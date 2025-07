Xiaomi inovuje: Chytrý sušák na prádlo Mijia Smart Clothes Dryer 2 Pro je praktické řešení pro chytré domácnosti

Xiaomi uvedlo v Číně další inovativní produkt do své řady pro chytré domácnosti: stropní Mijia Smart Clothes Dryer 2 Pro. Toto zařízení kombinuje praktickou funkci sušení prádla s prémiovým designem a moderními chytrými funkcemi, které mají potenciál zapadnout do současných chytrých domácností. Je specifický svou 9,5 cm tenkou konstrukcí, kterou lze integrovat do stropu, ale v době nečinnosti mohou samotné sušící tyče zůstat skryté.

Zajímavá je také skutečnost, že zařízení může sloužit i jako zdroj osvětlení místnosti. Zabudováno je v něm 120 LED diod s vysokou přesností barev (Ra97), které poskytují až 2200 lumenů jasu. Lze nastavit jak barvu, tak intenzitu světla.

Samotný sušák pak nabízí celkem 94 sušících pozic, a tedy:

40 pevných závěsných slotů

20 vysouvacích tyčí

32 otočných háčků

2 speciální tyče na sušení přikrývek

Mijia Smart Clothes Dryer 2 Pro je navržen pro maximální zatížení až 35 kg prádla. Tyče jsou vyrobeny z hliníkové slitiny a korozivzdorné nerezové oceli, takže jsou robustní a odolné vůči korozi.

Mijia Smart Clothes Dryer 2 Pro má chytré funkce i bezpečnostní prvky

Zařízení pohání tichý motor, který umožňuje vertikální pohyb až 1,1 metru. Sušák lze jednoduše ovládat prostřednictvím aplikace Mi Home, hlasového asistenta Xiao Ai, nebo dálkového ovladače. Celkově sušák disponuje nízkou hlučností méně než 55 dB(A), což lze nejčastěji vnímat jako tichý šum v pozadí.

Navíc je kompatibilní s HyperOS ekosystémem, takže dokáže spolupracovat s dalšími chytrými spotřebiči, jako jsou pračky nebo odvlhčovače vzduchu.

Bezpečnost by pak měly zajišťovat mechanismy jako automatické zastavení při detekci překážky nebo také funkce automatického zatažení tyčí.

V rámci dostupnosti je tento produkt zatím pouze čínskou specialitou. Zaváděcí cena se rovná 1 699 jüanům (~ 5 000 Kč), načež se cena vyšplhá na standard 1 799 jüanů (~ 5 300 Kč). Součástí nabídky je v tuto chvíli profesionální instalace společně s 3letou zárukou. O globální dostupnosti nicméně žádné informace nejsou.

Zvykli byste si doma na chytrý sušák, nebo vám takové zařízení už nespadá do vkusu?

Zdroj: GizmoChina