Společnost Xiaomi na našem trhu nedávno představila modelovou řadu Xiaomi TV Q1E, která je k dostání v jediné 55palcové verzi. To, že si čínský výrobce chce vybudovat renomé i v segmentu chytrých televizorů dokazuje hned několika zástupci v různých cenových kategoriích. U nás je kromě tohoto modelu k dostání také levnější řada Xiaomi Mi TV P1, jejíž nejmenší 32palcovou verzi seženete v Česku za něco málo přes 5 000 Kč. Model Q1E však míří do střední třídy a chlubí se kromě systému Android TV rovněž QLED technologií. Zda stojí za zvážení či nikoliv si odpovíme v dnešní recenzi.

Obsah recenze Xiaomi TV Q1E 55″

Design, kvalita a konektivita

Pokud máme hned ze začátku televizor za něco pochválit, je to určitě design a celková kvalita zpracování. Oceňujeme tenké rámečky, které mají stříbrnou matnou povrchovou úpravu. Na spodní straně se pak nachází minimalisticky zpracované logo firmy. Televize působí celkem bytelně a ani při zapojování a manipulací nebylo slyšet žádné vrzání, jak to občas u levnějších televizí bývá. Zde tedy Xiaomi odvedlo opravdu skvělou práci.

Xiaomi TV Q1E drží na dvou nohách, které jsou tvořeny z kovu. Možná vám to přijde jako samozřejmost ale doma máme pět let starý model od Samsungu, který stál v době představení podobné peníze a nohy máme z plastu. Přesně takové drobnosti oceňujeme a je vidět, že čínský gigant na celkovém zpracování nijak nešetřil. Pokud byste chtěli, můžete si díky podpoře VESA připevnit televizor také na zeď.

Co se týče portové výbavy, nalezneme zde 3x HDMI 2.0, jeden pak s podporou eARC. Rozdíly mezi klasickým ARC a eARC jsou přitom pro majitele, který by chtěl využít třeba soundbar klíčové. Lepší eARC totiž dokáže odesílat zvuk ze zdroje pomocí jediného kabelu a doručí tak zvuk v originální kvalitě. Bavíme se třeba o nekomprimovaném 5.1 či 7.1 zvuku. Dále jsou zde dva USB-A 2.0 porty, audio jack, optický audio výstup a Ethernetový port. Jestliže preferujete bezdrátové připojení, oceníte Bluetooth 5.0 a samozřejmě Wi-Fi. Oceníte také přiložený Bluetooth ovladač, který disponuje tlačítky Google Asistent, Amazon Prime Video a Netflix.

Kvalita obrazu

Xiaomi TV Q1E se chlubí 55palcovým VA panelem s rozlišením 4K (3840 x 2160 pixelů) a podporou technologií jako je HDR10, HDR10+, HLG nebo Dolby Vision. Maximální jas se pohybuje na hranici 1 000 nitů, což je zcela dostatečné i v případech, kdy si zapomenete zatáhnout žaluzie a do místnosti vám praží slunce. Pro majitele konzole nové generace (Xbox Series, Playstation 5) může být nevýhodou pouze 60Hz obnovovací frekvence, ale samotné hraní jsme si užili.

Her s podporou 120 snímků za vteřinu je v tuto chvíli jako máku, za to jsme stihli odehrát Spider-Man: Miles Morales, který vypadal skvěle. Odehráli jsme na ní také jednu “víkendovku” ve hře FIFA 22 a jako občasní hráči ji nemáme co vytknout. Jestliže ale hrajete kompetitivní tituly jako je třeba Call of Duty Warzone či Apex Legends, podívali bychom se po 120Hz televizoru.

Xiaomi Q1E TV Review: 55-inch 4K TV For S$1,500?!

Oproti naší LED TV od Samsungu nás překvapil vyšší kontrast a skvělé podání barev, za což televize vděčí QLED technologii. Ta totiž dokáže zobrazovat 97 % barevného gamutu DCI-P3 a oceníte rovněž nadprůměrné podání černé. Sice nedosahuje kvalit u OLED panelu, ale to kompenzuje již zmíněné barevné podání. Jako benchmark nám v tomto případě posloužil film Interstellar, ve kterém se vyskytuje spousta vesmírných scén. Podobně jako u dražší Samsung Neo QLED 4K (QN95A) jsme se nesetkali s žádnými neduhy, jako jsou různé šmouhy či rozsvícené diody v momentech, kdy se ve filmu vyskytuje v dálce planeta a okolo ní vidíme temný vesmír.



Kvalita zvuku

Xiaomi TV Q1E je vybavena dvěma výškovými reproduktory a čtyřmi subwoofery které dohromady nabízí výkon 30 W. Na danou kategorii hrají dostatečně, ačkoliv některé konkurenční televizory od Samsungu nabízí i 60 W reproduktory. Samozřejmě nejde o žádný zážitek, který by audiofil ocenil.

Pokud jste fajnšmekři, jistě si k televizi pořídíte nějaké externí zvukové zařízení. Zde potěší fakt, že díky eARC HDMI dokážete přenést zvuk s podporou Dolby Atmos. Průměrný soundbar odvede lepší práci, než reproduktory v televizi. Ale na základní poslech, sledování filmů nebo YouTube vám budou stačit.

V nastavení si ale budete muset vyhrát s vyvážením. Několikrát se nám stalo, že jsme během sledování filmu museli snižovat/zvyšovat hlasitost, jelikož třeba dialogy jsme téměř vůbec neslyšeli, za to výbuch vozidla byl slyšet i u sousedů.



Operační systém Android TV 10 a výkon

Operační systém Android TV je dle našeho názoru nejlepší volbou pro všechny, kteří chtějí mít nad svou televizí kontrolu. Uživatelské rozhraní možná není tak přívětivé jako u webOS od LG nebo Tizenu od Samsungu, ale pokud jste někdy Android TV ovládali, budete se zde cítit jako doma. A pokud ne, vsadíme se, že si na něj zvyknete během několika dní. Otevřenost systému znamená, že si jej můžete nejrůznějšími způsoby upravovat a také do něj dostanete aplikace jako je Kodi, Plex, VLC, Spotify a spoustu dalších.

Pod kapotou televizoru tiká čtyřjádrový čipset MediaTek MT9611 v kombinaci se 2 GB operační paměti RAM a 32GB eMMC úložištěm. Za celou dobu používání jsme si nevšimli žádných zpomalených reakcí či záseků, za což musíme opět Xiaomi pochválit. Náš Nvidia Shield TV z roku 2017 sice běží ještě lépe, ale na poměry televizí podává Xiaomi TV Q1E dobrý výkon.

Zmínit musíme také služby pro streamované hraní jako je Nvidia GeForce NOW, Google Stadia či Xbox Game Pass. Mimochodem, právě na Game Passu jsme odehráli asi 5 hodin ve Forze Horizon 5 a přestože obraz není dokonalý, občasný hráč může být až překvapený, jak dobře to celé funguje. Jestliže se vám tedy nechce kupovat herní konzole a zároveň byste si občas něco zahráli, může být podpora těchto aplikací dalším argumentem.



Cena a dostupnost

Xiaomi TV Q1E je v Česku k dispozici za 17 990 Kč. Koupit jí můžete třeba na oficiálním e-shopu Xiaomi.



Resumé

Xiaomi TV Q1E je zajímavou volbou pro ty, kteří chtějí ocení kvalitu QLED obrazu a zároveň chtějí otevřený operační sytém, na který mohou dostat vše, co potřebují. Jen škoda, že jsme se nedočkali podpory 120 Hz, HDMI 2.1 a krapet lepších reproduktorů. Celkově jde ale o kvalitní kus elektroniky se skvělým zpracováním. Je vidět, že se čínská firma zaměřila na to, aby televize zaujala co největší okruh potenciálních zákazníků a pokud se do kategorie běžných uživatelů řadíte i vy, neuděláte s ní chybu.

Klady + věrný obraz se skvělým barevným podáním

+ kvalitní zpracování a tenké rámečky

+ systém Android TV 10

+ praktický ovladač



Zápory – pouze 55palcová verze

– někomu může chybět podpora 120 Hz

Jak se vám televize Xiaomi líbí?