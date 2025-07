Xiaomi chystá něco mimořádného! Nové 7místné SUV se už testuje a čísla jsou ohromující

Xiaomi pokračuje ve své expanzi na automobilový trh a podle nejnovějších informací pracuje na zcela novém modelu, který by mohl nést označení YU9. Po úspěšném debutu elektrického sedanu SU7 a nedávno představeném SUV YU7 by se mělo jednat o dosud největší vozidlo v portfoliu čínského technologického giganta.

Větší, vyšší a prostornější

Nový model by neměl být pouhou prodlouženou verzí stávajícího YU7, ale zcela novým vozem se samostatnou identitou. Podle úniku informací na čínské sociální síti Weibo se má jednat o plnohodnotné velké SUV s výrazně hranatější a robustnější karoserií. Celková délka by měla dosahovat impozantních 5,3 metru, což z vozu činí přímého konkurenta pro modely jako Huawei Aito M9 či Li Auto L9, které jsou v Číně velmi oblíbené.

Zásadní změnou oproti současným elektromobilům značky bude uspořádání interiéru. YU9 nabídne tři řady sedadel a možnost přepravy až sedmi cestujících, což je pro Xiaomi premiéra. Společnost tak zareaguje na silnou poptávku po prostorných rodinných vozech, která je v Číně obzvláště výrazná.

Unikátní hybridní pohon s rekordním dojezdem

Pokud se zvěsti potvrdí, YU9 se stane prvním vozem Xiaomi s prodlouženým dojezdem (EREV). Tento hybridní systém kombinuje elektromotor s benzínovým agregátem, který slouží primárně jako generátor pro dobíjení baterií.

Za pozornost stojí především údajná spolupráce s výrobcem motorů Dong’an, který by měl pro YU9 dodat přeplňovaný benzínový motor o objemu 1,5 litru. Tento agregát by měl společně s elektromotorem zajistit kombinovaný dojezd až 1500 kilometrů, což by představovalo špičkovou hodnotu ve své třídě. Samotný elektrický pohon by pak měl nabídnout dojezd kolem 200 kilometrů.

Pohonný systém má údajně disponovat pohonem všech kol a podporovat rychlé nabíjení s napětím až 800 V, což by umožnilo extrémně rychlé dobíjení baterií. Xiaomi se tak zjevně snaží adresovat jeden z hlavních problémů současných elektromobilů – omezený dojezd a dlouhé časy nabíjení.

Chytrá technologie typická pro Xiaomi

Stejně jako u předchozích modelů, i zde můžeme očekávat maximální důraz na propojení s ekosystémem Xiaomi. Vozidlo by mělo disponovat vlastním infotainmentem založeným na operačním systému HyperOS, který firma používá ve svých nejnovějších telefonech a dalších zařízeních.

Uživatelé se pravděpodobně mohou těšit na pokročilou integraci chytré domácnosti. Xiaomi již dříve demonstrovalo možnost ovládat domácí spotřebiče přímo z palubního počítače vozidla, a tato funkce by měla být v případě vlajkového SUV ještě rozšířena.

Konkurence pro zavedené výrobce

S modelem YU9 si Xiaomi troufá na segment, ve kterém operují zavedení výrobci jako Li Auto se svým modelem L9 či Huawei prostřednictvím značky Aito s modelem M9. Oba tito konkurenti již nabízejí luxusní sedmimístná SUV s prodlouženým dojezdem a těší se v Číně značné popularitě.

Výhodou Xiaomi by mohla být zejména schopnost cenově konkurovat díky úsporám z rozsahu v rámci svého rozsáhlého ekosystému a také díky značné fanouškovské základně, kterou si firma vybudovala v segmentu spotřební elektroniky.

Kdy přesně se Xiaomi YU9 dostane na trh, zatím není oficiálně potvrzeno, ale podle dostupných informací by k uvedení mělo dojít někdy v průběhu roku 2026. Zda se vozidlo dostane i na evropský trh, zatím není jasné – Xiaomi dosud své vozy prodává pouze v Číně, ale ambice pro globální expanzi rozhodně neskrývá.

Co říkáte na nové elektromobily od Xiaomi?

Zdroj: notebookcheck