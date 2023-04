ChromeOS je plnohodnotný systém, není ale pro každého

Pro uživatele Windows asi může být nezvykem absence zástupců, případně celých souborů na ploše. Ta je hezky čistá a vy se tak můžete leda kochat zvolenou tapetou. Někomu to po chuti být nemusí, nicméně mě osobně to ve výsledku vyhovovalo. Pravidelně totiž plochu zaneřádím během několika týdnů a pak komplikovaně filtruji co mohu hodit do koše, co na ploše zůstane a co roztřídím do složek – což zde nehrozí. Zástupce nejpoužívanějších aplikací můžete pochopitelně připnout na spodní lištu, kde se budou zobrazovat společně se zástupci aktuálně otevřených programů. Všichni tito zástupci se pak shlukují od středu lišty.

Zatímco nalevo se pak nachází pouze zástupce pro zobrazení všech aplikací, na pravé straně je situace podstatně zajímavější. Stejně jako například u Windows zde naleznete rychlý přístup ke kalendáři spolu s notifikační oblastí a rychlými přepínači pro bezdrátové technologie či třeba světlého/tmavého režimu displeje. Oproti zažitému standardu se u Chromebooků mírně odlišuje také standardní rozložení klávesnice. V první řadě je klávesa Caps Lock ve výchozím nastavení nahrazena funkcí hledání – v nastavení však lze funkci Caps Lock opět vrátit. To s klávesou Delete je to složitější, její funkci totiž musela převzít klávesová zkratka Alt + Backspace.

Něco chce ještě doladit

Co mi trochu vadilo je, že pokud máte otevřené například dva správce souborů, tak musíte při přechodu do daného okna pokaždé nejdřív kliknout na zástupce aplikace na liště a následně vybrat toho, kterého potřebujete přičemž nevidíte náhled daného okna, ale pouze textový popisek. Nicméně jinak jsou možnosti multitaskingu na skvělé úrovni a o věcech jako práce s více okny a jejich automatické připínání k okrajům obrazovky asi ani není potřeba se zmiňovat. Dobře zde fungují klávesové zkratky i gesta na touchpadu a pohodlná je i práce na rozdělené obrazovce. Ke všemu pak systém umožňuje také práci s více plochami. Chvíli pro zorientování budete nejspíš potřebovat, pokud zabrousíte do nastavení chromebooku, které je v duchu prohlížeče Chrome řešeno prakticky pouze textovou formou a veškerá nastavení jsou v jednom listu pod sebou. Naopak pěkně je zpracovaná aplikace s nápovědou mající vám nejen pomoci, najít řešení vašich problémů s ChromeOS, ale také odhalit jeho výhody.

Výhody operačního systému ChromeOS

Možná si říkáte, že současné Chromebooky a Chromeboxy se od levných počítačů s Windows cenově nijak drasticky neliší a ruku na srdce, operační systém od Microsoftu vám dá více možností a svobody. Tak proč vlastně chtít něco s ChromeOS? Inu, důvodů může být – pro někoho možná překvapivě – celá řada. V první řadě bude počítač s ChromeOS díky nižším nárokům na hardware prakticky vždy rychlejší než obdobná alternativa s Windows. Vedle toho jde o skvělou volbu pro nenáročné uživatele, kteří potřebují především webový prohlížeč. Je totiž celkově snadný na používání a prakticky zde není potřeba žádná údržba a veškeré aktualizace probíhají na pozadí prakticky bez vědomí uživatele.

Na vysoké úrovni je především bezpečnost celého systému, jelikož na něj prakticky neexistují běžné viry, není potřeba ani řešit žádné dodatečné antiviry – o veškerou ochranu se zde stará Google automaticky. Vedle toho systém nabízí snadné přepínání mezi uživateli, kdy má díky propojení se službami Google každý k dispozici vše potřebné prakticky ihned po přihlášení, tedy podobně jako v případě přihlášení do prohlížeče Chrome. Nemluvě o snadné vzdálené správě – ne nepodobné té z chytrých telefonů s Androidem. Tu ocení nejen správci v rámci firemního prostředí ale pochopitelně také rodiče. Další oblastí, ve které tento systém vyniká, je provázanost s ostatními zařízeními využívajícími služby Google. O integraci Google Disku, která již ve výchozím stavu funguje na jedničku, asi není třeba se ani zmiňovat. Skvěle však funguje i synchronizace se smartphony, běžícími na Androidu, která si v řadě ohledů nezadá s propojením iOS a OS X.

Propojenost s Androidem na jedničku

V první řadě musím zmínit možnost odemknout notebook či desktop běžící na systému od Googlu pomocí smartphonu s Androidem. Vedle toho máte v Chromebooku možnost upravovat základní nastavení vašeho telefonu. Například můžete zapnout na svém smartphonu hotspot, ke kterému se Chromebook automaticky připojí. Samozřejmě zde nesmí chybět ani synchronizace oznámení či možnost přímo reagovat na zprávy a hovory. Nedílnou součástí propojení smartphonu s počítačem je pak pochopitelně také snadné sdílení souborů na blízko. Nejaktuálnější fotky a ve smartphonu naposledy otevřené webové stránky pak máte k dispozici na jedno kliknutí v telefonním centru, které se nachází hned vedle datumu na spodní liště. Šikovná je také možnost připojení sluchátek spárovaných s propojeným smartphonem, bez nutnosti je párovat přímo s počítačem. Mimo to je podporována také funkce rychlého párování.

Aplikace jsou základem úspěchu každého OS

Můžete mít sebelepší operační systém, pokud ale pro něj není dostatek kvalitních aplikací třetích stran, je předem odsouzen k neúspěchu. Ostatně v ne až tak dávné minulosti jsme byli svědky jak právě nedostatečná podpora vývojářů třetích stran patřila mezi hlavní faktory, které zlomily vaz některým mobilním operačním systémům. Google si tento fakt patrně uvědomuje a v průběhu let tak do svého desktopového operačního systému přidal také podporu aplikací, které pro ChromeOS původně určeny ani nebyly. Uživatelé tak v podstatě mohou instalovat aplikace hned z několika zdrojů.

Prvním je Internetový obchod Chrome – původní a svého času i jediný zdroj aplikací pro ChromeOS, jehož služby však může využít každý uživatel desktopového prohlížeče Chrome. V rámci ChromeOS je však nabídka obchodu přece jen bohatší. Přítomny jsou pochopitelně doplňky a motivy pro prohlížeč Chrome, vedle těch jsou však na ChromeOS k dispozici také hry a aplikace. Na tomto místě se hodí zmínit také, že Google postupně ukončuje podporu pro Chrome aplikace, které byly jakýmsi předchůdcem dnes hojně rozšířených webových aplikací. Nově ztratil jejich podporu prohlížeč Chrome na ostatních platformách a po roce 2025 zmizí i z Chromebooků. Vyjma pár specifických případů, to však nebude pro řadové uživatele tohoto systému představovat problém.

Podpora Android aplikací

Před pár lety pak ChromeOS obdržel podporu Android aplikací, a co víc, stahovat je můžete přímo z Google Play. Tuto možnost pak nabízí každý aktuální Chromebook, přičemž první vyrobené kousky na které podpora Android Aplikací dorazila pochází z roku 2016. Je jasné, že ne všechny aplikace původně navržené pro dotykové ovládání budou fungovat dobře i při použití kombinace klávesnice a myši. Google se však snaží vývojářům s optimalizací jejich aplikací i pro toto použití pomoci a motivovat je, aby své produkty dostali do ještě většího množství zařízení.

Přímo v Google Play Store tak naleznete sekci věnovanou chromebookům a to nejen s optimalizovanými aplikacemi, ale i hrami. Jejich seznam je sice momentálně poměrně krátký, nicméně potenciál k růstu zde určitě je. Některé aplikace se pak v Google Play dokonce objevili přímo ve verzi určené pro ChromeOS. To však rozhodně neznamená, že “neoptimalizované” aplikace jsou v kombinaci s klávesnicí a myší nepoužitelné. Například velmi populární přehrávač VLC funguje ve spojení s chromebookem výborně a takové Kodi jakbysmet. V případě některých aplikací si pak troufám tvrdit, že optimalizaci ani nepotřebují. Na ChromeOS výborně funguje Android verze Microsoft Office nebo i některé její alternativy jako třeba OfficeSuite. Mezi balíky kancelářských aplikací však u ChromeOS existují ještě další alternativy.

Linux aplikace v ChromeOS

Jednou z těchto alternativ jsou pochopitelně i Google Dokumenty, které jsou pro většinu běžných úkonů dostatečné, nicméně ani to není poslední možnost. Velký potenciál totiž systému ChromeOS dodává podpora Linuxových aplikací, kterou disponují Chromebooky vyrobené po roce 2019, krom nich pak Linuxové aplikace podporuje i řada starších strojů, jejichž seznam naleznete zde. Díky této podpoře si mohou uživatelé ChromeOS doinstalovat offline programy jako třeba LibreOffice či Gimp.

Vedle toho lze díky Wine na chromeboocích provozovat dokonce i aplikace původně určené pro Windows. Na ChromeOS se dokonce dostal i populární herní klient Steam a to hned ve dvou podobách. Nainstalovat jej můžete ve verzi pro Linux, ale také přímo v nativní verzi pro ChromeOS, která je však zatím ve stádiu beta verze.

Máte s ChromeOS nějakou zkušenost? Dokázal by vám nahradit současný OS?