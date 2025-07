Test Xiaomi TV A Pro 2026: Vylepšený 75" QLED panel, AirPlay 2 a Google TV pod 20 tisíc!

Xiaomi přichází s další generací svých populárních televizorů střední třídy. Model TV A Pro 2026 slibuje oproti loňskému provedení řadu vylepšení, zejména v oblasti obrazu a konektivity. Korejští a japonští výrobci se sice nemusí obávat o své pozice na prémiových příčkách, ale cenově dostupná alternativa od čínského výrobce znovu dokazuje, že i za rozumnou cenu lze získat solidní televizor s moderní výbavou.

Elegantně jednoduchý design, který nepřekáží

První, co mě u nového A Pro 2026 zaujalo, je zjevný designový posun oproti loňskému modelu. Xiaomi vyměnilo lacině působící plastové prvky za kombinaci kovu a kvalitního plastu. Rám s jemně broušenou texturou vypadá v mém moderněji zařízeném obýváku elegantně.

Tenčí rámečky, než měl model 2025, ještě umocňují tzv. „bezrámečkový“ efekt – při sledování v přítmí prakticky nevidíte nic než samotný obraz, čínský kolos navíc vylepšil i kvalitu rámečku. Loňský model byl sice také fajn, ale mezi displejem a rámem byla viditelná mezera, což se u nové generace neděje.

Dvojici stojanů lze umístit na kraje TV stolku, osobně jsem však upřednostnil montáž na zeď. Počítejte se standardním VESA držákem 400 × 300 mm, který pořídíte od zhruba 500 Kč a vzhledem k úhlopříčce si sebou rozhodně vezměte pomocníka. Pakliže nemáte rozpětí paží jako elitní MMA zápasníci, sami to nezvládnete.

Obraz: dobrý QLED s trochu vyšší svítivostí

Technologie QLED bývá často jen marketingovou nálepkou, ale tady je rozdíl oproti základním modelům skutečně viditelný. 75″ panel s rozlišením 4K (3840 × 2160 px) a technologií Quantum Dot nabízí 94% pokrytí barevného prostoru DCI-P3, což se projevuje především při sledování přírodopisných dokumentů nebo kvalitního filmového obsahu.

Na rozdíl od loňského modelu je barevná kalibrace mnohem přesnější už z výroby. Zatímco A Pro 2025 trpěl mírným přepálením zelené a nepřirozenými pleťovými tóny, letošní model tyto neduhy prakticky eliminoval. Vyzkoušel jsem to na své oblíbené testovací scéně z filmu Duna (2021), kde pouštní tóny a jemné barevné přechody většinu levnějších televizorů spolehlivě odhalí.

Co se týče jasu, ten se čistě pocitově mírně zlepšil. Loňský model s maximem okolo 250 – 300 nitů nebyl žádný zázrak a v prosvícené místnosti byl leckdy problém s odrazivostí, letos je to lepší. Xiaomi se s oficiálním parametrem nepochlubilo, ale odhadem bych řekl, že novinka svítí přibližně o 100 nitů více. Pokud patříte mezi milovníky HDR, žádný velký rozdíl nečekejte, za něj si připlatíte až u extra svítivých panelů (OLED, MiniLED).

Cena: od 18 196 Kč

MEMC: Plynulost, která nekazí filmový zážitek

Technologie MEMC pro vyhlazování pohybu dostala u modelu 2026 zásadní upgrade. Zatímco u loňského modelu působila často rušivě (vzpomínám na nepřirozený pohyb při hokejovém MS), nová implementace je mnohem inteligentnější.

Při sledování fotbalu jsem ocenil plynulý pohyb kamery i hráčů bez typických artefaktů, které běžně MEMC technologie vytváří. Ale pozor – u filmů stále doporučuji funkci vypnout nebo nastavit na minimum, jinak riskujete, že z epického Blade Runnera uděláte levný seriál z odpoledního vysílání.

Upscaling: Překvapivě dobrý, ale ne zázračný

Velká obrazovka nemilosrdně odhalí nedostatky obsahu v nízkém rozlišení. Upscaling algoritmus Xiaomi odvádí slušnou práci s 1080p materiálem (klasické HD vysílání nebo starší filmy na streamovacích službách), ale standardní SD obsah z DVB-T2 vypadá rozpixelovaně a rozmazaně.

Ve srovnání s loňským modelem jsem nezaznamenal výrazné zlepšení – to by pravděpodobně vyžadovalo nasazení pokročilejších AI čipů, které by cenu televizoru posunuly jinam.

Zvuk: Stačí na běžné sledování

Dva 10W reproduktory s certifikací Dolby Audio a DTS:X nejsou žádný zázrak. Zvuk je čistý a dialogy srozumitelné, ale hlubším tónům a dynamickým pasážím chybí potřebná „šťáva“.

Srovnání s loňským modelem nepřináší výrazné překvapení – zvuk zůstává prakticky identický. Pro běžné zpravodajství, soutěžní show nebo seriály s převahou dialogů to naprosto postačí, ale jakmile pustíte akční film nebo hudební koncert, začnete uvažovat o externím zvukovém řešení.

Dobrá zpráva je, že televizor nabízí jak HDMI eARC pro připojení moderních soundbarů, tak optický výstup pro starší audio systémy. Za pět až osm tisíc pořídíte slušný soundbar, který zvukový zážitek posune do úplně jiné dimenze – a upřímně, k 75″ obrazovce by to měla být téměř povinnost.

Operační systém: Google TV

Xiaomi nasadilo Google TV (Android 11) s totožným hardwarem jako u loňského modelu – čtyři jádra Cortex A55, grafika Mali-G52 MC1, 2 GB RAM a 8 GB úložiště.

Spouštění aplikací jako Netflix, YouTube nebo HBO Max trvá stejně jako u loňského modelu, menu se však posouvá plynuleji a reakce na dálkové ovládání jsou pohotovější. Jenže stále to není ideál – při rychlém přepínání mezi náročnými aplikacemi nebo při pohybu v komplexních menu občas narazíte na zpomalení nebo krátké zamrznutí.

Na druhou stranu, systém nabízí vše, co moderní domácnost potřebuje. Všechny populární streamovací služby fungují bez problémů, včetně českých platforem jako Oneplay nebo iVysílání České televize. Instalace dalších aplikací z Google Play je intuitivní a nabídka obsahuje tisíce titulů.

Velký upgrade: Konečně Apple AirPlay 2!

Největším funkčním posunem oproti modelu 2025 je bezesporu podpora Apple AirPlay 2. Jako majitel iPhonu, iPadu a MacBooku jsem tuto funkci okamžitě otestoval a musím říct, že funguje naprosto bezproblémově.

Sdílení fotek z dovolené na velkou obrazovku, streamování hudby z Apple Music nebo zrcadlení obrazovky z MacBooku – vše probíhá intuitivně a bez záseků.

Kromě AirPlay 2 nechybí ani podpora Google Cast a Miracast pro Android a Windows zařízení, takže ať používáte jakýkoliv ekosystém, televizor s ním bude spolupracovat.

Herní režim: Hardcore hráči budou chtít víc

S PlayStation 5 a několika AAA tituly jsem důkladně otestoval herní schopnosti televizoru. Režim Game Boost slibuje nízkou latenci a výrobce dokonce uvádí podporu 120 Hz při Full HD rozlišení.

Realita? Input lag kolem 15-17 ms je na obyčejné hraní naprosto dostačující. Astro Bot nebo Kingdom Come: Deliverance 2 vypadají na velké obrazovce impozantně a hrát se dají bez znatelného zpoždění.

Avšak deklarovaných 120 Hz se mi ani s PS5, ani s herním PC nepodařilo aktivovat. Je možné, že funkce bude zpřístupněna v budoucích aktualizacích firmware, ale aktuálně bych na ni nespoléhal. Chybí také podpora VRR (Variable Refresh Rate), což je technologie, která zabraňuje trhání obrazu při kolísající snímkové frekvenci.

Pro příležitostné hraní je televizor více než dostačující, ale náruživí hráči by měli zvážit specializovanější (a dražší) modely.

Cena a dostupnost v ČR

Na českém trhu Xiaomi tento televizor prodává také ve 43″, 50″, 55″ a 65″ úhlopříčce, a to za následující ceny:

Závěrem: Velká úhlopříčka nemusí znamenat velkou investici

Xiaomi TV A Pro 2026 v 75″ verzi není dokonalý televizor – ale za 19 999 Kč to je překvapivě dobrá volba. Oproti loňskému modelu nabízí vylepšený obraz, svižnější systém a především konečně plnohodnotnou podporu Apple AirPlay 2.

Pokud máte omezený rozpočet, ale toužíte po velkém televizoru s moderními funkcemi, je tohle jasná volba. Jen si k němu rovnou připočtěte aspoň základní soundbar, abyste svým očím i uším dopřáli vyvážený zážitek.

