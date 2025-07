Xiaomi 16 spatřeno v certifikační databázi. V čem bude lepší než předchůdce?

Fanoušci značky Xiaomi mají důvod k radosti. Nástupce aktuálního vlajkového modelu se objevil v certifikační databázi EEC pod modelovým označením 25113PN0EG, což naznačuje, že se skutečně chystá na globální trh včetně evropských zemí. Podle dosavadních informací by měla řada Xiaomi 16 debutovat nejprve v Číně, a to už v září letošního roku, zatímco globální verze by měla dorazit začátkem roku 2026.

Certifikace potvrzuje globální uvedení

Zatímco čínská verze Xiaomi 16 nese označení 25113PN0EC a indická 25113PN0EI, evropská varianta s označením 25113PN0EG prošla schvalovacím procesem EEC, který je nezbytným krokem před uvedením elektronických zařízení na evropský trh. Podobný postup jsme mohli sledovat i u řady Xiaomi 15, jejíž globální verze získala certifikaci EEC v květnu 2024, ale na trh se dostala až v březnu 2025 spolu s modelem Xiaomi 15 Ultra.

Je pravděpodobné, že na globální trh zamíří pouze základní model Xiaomi 16, zatímco čínští zákazníci se dočkají kompletní řady zahrnující také Xiaomi 16 Pro a možná i Xiaomi 16 Pro Mini, o němž se spekuluje v posledních dnech. U nás se Xiaomi 16 s nejvyšší pravděpodobností představí na začátku příštího roku v doprovodu fotomobilu Xiaomi 16 Ultra.

Očekávané specifikace Xiaomi 16

Podle dostupných úniků by měl nový vlajkový model nabídnout 6,3palcový OLED panel s podporou 2K rozlišení. Pod kapotou se očekává nasazení nejnovějšího procesoru Snapdragon 8 Elite 2, který by měl přinést významný nárůst výkonu oproti současné generaci. Překvapením je údajná 7 000mAh baterie, což by znamenalo výrazný skok v kapacitě oproti předchůdci.

Fotoaparát by měl opět představovat silnou stránku zařízení. Hlavní 50Mpx snímač má být vybaven velkým 1/1,3palcovým senzorem pro lepší výsledky za zhoršených světelných podmínek. Doplní jej 50Mpx ultra širokoúhlý objektiv a 50Mpx periskopický teleobjektiv pro pokročilejší zoom. Softwarově bude telefon pohánět HyperOS 3.0 postavený na Androidu 16.

Co nabízí současné Xiaomi 15?

Pro srovnání, aktuální Xiaomi 15 disponuje 6,36palcovým CrystalRes AMOLED displejem s rozlišením 2670 × 1200 pixelů a maximálním jasem 3 200 nitů. O výkon se stará procesor Snapdragon 8 Elite v kombinaci s 12 GB paměti RAM a až 512 GB úložištěm. Fotoaparát využívá optiku Leica a zahrnuje 50Mpx hlavní senzor, 50Mpx teleobjektiv s ekvivalentem ohniskové vzdálenosti 60 mm a 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. Energii dodává 5 240mAh baterie s podporou 90W drátového a 50W bezdrátového nabíjení.

Xiaomi 16 by tedy mělo přinést řadu vylepšení včetně výkonnějšího procesoru Snapdragon 8 Elite 2, výrazně větší baterie s kapacitou kolem 7 000 mAh a pravděpodobně i rychlejšího nabíjení. Očekává se také zdokonalený fotosystém s lepšími snímači a vylepšenou umělou inteligencí pro zpracování obrazu. V rámci HyperOS 3 se pak téměř určitě dočkáme i nových AI funkcí.

Jak se na připravované Xiaomi 16 těšíte vy?

Zdroje: XpertPick, Xiaomi