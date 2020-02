Nvidia GeForce Now přišla o hry od Activision Blizzard. Hráči zuří

Smutná zpráva pro všechny uživatele hrající na platformě Nvidia GeForce Now. Tato streamovací služba přišla s platností od 11. února 2020 o celý katalog her od vydavatele Activision Blizzard. Patří mezi ně například extrémně oblíbené tituly Call Of Duty nebo Ovewatch. Na fóru služby GeForce Now to potvrdila přímo společnost Nvidia. Hráči tak ztratili možnost spustit hry od tohoto vydavatele a není vůbec jasné, kdy a zda vůbec se do nabídky vrátí. Je klidně možné, že celý katalog her od Activision Blizzard opustil službu Nvidia GeForce Now nadobro.

“Při rozvoji služby pracujeme s vývojáři a vydavateli na přidávání nových titulů. To znamená, že neustále přidáváme nové hry. Občas se ale stane, stejně jako u jiných služeb, že některé z nabídky zmizí. Na žádost Activision Blizzard vás informujeme, že jejich hry nadále nebudou dostupné v Nvidia GeForce Now. Nadále se ovšem snažíme s vydavatelem dohodnout, aby se mohly jeho hry v budoucnu vrátit,” popisuje na fóru společnost Nvidia. K tomu dodává, že za stovkami již podporovaných her čeká přes 1500 titulů, jejichž vývojáři žádají službu o zařazení do nabídky.

Za delší kus provazu tahá Google

Zvláštní je, že zpráva o absenci her od Activision Blizzard přichází ani ne dva týdny poté, co byla služba Nvidia GeForce Now oficiálně spuštěna po dlouhých měsících testování v betaverzi. Ani jedna z firem neuvádí, co přesně je důvodem tohoto rozchodu, ale indicie mluví jasně. Vydavatel pravděpodobně upřednostnil konkurenční službu Google Stadia, se kterou hodlá dlouhodobě spolupracovat. Do karet jim nevidíme, ale Google pravděpodobně Activision Blizzard nabídl lepší podmínky. A to samozřejmě vyvolává zlost vůči oběma společnostem od uživatelů GeForce Now.

“Člověk by si myslel, že Activision Blizzard bude mít trochu respektu k firmě, která produkuje grafické procesory, které umožňují jejich hry hrát. Všechno je to o exkluzivitě a kontrole. Google chce kontrolovat všechno a bohužel na to má dostatek peněz, takže Nvidii přeplatí. Styďte se, Activision Blizzard!” spílá na fóru jeden z uživatelů. Hráči se přitom mohou za hlavu chytat i kvůli penězům. Hry totiž nemohou hrát i přesto, že si je přes službu zaplatili. Na rozdíl od služby Stadia totiž GeForce Now nezaručuje vlastnictví virtuální kopie hry i v případě, kdy z katalogu zmizí. Uživatelé teď nemají oficiálně na hry nárok, což je velké riziko nákupu her na streamovacích platformách. Poslední zprávy ale ukazují, že snad alespoň část svých peněz hráči znovu uvidí.

Dají to Activision Blizzard a Nvidia GeForce Now zase dohromady?

