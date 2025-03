Recenze Xiaomi 15 Ultra: Fotomobil roku s charakterem legendárních fotoaparátů

Reklama

Xiaomi každý rok předvádí, že má stále čím překvapit i náročné uživatele. A to platí dvojnásob u řady Ultra, která tradičně nešetří superlativy ani technologickými inovacemi. Na první pohled nové Xiaomi 15 Ultra možná působí jako mírný refresh loňského modelu, ale jakmile jsem s telefonem strávil první dny, bylo mi jasné, že se pod povrchem skrývá mnohem víc. Největším tahákem je bezesporu unikátní 200Mpx periskopický teleobjektiv, který posouvá mobilní fotografii na úplně novou úroveň, ale určitě to není vše. Telefon je mnohem příjemnější pro každodenní používání, čínský kolos se navíc poučil z mnohých chyb, které napáchal (nejen) v minulém roce…

Obsah balení

Rychle pryč od obsahu balení Xiaomi 15 Ultra, stejně to nikoho z vás nezajímá a moc dobře víte, že nás zde nic převratného nečeká. Čínský výrobce definitivně přešel na stranu „ekologické“ frakce a z balení zmizel napájecí adaptér. V minimalistické krabičce tak kromě samotného telefonu najdete jen USB-C kabel a průhledné ochranné pouzdro. Ačkoliv je to z environmentálního hlediska jistě krok správným směrem, při pohledu na cenovku telefonu a nutnost dokoupit si 90W adaptér samostatně (zhruba za tisícovku) to potěší o poznání méně.

Xiaomi 15 Ultra: Fotoaparát s telefonem, nebo telefon s fotoaparátem?

Xiaomi se rozhodlo jít proti proudu a místo následování minimalistických trendů přichází s designem, který na první pohled vypadá jako klasický fotoaparát Leica. A světe div se – ono to funguje překvapivě dobře! V ruce jsem měl speciální retro edici, která kombinuje prémiovou umělou kůži s matným kovovým pruhem na boku. Podle oficiálních materiálů jde o připomínku důležitého výročí spolupráce s legendární značkou Leica a dle zvěstí příští rok žádná taková edice nevyjde.

Dominantou zadní strany je obrovský kruhový modul fotoaparátů, který zabírá podstatnou část plochy. Na výšku může telefon působit trochu neohrabaně, ale jakmile jej otočíte na šířku pro fotografování, všechno najednou dává smysl. I nápis Leica je umístěný tak, aby byl při focení ve správné orientaci – tohle není náhoda, ale jasný signál, že Xiaomi chce, abyste tento přístroj vnímali především jako fotoaparát, který navíc umí telefonovat.

K dispozici budou tři varianty – testovaná černo-stříbrná retro verze, klasická černá (s červeným akcentem kolem fotoaparátů) a bílá. Osobně si cením toho, že firma nevsadila jen na nudné jednobarevné provedení, ale zkusila něco skutečně originálního.

S rozměry 161,3 × 75,3 × 9,48 mm a hmotností 226 gramů rozhodně nepatří mezi nejkompaktnější zařízení na trhu, ale vzhledem k nabízené výbavě jde o rozumný kompromis. V ruce působí překvapivě dobře vyvážený (rozhodně lépe než minulý rok) a díky zaoblenějším hranám se drží příjemněji než třeba Galaxy S24 Ultra se svými ostřejšími přechody. To vyřešil jihokorejský kolos až letos u řady S25.

Samozřejmostí je certifikace IP68 pro odolnost proti prachu a vodě. Xiaomi také implementovalo ultrazvukovou čtečku otisků prstů v displeji, která funguje naprosto bleskově. Tohle je spolehlivě ta nejrychlejší čtečka, kterou jsem v telefonech měl možnost testovat a to počítám i Ultru od Samsungu. Po boku se nachází klasické tlačítko napájení s příjemným vroubkováním a kolébka hlasitosti. Škoda snad jen, že ani letos se zde nenachází dedikované tlačítko spouště, které by se k fotografickému zaměření telefonu přímo nabízelo.

Konektivita: Na nejvyšší úrovni

Xiaomi 15 Ultra přináší v oblasti konektivity skutečnou revoluci. Kromě nejnovějších standardů jako Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC a podpory 5G nabízí jako jeden z prvních telefonů na světě přímou satelitní komunikaci. Ta umožňuje telefonovat a odesílat zprávy i v místech bez běžného pokrytí mobilními sítěmi s dosahem až 7 km. Tato funkce je kompatibilní se satelity Starlink a TianTong. Takže pokud máte duši dobrodruha a často cestujete do odlehlých oblastí, i v tomto ohledu si rozhodně přijdete na své. Zatím se mi však nepodařilo zjistit, jak se k satelitu připojit a zda to globální verze vůbec podporuje.

Nechybí ani infračervený port pro ovládání domácích spotřebičů nebo stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos, které poskytují překvapivě kvalitní zvukový zážitek. Jsou lepší než loni, mají dostatek basů a vyloženě špatné nejsou ani středy či výšky. Nejde o nejlepší reproduktory na trhu, Samsung i Apple je na tom lépe, avšak rozhodně jsou na vlajkové úrovni. Z fyzických konektorů je přítomen pouze USB-C 3.2 Gen2 s podporou přenosu dat rychlostí až 10 Gbps.

Xiaomi 15 Ultra: Parametry

Specifikace Xiaomi 15 Ultra Cena 34 999 Kč (16 + 512 GB) Rozměry a hmotnost 161.3 × 75.3 × 9.35 mm (Black, White), 9.48 mm (Silver Chrome)

226 g (Black, White), 229 g (Silver Chrome) Dostupné barvy Black, White, Silver Chrome Displej 6,73″ WQHD+ AMOLED (3200 × 1440, 522 ppi)

Dynamická frekvence 1-120Hz

Špičkový jas 3200 nitů

HDR10+, Dolby Vision®

TÜV Rheinland certifikace (Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly) Procesor Snapdragon® 8 Elite

3nm výrobní proces TSMC

Osmijádrový procesor Oryon

Adreno™ GPU

Hexagon NPU Paměť 16 GB LPDDR5X + 512 GB UFS 4.1 Fotoaparát Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.6/14-100 ASPH.

Hlavní fotoaparát Leica 23 mm:

50 Mpx, ƒ/1.63, OIS

Obrazový snímač Sony LYT-900

Velikost snímače 1″

3.2μm 4-in-1 Super Pixel

Dynamický rozsah 14EV

Asférický objektiv 8P



Plovoucí teleobjektiv Leica 70 mm:

50 Mpx, ƒ/1.8, OIS

Snímač IMX858

Podporuje makrofotografii od 10 cm



Periskopový teleobjektiv Leica 100 mm:

200 Mpx, ƒ/2.6, OIS

Snímač HP9

2.24μm Super Pixel

In-sensor zoom až 200 mm



Ultraširokoúhlý fotoaparát Leica 14 mm:

50 Mpx, ƒ/2.2, 115° FOV

Snímač JN5



Přední fotoaparát:

32 Mpx, ƒ/2.0, 90° FOV

Snímač OV32B Video 8K při 30 fps

4K při 30 fps, 60 fps, 120 fps

Dolby Vision® při 4K 60 fps ve všech ohniskových vzdálenostech

10bitový záznam Log při 4K 60 fps ve všech ohniskových vzdálenostech

Filmový režim

Čtveřice mikrofonů pro prostorový zvuk Baterie & Nabíjení 5410 mAh (typ) baterie Xiaomi Surge

90W kabelové HyperCharge

80W bezdrátové HyperCharge Software Xiaomi HyperOS 2

Xiaomi HyperAI

AI funkce: AI Writing, AI Speech Recognition, AI Image Enhancement, AI Eraser Pro a další Konektivita Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth

NFC

USB-C

Dual SIM (nano SIM + nano SIM / nano SIM + eSIM / eSIM + eSIM)

5G SA/NSA, 4G LTE, 3G, 2G

Podpora 4×4 MIMO Audio Stereo reproduktory

Čtveřice mikrofonů

Dolby Atmos®

Hi-Res Audio & Hi-Res Audio Wireless certifikace Odolnost IP68 odolnost vůči vodě a prachu

Xiaomi Shield Glass 2.0

Corning® Gorilla® Glass 7i na modulu fotoaparátu

Xiaomi Guardian Structure Bezpečnost Ultrazvukový snímač otisků prstů Chlazení Systém Xiaomi 3D Dual-Channel IceLoop Speciální nabídka Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition

Při nákupu do 30. března 2025: Xiaomi Robot Vacuum S20 nebo Photography Kit jako dárek

Displej: Špičkový, ale…

Přední straně dominuje 6,73″ AMOLED LTPO panel s rozlišením 2K (3200 × 1440 pixelů), který nabízí několik významných vylepšení oproti předchůdci. Nejvýraznějším posunem je maximální jas, který dosahuje 3200 nitů ve špičce. V praxi to znamená, že displej je perfektně čitelný i na přímém slunci, což jsem během testování několikrát ocenil, například při fotografování v exteriérech v okolí Sagrada Família. Nutno však jedním dechem dodat, že i přes vyšší jas se mi lépe koukalo na konkurenční Galaxy S25 Ultra s unikátním sklem Gorilla Glass Armor. Obrovská škoda, že ho pro demonstraci toho nejlepšího, co dokáže vyrobit, Xiaomi nevyužilo.

Panel nabízí hustotu 522 pixelů na palec, což zajišťuje extrémně ostrý obraz, na kterém nerozpoznáte jednotlivé pixely ani při nejbližším zkoumání. Nejvyšší možné rozlišení je však třeba zapnout v Nastavení, ve výchozím režimu je totiž panel nastaven pouze na Full HD. Rozdíl ve výdrži je dle mého testování naprosto minimální, skoro bych až řekl, nulový. PWM stmívání pracuje na frekvenci 1920 Hz, což je hodnota, která by měla eliminovat únavu očí i u citlivějších jedinců. Během dvou týdnů testování jsem skutečně nezaznamenal žádné problémy ani za sníženého jasu, avšak já na blikání obecně netrpím, takže to nemohu zcela posoudit.

Odezva displeje je bleskurychlá s dotykovou vzorkovací frekvencí 300 Hz, a adaptivní obnovovací frekvence 1-120 Hz funguje přesně tak, jak má. HyperOS 2.0 umí dynamicky přepínat mezi jednotlivými hodnotami podle aktuálního obsahu – při čtení článku nebo statickém obsahu klesne až na 10 Hz pro úsporu baterie, při scrollování sociálními sítěmi se plynule zvýší na 120 Hz.

Xiaomi i nadále trvá na mírném zaoblení displeje po stranách, zatímco konkurence (včetně Samsungu) od tohoto trendu postupně upouští. Osobně bych dal přednost zcela plochému panelu, ale nutno uznat, že míra zakřivení je natolik subtilní, že při běžném používání nepůsobí rušivě. K ochraně displeje slouží nové Xiaomi Ceramic Glass 2.0, které podle výrobce nabízí vyšší odolnost proti poškrábání než Gorilla Glass Victus 2. Po třech týdnech používání bez pouzdra mohu potvrdit, že displej zůstává bez viditelných škrábanců, avšak jsem se k němu choval s úctou, nenosil ho v kapse společně s klíči, ani s ním nelouskal vlašáky.

Displej podporuje HDR10+, Dolby Vision i HDR Vivid, takže filmy a seriály na streamovacích platformách vypadají naprosto úchvatně.

Výkon: Snapdragon 8 Elite na plné obrátky (a často i za limitem)

Xiaomi 15 Ultra pohání to nejlepší, co momentálně trh nabízí – Snapdragon 8 Elite vyráběný 3nm technologií. Ten slibuje až o 30 % vyšší výkon a o 20 % lepší energetickou efektivitu oproti předchůdci. V mém případě mu sekunduje 16 GB LPDDR5X RAM a 512GB úložiště typu UFS 4.1. Toto je zároveň jediná verze, která bude v Evropě dostupná.

V syntetických testech telefon exceluje. V AnTuTu jsem naměřil průměrné skóre 2 506 741 bodů, což je zhruba o 300 tisíc bodů více než u Galaxy S25 Ultra se stejným čipsetem. V Geekbench 6 pak telefon získal 3 031 bodů v single-core a 9 196 bodů v multi-core testu.

Jenže tady bohužel narážíme na věčný problém výkonných čipsetů – teplo. Přestože Xiaomi nasadilo vylepšený systém chlazení s dvoukanálovou odpařovací komorou IceLoop 3.0, telefon se při náročných úlohách dokáže značně zahřát. Při hraní Genshin Impact na nejvyšší detaily nebo 4K natáčení jsem naměřil až 46 stupňů Celsia, což je z mého pohledu již na hranici komfortu.

Xiaomi se během prezentace chlubilo, že jejich chlazení překonává i řešení v iPhonu 16 Pro Max, ale moje zkušenost mluví jinak. Pokud srovnám teploty s konkurenčním Honorem Magic7 Pro se stejným čipem, dokáže Honor teplo rozptýlit efektivněji.

Co musím ale pochválit, je stabilita výkonu v čase. V testu Wild Life Extreme Stress Test telefon dosáhl stability 75,5 %, což je výrazně lepší hodnota než u Galaxy S24 Ultra (56,4 %). Xiaomi 15 Ultra throttluje ve vlnách – nejprve po zhruba 5 minutách klesne výkon asi o 20 %, ale pak se drží na stabilní úrovni dalších 15-20 minut.

V praxi je telefon bleskurychlý ve všech ohledech. Aplikace se spouští okamžitě, multitasking s až 10 aplikacemi v pozadí je plynulý a bez záseků a i ty nejnáročnější hry běží stabilně. Po třech týdnech používání jsem nezaznamenal jediné zpomalení nebo zamrznutí systému, což svědčí o dobré optimalizaci HyperOS 2.0.

Baterie: Konečně pořádná výdrž

Čínská verze Xiaomi 15 Ultra se pyšní baterií s kapacitou 6000 mAh, ale globální model, který jsem testoval, má bohužel pouze 5410 mAh, což jsem ověřil také skrz aplikaci Device Info HW. I přes tento rozdíl je výdrž pořád velmi solidní – při běžném používání jsem se dostával na 7-8 hodin zapnutého displeje. Vzhledem k 3200nitovému displeji a výkonnému procesoru jde o hodnoty, které stále patří k lepšímu průměru mezi vlajkovými loděmi. Oproti loňsku se tak bavíme minimálně o hodině zlepšení, což není málo.

Při kombinaci sociálních sítí, fotografování, občasného hraní her a streamování hudby na pozadí zvládá telefon bez problémů celý pracovní den. V úsporném režimu (tmavý motiv, snížené rozlišení) lze výdrž ještě o něco prodloužit.

Nabíjení je kapitola sama pro sebe. Podpora 90W drátového nabíjení znamená, že telefon doplníte z 0 na 100 % za pouhých 32 minut. V praxi jsem však objevil zajímavý fakt – nabíjení výkonem 67 W je téměř stejně rychlé (trvá asi o 5 minut déle), ale generuje výrazně méně tepla.

Bezdrátové nabíjení s podporou až 80W (s originální nabíječkou Xiaomi) je další disciplínou, kde čínský výrobce válcuje konkurenci. Z 0 na 100 % se telefon bezdrátově nabije za přibližně 45 minut. Nechybí ani reverzní bezdrátové nabíjení s výkonem 18 W, které oceníte při dobíjení sluchátek nebo hodinek.

Menší kapacita baterie v globální verzi je skutečně trochu zklamáním, ale Xiaomi v tomto ohledu pouze pokračuje v tradici z předchozích generací – už u Xiaomi 14 Ultra byl rozdíl podobný (5300 mAh v Číně vs. 5000 mAh globálně).

HyperOS 2.0: Konečně systém, který dospěl

Xiaomi v posledních letech udělalo obrovský krok vpřed v oblasti softwarové optimalizace a HyperOS 2.0 na bázi Androidu 15 je toho důkazem. Systém je rychlý, responzivní a plný užitečných funkcí, které skutečně využijete v každodenním životě.

Animace jsou plynulé a přirozené, dlaždice nastavení jsou logicky uspořádané a celkový dojem z používání je mnohem konzistentnější než u předchůdce. Xiaomi také slibuje 7 let bezpečnostních aktualizací a 4 roky velkých updatů systému.

AI funkce, které skutečně pomáhají

Přirozeně nechybí ani integrace umělé inteligence. Circle to Search funguje podobně jako u Samsungu – stačí podržet navigační lištu a zakroužkovat cokoliv na obrazovce. Systém během vteřiny rozpozná objekt a nabídne relevantní výsledky vyhledávání. Funkce je překvapivě přesná a užitečná například při identifikaci produktů, rostlin nebo památek.

Generativní AI v galerii umí rozšiřovat záběry, odstraňovat nežádoucí objekty nebo zvyšovat kvalitu starších fotografií. Na rozdíl od podobných řešení u konkurence však Xiaomi klade větší důraz na přirozenost výsledku – generované části fotek lépe navazují na okolí a nepůsobí uměle.

Ale pořád ty reklamy…

Přesto všechno má systém stále jednu velkou slabinu – reklamy. Ačkoliv je jich oproti MIUI méně, stále se s nimi setkáte v některých systémových aplikacích. Při prvním spuštění telefonu na vás navíc vyskočí několik předinstalovaných aplikací třetích stran jako TikTok nebo AliExpress.

U přístroje za desítky tisíc korun je to zkrátka nepřijatelné a Xiaomi by mělo konečně pochopit, že prémiový segment vyžaduje čistou a nerušenou uživatelskou zkušenost.

Fotoaparáty: Když se Leica skutečně vyřádí

Dostáváme se k tomu nejdůležitějšímu – fotoaparátům. Soustava senzorů, kterou telefon disponuje, je skutečně impozantní:

Hlavní snímač : 50 MPx Sony LYT-900, f/1.63, 1″ sensor, OIS, 23mm ekvivalent

: 50 MPx Sony LYT-900, f/1.63, 1″ sensor, OIS, 23mm ekvivalent Ultraširoký : 50 MPx, f/2.2, 115° záběr, 5cm makro, automatické ostření

: 50 MPx, f/2.2, 115° záběr, 5cm makro, automatické ostření Teleobjektiv : 50 MPx Sony IMX858, f/1.8, OIS, 70mm ekvivalent, 10cm makro

: 50 MPx Sony IMX858, f/1.8, OIS, 70mm ekvivalent, 10cm makro Periskopický teleobjektiv: 200 MPx Samsung HP9, f/2.6, OIS, 100mm ekvivalent

Hvězdou show byl i při samotném představení nový 200MPx periskopický teleobjektiv s 1/1.4″ senzorem Samsung HP9. Zatímco konkurence se soustředí na co největší přiblížení (Samsung 5x, Apple 5x), Xiaomi jde jinou cestou – sází na kvalitu obrazu a velikost senzoru. Ohnisková vzdálenost 100 mm (v přepočtu na full frame) a světelnost f/2.6 jsou parametry, které byste očekávali spíše u profesionálních objektivů než u telefonu.

Tato kombinace vytváří naprosto úchvatné portrétní snímky s přirozeným bokeh efektem, který vzniká fyzikálně, nikoliv softwarově. Subjekt je dokonale ostrý, pozadí krásně rozmazané, a to vše bez nutnosti přepínat do speciálního portrétního režimu. Stačí fotit normálně na 4,3x zoom a efekt se dostaví sám. Charakteristický Leica look je tu samozřejmě také přítomen – fotky mají ten správný kontrast a barevné podání, které známe z německých fotoaparátů.

V přímém srovnání s Galaxy S25 Ultra nebo iPhonem 15 Pro dokáže Xiaomi zachytit výrazně více detailů při stejném přiblížení, a to zejména za zhoršených světelných podmínek. Velikost senzoru a slučování pixelů (na výsledných 12,5 MPx) umožňuje zachytit více světla, což se projevuje v lepší kvalitě obrazu, nižším šumu a větším dynamickém rozsahu.

Hlavní 50MPx snímač používá stejný senzor jako loni, konkrétně jde o 1″ Sony LYT-900. Ten letos však bohužel přišel o proměnlivou clonu, kterou jsem loni využíval celkem často. Chápu, že někde se šetřit muselo a proměnlivá clona není nic levného, avšak u zařízení, jež je zaměřeno na fotografii, bych podobný ústupek nečekal. Zcela upřímně bych ji vyměnil třeba za bezdrátové nabíjení. Clona je tedy nyní čistě softwarová a stále funguje relativně dobře, ale senzor trochu ztratil na své unikátnosti.

Nicméně je stále špičkový. Xiaomi zde pracuje úplně jinak s dynamickým rozsahem než třeba u menšího Xiaomi 15, které má menší senzor. Skoro vůbec digitálně nedoostřuje, přesto jsou detaily naprosto fantastické. Oproti loňsku se mezigeneračně zlepšil noční režim. Fotky mají výrazně méně šumu, vyšší ostrost a lepší vyvážení expozice.

50MPx ultraširoký objektiv s automatickým ostřením a 5cm makro režimem je také vynikající, i když zde Xiaomi nijak výrazně nevyčnívá nad konkurencí. Snímky jsou ostré, s minimálním zkreslením v okrajích a dobrou barevnou konzistencí s ostatními objektivy.

Stejně tak 50MPx teleobjektiv s 3x zoomem (70mm ekvivalent) je solidní volbou pro každodenní fotografování. Jeho hlavní výhodou je světelnost f/1.8, která umožňuje fotografovat s minimální hloubkou ostrosti i bez použití periskopického objektivu. Navíc nabízí možnost makro fotografií ze vzdálenosti pouhých 10 cm, což je skvělé pro detailní záběry květin nebo předmětů.

Video jako z profesionální kamery

Xiaomi 15 Ultra posouvá laťku i v oblasti videa. Všechny čtyři zadní fotoaparáty dokážou natáčet v 8K při 30 fps. V praxi ale většina uživatelů ocení možnost natáčet ve 4K při 120 fps se všemi objektivy, což umožňuje vytváření působivých zpomalených záběrů.

Stabilizace videa je na vynikající úrovni díky kombinaci optické a elektronické stabilizace. I při chůzi nebo lehkém běhu jsou záběry pozoruhodně plynulé, bez typického „želé efektu“. Za zhoršeného světla má však telefon trochu problém s ostřením.

Výtku mám jen k přehřívání při delším natáčení. Po zhruba 15 minutách nepřetržitého nahrávání v 4K/60fps se objeví varování o vysoké teplotě a kvalita videa se automaticky sníží. To je něco, s čím jsem se u konkurence v takové míře nesetkal a Xiaomi by to mělo řešit softwarovou aktualizací.

Verdikt: Pro koho je Xiaomi 15 Ultra určeno?

Xiaomi 15 Ultra není telefon pro každého. S cenou nastavenou na 34 990 Kč jde o jeden z nejdražších Android telefonů na trhu. Přesto má svoji jasně definovanou cílovou skupinu.

Pokud patříte mezi nadšené mobilní fotografy, kteří chtějí to nejlepší, co trh aktuálně nabízí, Xiaomi 15 Ultra by mělo být na vrcholu vašeho seznamu. Zejména 200MPx teleobjektiv nabízí kvalitu, kterou konkurence momentálně nemůže nabídnout, vyjma vivo X200 Pro. K tomu přidejte lepší výdrž baterie, rychlé nabíjení a výkonný procesor a dostanete komplexní balíček, který v mnoha ohledech předčí i dražší konkurenty.

Na druhou stranu, pokud přecházíte z loňské Xiaomi 14 Ultra, upgrade není vyloženě nutný – většina vylepšení je spíše evolučních než revolučních, s výjimkou právě teleobjektivu a výdrže baterie. Jestliže ale máte starší model nebo přecházíte z jiné značky a hledáte to nejlepší, co momentálně Android scéna nabízí, nebudete zklamáni.

Klady Absolutně špičkové fotoaparáty

Nádherná výroční Leica edice

Oproti loňsku zlepšená výdrž baterie

Extrémně vysoký výkon a rychlé paměti

Skvělá haptická odezva

Výborné reproduktory

AI funkce fungují skvěle i v češtině Zápory Bloatware uvnitř systému

Stále má tendenci se lehce přehřívat

Menší kapacita baterie ve srovnání s čínskou verzí

Hodnocení redakce: 93 %

Jaký je váš názor na nové Xiaomi 15 Ultra?

Za poskytnutí Xiaomi 15 Ultra děkujeme českému zastoupení společnosti.