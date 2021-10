Samsung letos představil své nové televize Neo QLED s Mini LED podsvícením, mezi které patří i námi testovaný kousek Samsung QN95A. Kromě nové zobrazovací technologie se pyšní také čipem Neo Quantum Processor, který využívá 16 různých neuronových sítí AI, které dokáží upscalovat obraz až do 8K rozlišení. Nechybí ale například ani HDMI 2.1, které ocení zejména majitelé konzolí nové generace, kvalitní zvukový výstup nebo moderní bezrámečkový design. Pojďme si tento model podrobněji představit a společně si říct, zda vůbec stojí za úvahu.

Obsah recenze Samsung QN95A

Design a kvalita zpracování

Televize Samsung QN95A se nese v duchu designu ostatních televizí od jihokorejského výrobce. Můžeme tedy počítat s téměř bezrámečkovým designem a velice tenkým tělem. Vzhledem k tomu, jaké technologie televizor nabízí (a to včetně kvalitního zvuku) se tento fakt zdá až neuvěřitelný. Je však potřeba říct, že přes tento fakt je televize poměrně těžká a pokud ji budete tahat domů sami a netrávíte každý den v posilovně, nemáte šanci ji vzít. O samotné montáži se pak nemá smysl ani bavit, budete prostě potřebovat někoho k sobě. Co se týče instalace, můžete buď zvolit přiložený kovový stojánek, který je také poměrně těžký a nebo si ji můžete samozřejmě namontovat na zeď.

Pokud se ptáte, kam Samsung vměstnal konektory a další technologie, odpovědí je krabička One Connect. Jedná se o další poměrně velké zařízení, které se do televize připojuje přes jeden kabel. Do něj připojujete vše ostatní od HDMI přes USB až po Ethernet. Samsung tedy dále sází na tenký design + přídavný box, což se nám osobně zamlouvá hned z několika důvodů. Tím hlavním ale je fakt, že když si televizi připevníte na zeď, bude vám z ní koukat pouze jeden kabel a ostatní HDMI a jiné kabely nebudete muset schovávat.

V samotném boxu One Connect naleznete čtyři HDMI porty, které zvládnou až 4K rozlišení při 120 Hz, což je ideální pro konzole nové generace. Dále se zde nachází dva USB 2.0 konektory (což je trochu zklamání), optický kabel a Ethernet. Co se týče bezdrátového připojení, nechybí samozřejmě Wi-Fi, Bluetooth a jak už je u Samsungu zvykem také Apple AirPlay 2.

Samsung se zřejmě bude muset uchýlit k nevídanému kroku. Co chystá? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Samsung Explorer: Vše o Neo QLED

V balení naleznete kromě klasického Samsung ovladače také nový Solar Cell, který je lehce zakřivený, díky čemuž se velmi pohodlně drží v rukou. Pokud chcete, můžete jej navíc nabíjet přes solární panel na zadní straně, což funguje celkem dobře.

Hardwarové specifikace

Velikost: 65 palců

Rozlišení: 4K (3840 x 2160 pixelů)

Technologie: Neo QLED

Operační systém: Tizen OS

4x HDMI 2.0 (2.1), 2x USB 2.0

Ethernet: ANO

Váha: 30,3 kg

Kvalita obrazu

Televizor Samsung QN95A disponuje technologií Mini LED. Jihokorejský výrobce dříve používal 480 stmívatelných zón, ovšem tento model jich má rovnou 792, což jde ruku v ruce technologií Quantum Matrix, kterou Samsung propaguje snad v každé reklamě a právě ta má na starost jejich řízení. Co to znamená v praxi? Nejen lepší podání černé, ale také mnohem lepší barevná přesnost. O upscaling se pak stará procesor Neo Quantum 4K a zde je potřeba říct, že Samsung odvedl skutečně dobrou práci. Video v HD či Full HD rozlišení vypadá díky němu na tak velké obrazovce mnohem lépe. Ještě před pár lety byl upscaling v plenkách, ale tohle je opravdu jiný level.

Samozřejmostí je pak podpora HDR10, HDR10+ a HLG. Co se týče režimů obrazu, těch je k dispozici hned několik avšak nám nejvíce vyhovovala možnost automatický, která přizpůsobí obraz okolnímu světlu v místnosti. Pokud ale chcete ten nejlepší možný filmový zážitek, musíte alespoň vyzkoušet režim Filmmaker, díky kterému uvidíte obraz přesně podle toho, jak ho viděli tvůrci filmu/seriálu.

Neo QLED – QN95A: Official Introduction | Samsung

Na televizi jsme si pouštěli naše oblíbené počiny jako Interstellar, První člověk, Ad Astra ale třeba také seriál For All Mankind. Záměrně zmiňujeme hlavně filmy z vesmírného prostředí, díky kterým může televize ukázat, co v ní je. Výsledkem je dokonalá černá, skvělý jas, barevná přesnost a také plynulé přechody obrazu. Pokud totiž koukáte na tyto snímky na některém z běžných televizorů, můžete si občas všimnout nějaké šmouhy, pokud se na černém podkladu z ničeho nic objeví třeba svítící kosmická loď. Snad jedinou nevýhodou je nepochopitelná absence Dolby Vision.



Hraní her

Televizor Samsung QN95A je poměrně všestranné zařízení a tak si na ní samozřejmě patřičně užijete také hraní her. Kromě toho, že díky HDMI 2.1 podporuje 4K při 120 Hz nechybí ani Nvidia G-Sync nebo AMD Freesync Premium Pro, takže pokud máte grafickou kartu která tuto technologii podporuje, můžete si hraní naplno užít také s herním počítačem. Mnohem běžnějším scénářem ale bude připojená herní konzole. Televize ji navíc sama rozpozná a zapne herní režim, u kterého vidíte použité rozlišení a obnovovací frekvenci.

V našem případě sloužila pro testování konzole Playstation 5, na které jsme vyzkoušeli hry jako Kingdom Come: Deliverance, Astro’s Playroom, Assassin’s Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2, FIFA 21 nebo It Takes Two. Musíme uznat, že jsme rázem u konzole trávili mnohem více času než bychom sami chtěli. Českou hru od Warhorse jsme dohráli asi za týden, v režimu Ultimate Team hry FIFA 21 jsme poskočili o několik úrovní výše a stihli jsme sesbírat všechny achievmenty v Astrovi. Obraz je velmi detailní a ostrý, plynulý a HDR odvádí skvělou práci. Ještě že už je pryč, na naší obyčejné 46palcové televizi od Samsungu, která stála asi dva zlomky ceny rázem nemáme vůbec chuť hrát!



Zvuk

Od tak tenké televize jako je Samsung QN95A rozhodně nečekáte nijak extra kvalitní zvuk, ale opak je pravdou. Televizor disponuje 4.2.2 kanálovým zvukem s celkovým výkonem 70 W, což je poměry televizorů poměrně dobrá hodnota. Za celou dobu testování jsme využívali právě tyto reproduktory, žádný soundbar ani sluchátka. Při hraní her a sledování filmů vás zvuk spolehlivě vtáhne do děje a překvapí také poměrně silné basy, středy ale i výšky.

Xiaomi brzy představí televizor Redmi Smart TV X 2022. Nabídne 4K i podporu HDR10+ čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Pokud nejste audiofil, bude pro vás tento projev více než dostačující. Pokud pořádáte večírky, spolehlivě a kvalitně ozvučíte velkou místnost, kde si mezi sebou povídá osm společensky unavených jedinců (vyzkoušeno). Potěší taktéž funkce, která automaticky detekuje neadekvátní změnu hlasitosti, což se hodí zejména při sledování televize. Reklamy jsou totiž u většiny z nich hlasitější než samotný pořad.



Operační systém

Pokud jste recenzi dočetli až sem, dozvěděli jste se že používáme řádově dostupnější televizi do Samsungu, která je stará přibližně tři roky. Také v ní máme operační systém Tizen, ovšem kvůli tomu, aby se ušetřilo na nákladech v ní tiká nějaký historický čipset a televizor je extrémně pomalý. Proto využíváme Nvidia Shield TV Pro (2017) se systémem Android TV. Jenže používání systému Tizen na televizi Samsung QN95A je úplně jiná písnička. Reakce jsou rychlé, načítání aplikací v rámci možností také (ačkoliv Shield je objektivně stále o něco rychlejší) a systém jako takový je velmi přehledný a snadný na každodenní používání.

Samozřejmostí je pak přístup k těm nejpopulárnějším streamovacím platformám jako je Netflix, YouTube, Amazon, Disney Plus či Apple TV Plus. V obchodě s aplikacemi pak naleznete další populární služby jako je třeba O2 TV, která funguje bez sebemenších problémů. Při prvotním nastavení budete dotázání, zda chcete stáhnout aplikaci SmartThings, což doporučujeme. Díky ní nastavíte televizor mnohem rychleji a zároveň pak můžete telefon používat jako dálkový ovladač.



Cena a dostupnost

Televizor Samsung QN95A je k dispozici v Česku za cenu 67 990 Kč a to u většiny velkých e-shopů nebo přímo na oficiálních stránkách společnosti Samsung.



Resumé

Asi není třeba hovořit o tom, že Samsung QN95A je opravdu výborná televize, čemuž však odpovídá i vysoká cena. Tu si však dokáže celkem bez problémů obhájit. Pokud tedy chcete všestrannou televizi, na které si užijete filmy, seriály ale zároveň chcete hrát hry na konzolích nové generace (nebo herním PC), budete z televize přímo nadšení. Nadprůměrný je také její zvukový projev a operační systém Tizen je velmi jednoduchý na používání.

Klady + Vynikající kvalita obrazu

+ Kvalitní zpracování a bezrámečkový design

+ HDMI 2.1 (podpora 4K při 120 Hz)

+ Na poměry televizí skvělý zvukový projev

+ Vyspělý operační systém Tizen



Zápory – Vyšší cena

– Absence Dolby Vision a Dolby Atmos

Jak se vám televize Samsung QN95A líbí?