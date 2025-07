Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome recenze: konvertibilní parťák za hubičku

Laptopy s operačním systémem systémem Chrome OS od Googlu, jinak zvané Chromebooky, se suverénně největší popularitě těší v Severní Americe, kde se by se jich měla prodat až nadpoloviční většina. V porovnání s tím na našem trhu vesměs paběrkují a oficiálně je sem dováží pouze pár výrobců. Mezi ty patří také Lenovo a právě na jednoho zástupce z jeho řad se podíváme v této recenzi. Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome sice nepatří mezi horké novinky, zato jej ale seženete nové za velmi sympatickou cenu. Navíc ani výbavou nijak neurazí. Jak se mi tedy v praxi používalo?

Konvertibilní „překlápečka“

Bylo to právě Lenovo, které přišlo s inovativními ultrabooky Yoga a má tak lví podíl na zpopularizování konvertibilních laptopů s překlápěcím displejem o (bezmála) 360°. Tento typ konstrukce si následně osvojila i řada konkurentů a postupem času se vlastnost kdysi určená prémiovým strojům dostala i do levných notebooků. Důkazem může být třeba právě Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome, které na tuto konstrukci spoléhá. Oproti tomu použité materiály zcela odpovídají dané třídě – tělo je kompletně plastové a výrobce se ani nezmiňuje jaké krycí sklo použil na displeji.

Co se ale šasi samotného týče, to působí dostatečně robustně a kvalitně, takže bych o něj neměl obavy ani při častém cestování. Šasi nevrže, nijak zásadně se neprohýbá a i v krutu je na takto levné zařízení překvapivě pevné. Chod pantů je tak akorát tuhý, takže displej drží v pozici i když notebook přenášíte z místa na místo v otevřeném stavu a s trochou cviku jej lze otevřít pouze jednou rukou. V tom pomáhá malý výstupek na horní hraně víka, v posledních letech typický pro notebooky tohoto výrobce.

Laciný dojem z tvrdého stříbrného plastu vylepšuje vroubkovaná textura na jedné třetině povrchu víka. Hladká část plastů je pak pochopitelně náchylnější na zachytávání otisků a teoreticky také na poškrábání. S tloušťkou 18,4 mm nepatří Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome mezi zvlášť tenké notebooky, alespoň ale výrobce daný prostor využil a osadil jej dostatkem konektorů – o tom ale až za chvílí. Zbylé rozměry činí 284 x 210 mm a hmotnost se ustálila na 1,25 kg, což je u podobně velkých notebooků spíše nepatrně vyšší hmotnost.

Slušný obraz i zvuk

Jedním z milých překvapení pro mě byl – s ohledem na cenu – vcelku solidní IPS panel. Ten má úhlopříčku 12,2″ a rozlišení 1920 x 1200 px z čehož plyne i poměr stran 16:10 poskytující uživateli o něco více místa na výšku. Osobně mám u 16:9 notebooků často v tomto směru již trochu problém, takže vítám každý extra pixel na výšku. Nicméně, pokud budete mít notebook primárně na sledování filmů, seriálů a dalších videí, získáte pouze o něco širší černé okraje nad a pod samotným videem. Patrně nikoho pak nepřekvapí, že se jedná o 60Hz panel – vyšší obnovovací frekvence ještě notebooky příliš nezasáhla (snad vyjma těch herních) a u levných chromebooků to pochopitelně platí dvojnásob.

Maximální jas 300 nitů pak lze brát za lehký nadprůměr, neboť se na trhu stále nachází řada notebooků se svítivostí pouze 220 nebo 250 nitů. V praxi úplně nemůžete počítat, že s Chromebookem budete moci bez potíží pracovat i venku – tomu ostatně nepomáhá ani lesklé krycí sklo – nicméně pro použití v interiéru či vhodně ukrytí před sluncem již mít problém nebudete. Velmi slušné jsou pak pozorovací úhly, jen kontrast a barvy by mohly být o něco výraznější.

Již delší dobu pozoruji zajímavý paradox, kdy často i poměrně levné tablety dokáží nabídnout lepší zvukový přednes než citelně dražší notebooky. Přitom čistě z technického hlediska má výrobce v těle notebooku obvykle mnohem více prostoru pro osazení větších reproduktorů a jejich správné umístění. Naštěstí, to není úplně případ testovaného chromebooku. Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome nabídne dvojici reproduktorů umístěnou pod mřížkou mezi klávesnicí a víkem displeje. V běžném „notebookovém“ režimu tak reproduktory směřují na uživatele a nabídnou více než dostatečně hlasitý a poměrně prokreslený zvuk. Basy jsou sice méně výrazné, ale jsou zde přítomné a plechový efekt typický pro menší reproduktory se prakticky neprojevuje.

Klávesnice je prostě „OK“

Zastavit se pochopitelně musím i u klávesnice. Rozhodně zde nečekejte žádné zázraky, ostatně máme před sebou ultra levný IdeaPad a ne pracovní ThinkPad. Ocenit musím, že se výrobce snažil maximalizovat plochu, kterou klávesnice zabírá. Ta je tak roztažená po celé šířce základny a klávesy nejsou zploštělé ani na výšku. Bohužel se ale jedná o typickou, levnou, chiclet (ostrůvkovou) klávesnici se zcela rovným povrchem. Ani její mechanika není nijak zvlášť přesvědčivá, zpětná vazba je sice relativně slušná, ale boční stabilita kláves by jistě mohla být lepší. Při psaní mi alespoň pomáhaly „tak akorát“ rozestupy mezi klávesami. Do plusů pak musím zařadit i rovnoměrné podsvícení klávesnice regulovatelné ve třech stupních.

Rozložení kláves je pak pro chromebooky zcela typické. Například zde standardně nenaleznete klávesu CapsLock ale takzvaný spouštěč, který funguje podobně jako klávesa Win na počítačích s Windows. Pokud byste se CapsLocku ale přece jen nechtěli vzdát, můžete si tuto funkci v nastavení k dané klávese přiřadit. Zrovna tak jako zde není klávesa Delete, ale můžete si vybrat klávesovou zkratku pro její funkci. V neposlední řadě zde nenaleznete ani Klávesy F1 – F12, namísto nich jsou zde ve výchozím stavu dedikované klávesy pro ovládání funkcí chromebooku. Za sebe pak mohu říct, že na vše zmíněné se dá zvyknout, jen to chtělo čas a nyní již přecházím mezi chromebookovou a windows klávesnicí vcelku hladce a bez větších problémů.

Špatný touchpad

Horší to ale bylo u touchpadu. To, že se jedná o naprosto obyčejný clickpad (touchpad s integrovaným tlačítkem) s plastovým povrchem by mi zde tolik nevadilo. To, že se mi kvůli plastovému povrchu, po kterém zdaleka ne ideálně klouzal prst špatně dělala multidotyková gesta již bylo horší. O kus víc mi pak komplikovala život horší přesnost touchpadu. Tohle všechno bych ale byl u levného chromebooku stále ochoten s přimhouřením obou očí tolerovat. Co mě ale absolutně nejvíc štvalo byla mezera mezi dotykovou plochou touchpadu a samotným tlačítkem. I při letmém doteku jsem cítil jak se povrch touchpadu propadnul o přibližně půl milimetru dolů.

Tato „vlastnost“ pro mě byla opravdu velmi obtěžující, zejména když jsem chtěl pouze pohnout s kurzorem myši. Nedokážu pochopitelně říct, zda se jednalo pouze o vadu mého kusu, nebo vlastnost plynoucí z úspory nákladů, nicméně vzhledem k tomu, že se u levného notebooku s touto „vlastností“ nesetkávám poprvé, bych osobně tipoval spíše druhou možnost. Důkazem toho, jak moc mě touchpad štval pak může být už jen to, že jsem se sám několikrát přistihl, že v některých situacích preferuji dotykové ovládání přes displej – a to jsem měl až dosud dotykový displej u klasických notebooků za zbytečnost.

Překvapivě fajn hardware

Při pohledu na hardwarové specifikace testovaného chromebooku Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome možná ohrnete nos, ostatně ve světě Windows laptopů by se patrně jednalo o totální lowend na hranici použitelnosti. V tom je však, mimo jiné, také síla operačního systému ChromeOS – je výrazně méně náročný na výkon. Navíc, použitý čipset Intel Processor N100 je výrazně lepší a modernější než předešlá Pentia. Předně má TDP pouze 6W což znamená, že se dokáže v těle notebooku uchladit pasivně, chromebook tak neobsahuje ventilátor a je zcela tichý. Jinak procesor využívá 4 úsporná „E“ jádra s taktem 0,8GHz boostujícím až na 3,4 GHz, 6MB L3 cache a je vyroben pomocí Intel 7 (10nm) procesem.

Grafikou je zde pochopitelně Intel UHD a to ve verzi se 24 výpočetními jednotkami a taktem 750 MHz. Důležité je pak zmínit, že právě grafika umožňuje použití až 3 obrazovek (displej + 2 externí monitory) a maximální video výstup je 4k při 60 Hz. Operační paměť má v případě testovaného Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome kapacitu 8 GB a překvapivě se jedná o relativně rychlou LPDDR5 RAM pracující na frekvenci 4800 MHz. Škoda jen, že se šetřilo v případě interního úložiště a to nejen na kapacitě, ale i na jeho typu. Jedná se totiž o eMMC 5.1 úložiště o kapacitě 128 GB.

Hraní her na chromebooku?

Od levného Chromebooku asi nelze očekávat nijak ohromující výkon, přesto – nebo možná právě proto – jsem byl v tomto ohledu vlastně mile překvapen. Stranou teď nechám chod systému, ke kterému se ještě vrátím, ale zkoušel jsem zde i několik her určených pro Android a většinou mi překážkou byla buď celková nekompatibilita nebo nutnost připojit alespoň gamepad. Například poslední díl závodní série Asphalt zde ale běžel krásně plynule a s vysokými detaily. Zkusil jsem i nějaké emulátory a s hrami pro PSP nebo první PlayStation si tento chromebook rovněž poradil hladce, u her z éry PS2 už však byla hratelnost silně proměnlivá.

Nechybí zde podpora různých služeb pro cloudové hraní jako Nvidia GeForce Now, Boosteroid či xCloud a všechny zmíněné služby zde běží velmi dobře (v rámci toho co je daná služba schopna nabídnout). Výkon procesoru jsem pak otestoval prostřednictvím Geekbench 6 a herní schopnosti, jak jinak než, za pomoci 3DMark Wild Life Extreme. Podotýkám však, že v obou případech šlo o Android verze benchmarků. Na základě jejich výsledků by se pak dalo říci, že je výkon Intelu N100 v Android aplikacích jen o něco nižší, než v případě stále populárního čipsetu Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.

Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome benchmarky:

GeekBench 6 Single core: 1 097 bodů

1 097 bodů GeekBench 6 Multi core: 2 638 bodů

2 638 bodů 3DMark Wild Life Extreme: 717 bodů

Solidní konektivita

Výrobce se rozhodl patřičně zužitkovat tloušťku základny a tak Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome nabídne solidní konektorový základ bez nutnosti spoléhat se na redukce či USB huby. Konkrétně zde máme jeden USB-C konektor spřažený s USB 3.2 Gen 2 řadičem, který slouží i pro nabíjení notebooku a podporuje obrazový výstup přes DisplayPort 1.4. Dvě „velká“ USB 3.2 Gen 1, plnohodnotný HDMI konektor s podporou zmíněného 4k výstupu a 3,5mm audio jack. Nezapomnělo se navíc ani na čtečku microSD paměťových karet. Bezdrátovou konektivitu zde pokrývá dvoupásmová Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.4.

Baterie vás ve štychu nenechá

Výrobce se u svého levného chromebooku pyšní až 12h výdrží na jedno nabití, jako obvykle je ale třeba brát tvrzení výrobce s rezervou. Osobně jsem při aktivní Wi-Fi, podsvícení klávesnice a jasu displeje nastaveném na 3/4 maxima dosahoval výdrže na jedno nabití okolo 10 hodin. Po většinu tohoto času jsem přitom notebook obvykle využíval pro čistě lehkou kancelářskou práci, maximálně doplněnou trochou YouTube a sociálních sítí. Integrovanou 3-článkovou baterii o kapacitě 47Wh pak zabralo nabít z 15 na 100% v průměru 2,5 hodiny. V neposlední řadě pak notebook získává velké plus i za velmi nízkou spotřebu v režimu spánku, kdy i po pár dnech zmizely pouze jednotky procent energie.

Operační systém ChromeOS

Operačnímu systému ChromeOS a tomu, že není třeba se jej bát ani na něj pohlížet s despektem jsem se na webu již věnoval, nejen v samostatném článku. Na tomto místě to tedy vezmu spíše hopem. Desktopový operační systém od Googlu se vyznačuje především jednoduchostí a to jak na samotné ovládání, tak celkově na provoz a údržbu. I to dělá ze zařízení s tímto systémem ideální volbu pro méně náročné, či zdatné uživatele. Na druhou stranu to ale neznamená, že jsou například chromebooky vhodné maximálně pro děti a seniory a tím to hasne.

Úspěch každého operačního systému stojí a padá na dostupnosti aplikací a v tomto ohledu je na tom systém lépe, než byste možná čekali. Vedle nativních aplikací a rozšíření z Internetového obchodu Chrome jsou tu ještě Android aplikace z Google Play a také podpora Linuxových aplikací, která však vyžaduje aktivovat vývojářský režim. O rostoucím vlivu ChromeOS svědčí například i vývoj nativní verze Steamu pro tento operační systém – byť testované Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome jen těsně nesplňuje požadavky pro jeho instalaci.

Co však splňuje jsou požadavky pro oficiální podporu do roku 2031. Ani po tomto roce se však z Chromebooku nestane nepoužitelná zarážka do dveří, fungovat bude normálně dál, jen nebude dostávat nové funkce a vylepšení. Je také možné, že se dostane na takzvanou „prodlouženou podporu“, ta ale v současnosti zároveň znamená ztrátu přístupu do Obchodu Play. To by přitom byla velká škoda, neboť spousta Android aplikací zde funguje až překvapivě dobře. Od Discordu a Teams přes Lightroom až po kancelářské balíky jako Microsoft Office či třeba OfficeSuite.

Vlastně mě až překvapilo jak dobře jsou zmíněné kancelářské aplikace použitelné. Pořád je řeč o Android verzích těchto programů a ani Excel tak nenabídne zdaleka všechny funkce včetně maker, ale pro nenáročného uživatele pro domácí použití? Vlastně proč ne. A to máme v záloze ještě balík cloudových aplikací od Googlu, který se taky rok od roku posouvá kupředu. Za dobu strávenou s Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome jsem nezaznamenal (nejen) se zmíněnými aplikacemi žádný problém. Jediné komplikace tak způsobovaly pouze ty, které jednoduše nebyly pořádně optimalizovány ani pro tablety, natož pro Chromebooky.

Na rychlost si stěžovat nebudete

Co se rychlosti a stability systému týče, zde nemám žádné výtky. Jak jsem již zmínil, ChromeOS je na hardware relativně nenáročný systém a tak i s tím co Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome nabízí, dokáže fungovat velmi obstojně. Návyková je zde třeba ta rychlost, s jakou se systém probouzí ze spánku, pokud nebudete chtít používat k přihlašování heslo ani PIN, působí to při každém otevření víka, jakoby chromebook uspaný ani nebyl a po celou dobu běžel. Pokud ale zabezpečení používat hodláte a chybělo by vám u testovaného modelu biometrické přihlášení pomocí otisku prstu, můžete pro tento účel použít spárovaný smartphone.

Propojení s Android telefonem zde pochopitelně hraje velkou roli, ať už jde o rychlé sdílení médií, notifikací, streamování aplikací nebo zapnutí a připojení k hotspotu pro sdílení internetového připojení. Zpět ale k rychlosti systému. Ta mě, vzhledem k použitému pomalému úložišti, mile překvapila. Rychlost spouštění Android aplikací bych přirovnal k telefonu střední třídy, není sice blesková, ale nijak dlouho čekat nebudete. U nativních aplikací je to obvykle pak ještě o něco lepší. Nižší výkon je občas znát na animacích, které mohou v některých situacích ztrácet něco ze své plynulosti.

Zrovna tak při spuštěném větším množství aplikací může občas být odezva systému na některé akce – typicky klávesové zkratky nebo gesta na touchpadu – nepatrně zpomalená. Nejedná se však o nic vážného, prodleva se pohybuje v řádu desetin vteřiny. Ani během více než půlročního testování se mi navíc nestalo, že by nějaká aplikace spadla či bych měl nějaký jiný softwarový problém.

Cena Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome

Aktuálně lze na našem trhu narazit na více konfigurací Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome. Verzi 4/64GB nechte ležet v regálu a rozhodně sáhněte po 8/128GB variantě. Vedle toho je zde ale i verze s čipsetem Intel Pentium Silver N6000, které tedy dát přednost? Jednoznačně testované variantě s Intel Processor N100. Tento čipset je totiž výrazně modernější a ve všech ohledech výkonnější než N6000. Paradoxem pak je, že u některých prodejců je dokonce verze s N100 levnější. Aktuálně pak na Alza.cz probíhá akce, kdy je modrá varianta ve slevě za 8 489 Kč s DPH. Stříbrná verze vychází na standardních 9 989 Kč s DPH.

Závěr recenze Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome

Dostáváme se na závěr recenze chromebooku Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome a mě nezbývá, než zhodnotit mé, nezvykle dlouhé, soužití s tímto kouskem hardwaru. Za tu dobu jsem si tento chromebook až překvapivě oblíbil a přesto, že mám k dispozici hned několik (násobně dražších) možností co se počítačů týče, prakticky denně jsem sahal právě po testovaném Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome. A nebylo to jen proto, že se jako jediný vlezl do šuplíku v konferenčním stolku. Jednoduše se mi líbila jeho rychlost, optimální velikost a k mému vlastnímu překvapení i konvertibilní konstrukce. Její využitelnosti jistě napomáhá i tabletový režim ChromeOS, který je na ovládání prstem stále mnohem přívětivější a intuitivnější než třeba Windows 11.

Navíc jsem osobně velmi citlivý na hlučné počítače a zcela pasivní chod je pro mě rovněž velmi zásadní argument hovořící ve prospěch Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome. Zrovna jako slušný displej s poměrem stran 16:10. Chromebook jsem velmi často využíval i na lehčí kancelářskou práci jako třeba psaní recenzí a zpráviček. Byť bych tedy ocenil o něco lepší klávesnici, střízlivým pohledem musím uznat, že v rámci cenové kategorie se rozhodně nejedná o zdaleka to nejhorší, na co můžete narazit. To ale bohužel nelze říci o použitém touchpadu. Pokud bych měl jmenovat jednu věc, která by mě od koupě tohoto chromebooku měla odradit, byl by to bez váhání právě touchpad.

Klady rychlost systému

konvertibilní konstrukce

softwarová podpora

cena

výdrž baterie

slušný displej i reproduktory

pasivní chlazení

konektorová výbava Zápory příšerný touchpad

malinko vyšší rozměry i hmotnost

lacině působící plasty

Hodnocení redakce: 80 / 100

