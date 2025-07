Trápí vás letní vedra? Vyzkoušeli jsme nový ventilátor Xiaomi Smart Tower Fan 2, oceníte automatizace i nízkou spotřebu

Poslední dobou recenzuji hlavně telefony a tablety. Proto jsem s chutí sáhl po něčem jiném – chytrém ventilátoru Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU, který už dva týdny soupeří s mou mobilní klimatizací o pozornost v největších vedrech. Zatímco má klimatizace je drahé, energeticky náročné a poněkud hlučné monstrum, tento štíhlý ventilátor slibuje být jejím levnějším a úspornějším, i když pochopitelně méně účinným sourozencem. Stojí za ty necelé dva tisíce, nebo jde jen o další zbytečný „smart“ výrobek?

Design je hodně nenápadný

Na první pohled není Xiaomi Smart Tower Fan 2 ničím výjimečný – jde o klasický bílý sloupový ventilátor, jaký seženete v každém větším elektru. Osobně mi vyhovuje jeho nenápadnost – po týdnu jsem ho v obýváku prakticky přestal vnímat, což u mé monstrózní mobilní klimatizace říct nemůžu. Ta nejenže zabírá půl metru čtverečního cenné podlahové plochy, ale také ke mně vysílá hadici vedoucí z okna jako němou výčitku, že opět plýtvám elektřinou.

Horní stranu obklopuje pětice tlačítek s několika piktogramy a LED indikátory. Neholdujete-li chytrému řešení, přímo na ventilátoru lze nastavit časovač, úroveň foukání ve čtyřech úrovních nebo oscilaci.

Výkon: Klimatizaci nenahradí, ale víc než obstojí

Hned na začátek si řekněme fakta: žádný ventilátor, ani ten nejdražší, vám nikdy nenahradí klimatizaci. Zatímco klimatizace aktivně snižuje teplotu vzduchu (v případě mé mobilní jednotky dokáže stáhnout teplotu v místnosti až o 6 °C), ventilátor pouze rozhání vzduch. Fyzikální zákony nelze obejít, a tak si od Xiaomi Smart Tower Fan 2 neslibujte zázraky.

Během testování jsem měl možnost porovnat oba přístroje v praxi. Při venkovní teplotě 33 °C dokázala má mobilní klimatizace ochladit místnost na příjemných 24 °C, avšak za cenu pekelného hluku. Ventilátor od Xiaomi teplotu snížil jen o stupínek, ale rozhodně učinil pobyt v místnosti snesitelnějším – a to za zlomek nákladů na energii.

Xiaomi uvádí, že ventilátor má dosah až 10 metrů a široký úhel 150° – oba parametry mohu víceméně potvrdit. Příjemně mě překvapila síla proudění vzduchu i na nejvzdálenějším konci místnosti, asi 6 metrů od ventilátoru. Při nastavení nejvyššího výkonu a širokého úhlu oscilace dokáže ventilátor skutečně „provětrat“ celou průměrně velkou místnost.

Hlučnost: Tichý jako myška, ale občas zlobí

Další velký kontrast proti klimatizaci představuje hlučnost. V nočním režimu je ventilátor téměř neslyšitelný – hodnoty kolem 30 dB jsou tišší než šepot. I na střední výkon zůstává příjemně tichý, což oceníte zejména při práci nebo sledování televize.

Na nejvyšší výkon už ale ventilátor produkuje znatelný hluk kolem 60 dB a k tomu se přidává i mírné chvění celé konstrukce. Několikrát se mi dokonce stalo, že ventilátor na nejvyšším výkonu začal vydávat nepříjemný rezonující zvuk – musel jsem ho mírně posunout, aby přestal. Podezřívám z toho ne zcela pevnou konstrukci základny, která na nerovné podlaze mého bytu občas nezajistí dokonalou stabilitu.

Chytré funkce a automatizace

Integrace do aplikace Xiaomi Home není jen na efekt, ale přináší skutečnou přidanou hodnotu dalece přesahující prosté dálkové ovládání. Zatímco u mnoha „smart“ produktů je propojení s aplikací spíše marketingovým tahákem, tady jde o funkce, které používám denně.

V centru chytré domácnosti stojí samozřejmě aplikace Xiaomi Home. Čekání na nastavení a párování ventilátoru netrvalo déle než dvě minuty a odměnou je plnohodnotná integrace do ekosystému.

Přímo v aplikaci naleznete nespočet možností, včetně možností foukání proměnlivého vánku, jenž může napodobovat terasu, proudění u jezera nebo třeba v sadu. A pokud by vám to nestačilo, lze si nastavit vlastní křivku foukání. To jsou přesně ty maličkosti, které mě na gadgetech čínského výrobce neskutečně baví.

Kromě toho si lze pouze v aplikaci nastavit až 100 různých úrovní foukání, fyzické ovládání nabízí pouze čtyři úrovně intenzity.

Nejvíc jsem ocenil možnost vytvářet automatizace v kombinaci s dalšími zařízeními. Nastavil jsem si například:

Automatické zapnutí ventilátoru , když teploměr Xiaomi Temperature and Humidity Monitor 2 naměří více než 24 °C

, když teploměr Xiaomi Temperature and Humidity Monitor 2 naměří více než 24 °C Automatické vypnutí po 2 hodinách v noci, abych zbytečně neprofukoval místnost celou noc

v noci, abych zbytečně neprofukoval místnost celou noc Snížení výkonu a zapnutí nočního režimu ve 23:30, kdy obvykle uléhám

ve 23:30, kdy obvykle uléhám Upozornění přes notifikaci, když teplota klesne pod nastavenou hodnotu a ventilátor se vypne

Xiaomi navíc neustále rozšiřuje svou nabídku chytrých ventilátorů. Na českém e-shopu mistore.cz se již objevily novější modely jako Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro EU a Xiaomi Smart Tower Heater Lite, které nabízejí podobnou funkcionalitu a stejnou možnost integrace, jen v jiném designovém provedení. Pro ty, kteří preferují stojanový ventilátor před sloupcovým, může být Smart Standing Fan 2 Pro EU zajímavou alternativou.

I když jsem primárně testoval ovládání přes Xiaomi telefon, potěšilo mě, že aplikace funguje zcela bezproblémově i na zařízení s iOS. Alternativně lze ventilátor ovládat i přes Google Asistenta nebo Alexu, takže se hodí prakticky do jakékoliv chytré domácnosti bez ohledu na preferovaný ekosystém.

Klimatizace vs. ventilátor: Zdravotní aspekt

Možná méně známým faktem je, že klimatizace může být při nevhodném používání zdravotním rizikem. Od té doby, co doma používám mobilní klimatizaci, jsem si všiml, že při dlouhodobém pobytu v klimatizované místnosti častěji trpím na suché oči, ucpaný nos a občasné bolesti hlavy.

Klimatizace totiž kromě ochlazování také vysušuje vzduch, což může dráždit sliznice. Navíc vytváří teplotní rozdíly, které mohou být při častém přechodu mezi klimatizovanou místností a venkovním vedrem šokem pro organismus. Osobně jsem po nedávné dovolené s intenzivním používáním klimatizace skončil s nepříjemnou rýmou.

Ventilátor Xiaomi tento problém nemá – pouze rozhání vzduch v místnosti, nemění jeho vlhkost ani teplotu. Z tohoto pohledu je zdravější alternativou, i když za cenu nižšího komfortu při extrémních vedrech. Přesto bych ale nedoporučoval, aby foukal přímo na vás.

Osobní dojmy po dvou týdnech: Překvapivě dobrá investice

Po dvou týdnech používání musím říct, že Xiaomi Smart Tower Fan 2 se stal nečekaně důležitou součástí mého domova. Zatímco klimatizaci zapínám jen v extrémních vedrech (nad 30 °C), ventilátor běží prakticky denně – je tichý, úsporný a poskytuje příjemné osvěžení i při mírnějších teplotách.

Přistihl jsem se, že čím dál častěji volím právě ventilátor místo klimatizace, zejména ve večerních hodinách a při práci. Nejde jen o úsporu energie, ale i o subjektivně příjemnější pocit z proudícího vzduchu, který není tak „umělý“ a studený jako z klimatizace. Navíc každou minutu nemyslím na to, zda se další den vzbudím nemocný.

Z praktického hlediska oceňuji také mobilitu – ventilátor snadno přesunu z obýváku do ložnice nebo pracovny podle potřeby, zatímco klimatizace je vázaná na jedno místo kvůli odtahové hadici a navíc je neporovnatelně těžší.

