Xiaomi ukončí spolupráci s Leicou, zaznělo. Nesmysl, uvedl zástupce společnosti

Na trhu s chytrými telefony jsme svědky mnoha zajímavých strategických partnerství mezi firmami s odlišným zaměřením, jejichž cílem je poskytnout spotřebitelům kvalitnější a spolehlivější hardware či software. Snad možná nejhlasitěji se o nich hovoří v oblasti fotografie, kde slýcháme o spolupracích značek jako OnePlus a Hasselblad, Vivo a ZEISS nebo Xiaomi a Leica. Právě v případě poslední dvojice se nedávno spekulovalo o rozchodu, ale jak se nyní zdá, obavy mnohých byly liché.

Pouze divoké spekulace?

Na základě zvěstí z čínské mikroblogovací platformy Weibo publikovala některá zahraniční média zprávu o údajném ukončení spolupráce mezi společnostmi Xiaomi a Leica. Myšlenkou mělo být, že by čínský výrobce smartphonů začal využívat svá vlastní řešení namísto těch od legendární německé firmy, jejíž tradice sahá až do 19. století.

Jak ale nyní informuje čínský list ITHome, k fámám se na Weibu vyjádřil generální manažer Xiaomi pro PR Wang Hua, který veškeré zvěsti o konci partnerství označil za nesmysl. Připomněl také případ z roku 2023, kdy se objevila podobně divoká tvrzení před vydáním řady Xiaomi 14. Ani tehdy na rozpad spolupráce nedošlo a vlajkové telefony dorazily na trh s objektivy Leica.

Spolupráce se zdánlivě prohlubuje

Kooperace společností Xiaomi a Leica se naopak zdá být čím dál serióznější. Jinak bychom si nedokázali vysvětlit, proč by Xiaomi do starších chytrých telefonů přidávalo zvukové efekty závěry Leica, které nabízí novější modely. Navíc se neustále mění design volitelného vodoznaku ve fotografiích.

Můžeme tedy předpokládat, že i nadcházející smartphony jako Xiaomi 15T nebo Xiaomi 16 přijdou s fotosystémy vyvinutými ve spolupráci s Leicou. Do budoucna však nelze vyloučit, že se Xiaomi neodhodlá učinit další krok k co největší nezávislosti na externích dodavatelích podobně, jako to udělalo u čipsetu XRING O1.

Jaký máte názor na partnerství firem Xiaomi a Leica?

