Divoké spekulace: Xiaomi 16 Pro Max prý dostane zadní displej a šíleně velkou baterii

Xiaomi se chystá výrazně rozšířit svou vlajkovou řadu. Podle čerstvých zvěstí se k očekávaným modelům Xiaomi 16, 16 Pro a 16 Ultra připojí zcela nová varianta s označením Xiaomi 16 Pro Max. Podobně jako u Applu by mělo jít o největší a nejvybavenější model v portfoliu, který dokonce v některých ohledech překoná i prémiovou Ultru, s níž výrobce cílí na milovníky fotografování. Nejzajímavější informací je, že by se měl pyšnit dosud největší baterií, jakou kdy Xiaomi do svého telefonu zabudovalo.

Bateriový král s kapacitou 7500 mAh

Známý informátor Digital Chat Station na sociální síti Weibo prozradil, že chystané Xiaomi 16 Pro Max dostane gigantickou baterii s kapacitou 7 290 mAh, kterou by výrobce mohl v marketingových materiálech zaokrouhlit dokonce na 7 500 mAh. To je hodnota, která překoná i připravovaný model Xiaomi 16 Ultra, jenž by měl mít „pouze“ 7 000mAh akumulátor. Důvodem omezení u Ultra verze má být nedostatek prostoru kvůli složitému a rozměrnému fotoaparátu.

Zhruba takto může vypadat Xiaomi 16 Pro Max. Render ale zobrazuje pouze dva zadní fotoaparáty (zdroj)

Nová varianta Pro Max tak bude přímo konkurovat očekávaným modelům jako Vivo X300 Pro, Oppo Find X9 Pro a Honor Magic8 Pro, které by všechny měly nabídnout baterie s kapacitou kolem 7000 mAh. Díky větší baterii by se Xiaomi mohlo v této oblasti dostat na špičku trhu a překonat i své přímé soupeře.

Výkonný hardware a unikátní design

Pod kapotou Xiaomi 16 Pro Max by měl tiktat nejnovější procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, který nabídne špičkový výkon a ještě lepší energetickou efektivitu. Celá řada Xiaomi 16 by měla využívat právě tento čipset, ale pravděpodobně se dočkáme rozdílů v chladicím systému, kde by model Pro Max mohl nabídnout nejpokročilejší řešení.

Záda Xiaomi Mi 11 Ultra s druhým displejem

Co se týče designu, úniky naznačují, že Xiaomi 16 Pro Max by mohl přijít s výrazným modulem fotoaparátu, který by mohl obsahovat sekundární displej podobný tomu, který jsme kdysi viděli u Mi 11 Ultra. Podle dostupných informací by kamerový modul mohl pokrývat téměř třetinu zadní strany telefonu.

Fotoaparát s Leica optikou

I když podrobné specifikace fotoaparátu zatím nebyly prozrazeny, očekává se, že Xiaomi 16 Pro Max nabídne sestavou minimálně srovnatelnou s modelem Pro. To by znamenalo hlavní senzor s vysokým rozlišením doplněný o ultra širokoúhlý objektiv a periskopický teleobjektiv pro kvalitní přiblížení.

Všechny fotoaparáty by měly nést označení Leica, což naznačuje pokračující spolupráci s legendárním německým výrobcem optiky. Právě v oblasti fotografování by model Ultra mohl mít stále navrch díky ještě pokročilejší sestavě fotoaparátů, zatímco Pro Max bude zřejmě sázet na kombinaci velkého displeje a obří baterie.

Dostupnost a cena

Celá řada Xiaomi 16 by měla být představena koncem letošního roku, pravděpodobně v listopadu nebo prosinci. Zatímco základní model by měl být dostupný globálně, u variant Pro a Pro Max existuje riziko, že zůstanou exkluzivní pro čínský trh, jak tomu bylo v posledních letech.

