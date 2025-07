Xiaomi rozjíždí letní slevovou akci, u nákupu kterých produktů ušetříte?

Xiaomi a sezónní slevy patří neodmyslitelně k sobě a ani letošní letní sezóna není výjimkou. Tentokrát přišlo české Xiaomi se zajímavou akcí na hned 3 chytré telefony ze třech různých cenových kategorií. Vedle toho však rozjelo i speciální sekci na oficiálním e-shopu, kde naleznete další zajímavé nabídky spolu se slevovými kupony.

Řada Redmi Note 14 a Xiaomi 15 ve slevě

Xiaomi rozjíždí letní slevovou akci prostřednictvím aktuální řady Redmi Note včetně základního, modelu Redmi Note 14, které v základní 6/128GB verzi nově pořídíte za 3 599 Kč s DPH, což znamená slevu 400 Kč oproti nedávné doporučené maloobchodní ceně. Za dané peníze pak získáte solidní základní smartphone s výborným 120Hz AMOLED displejem, slušným 4G čipsetem Mediatek Helio G99 Ultra, 5 500mAh baterií a v neposlední řadě 108MPx primárním fotoaparátem.

Pokud se rozhodnete připlatit na 5 699 Kč, můžete mít Redmi Note 14 Pro 8/256 GB. To nabídne opět 120Hz AMOLED, tentokrát však se zaoblenými okraji a hlavně krytý sklem Corning Gorilla Glass Victus 2. Další vylepšení oproti základnímu modelu pak zahrnují 32MPx selfie kamerku a 200MPx primární fotoaparát. V neposlední řadě se slevy dočkalo i Redmi Note 14 Pro+, tedy smartphone střední třídy. Zde je sestava fotoaparátů zachována a hlavní změna spočívá ve výrazně výkonnějším 5G čipsetu Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 a 1,5K displeji s jasem až 3000 nitů. Zde pak akční cena činí 8 999 Kč s DPH za 8/256GB, respektive 9 999 Kč s DPH za 12/512GB verzi.

Aktuálním vrcholem slev pak má být XiaomI 15, které ve verzi s 12/256GB pamětí za 19 599 Kč s DPH. Menší z dvojice vlajkových modelů na našem trhu nabídne špičkovou výbavu v čele s výkonným čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite a trojicí fotoaparátů s puncem Leica. Přitom se stále jedná o poměrně kompaktní smartphone se špičkovým 6,36″ AMOLED displejem, který si zachoval baterii o slušné, 5 240mAh kapacitě.

Zmíněné slevy pak mají platit jak na oficiálním českém e-shopu Xiaomi, tak u vybraných partnerů a to do 21. července. Na zmíněném e-shopu pak naleznete dedikovanou stránku pro tuto letní slevovou akci s řadou dalších slev, ty by se navíc měly v průběhu času obměňovat.

Zaujala vás některá ze slev na e-shopu Xiaomi, nebo jste narazili na zajímavější ceny?

Zdroje: TZ, mi.com