Xiaomi YU7 vs. Tesla Model Y Juniper: Na papíře máme překvapivého vítěze!

Tesla Model Y, nejprodávanější elektromobil světa, má vážného vyzyvatele. Čínský technologický gigant Xiaomi totiž spustil prodej svého prvního elektrického SUV s označením YU7, a toto vozidlo doslova pobláznilo domácí trh. Už dříve jsme vás informovali o elektrických ambicích společnosti, jejíž portfolio se rozrostlo z chytrých telefonů na téměř vše od vysavačů po myčky nádobí – nyní ale firma míří mnohem výš. Pojďme se podívat, proč YU7 způsobilo v Číně takové pozdvižení a čím skutečně překonává amerického rivala.

Elektromobil, který rozpoutal nákupní horečku

Xiaomi oznámilo oficiální ceny a spustilo prodej YU7 minulý týden a okamžitě se ocitlo v situaci, na kterou zřejmě nebylo připraveno. Během pouhých tří minut od zahájení předobjednávek systém zaznamenal více než 200 000 rezervací, přičemž 120 000 z nich bylo podloženo nevratnými zálohami. Po 18 hodinách se počet závazných objednávek vyšplhal na závratných 240 000 kusů – číslo, které by potěšilo i zavedené automobilky.

Masivní zájem způsobil něco, co už jsme několik let neviděli – extrémní prodloužení dodacích lhůt. Pokud si dnes objednáte základní model YU7, musíte počítat s čekací dobou 56-59 týdnů. To není překlep – na svůj vůz si počkáte více než rok. Střední varianta YU7 Pro dorazí o něco dříve, za „pouhých“ 50-53 týdnů. Paradoxně nejrychleji se k zákazníkům dostane nejdražší verze YU7 Max, kterou výrobce slibuje dodat za 37-40 týdnů.

Překonat Teslu? Čísla mluví jasně

Co stojí za tímto nebývalým úspěchem? V první řadě je to kombinace špičkových technických parametrů a překvapivě dostupné ceny. Základní model YU7 startuje na 253 800 jüanech (přibližně 746 000 Kč bez DPH), což je dokonce o 10 000 jüanů méně než u základního Modelu Y od Tesly. Prémiové varianty Pro (279 900 jüanů / 823 000 Kč bez DPH) a Max (329 900 jüanů / 970 000 Kč bez DPH) jsou na tom podobně konkurenceschopně.

YU7 je navíc po technické stránce v mnoha ohledech napřed. Jde o prostorné SUV s délkou 4 999 mm a rozvorem 3 000 mm, které nabízí dojezd až 835 kilometrů podle čínské metodiky CLTC (což odpovídá přibližně 670-700 km podle evropské WLTP). To je výrazně více než u Tesly Model Y v základní verzi, která nabízí 500 km dojezdu. Muskova automobilka nabízí nejvyšší dojezd u modelu Long Range s pohonem zadních kol, kde dojezd dle WLTP činí 622 km. Vrcholná varianta YU7 Max AWD disponuje kombinovaným výkonem 508 kW (přibližně 680 koní) a točivým momentem 866 Nm, což stačí na zrychlení z nuly na stovku za pouhých 3,23 sekundy – hodnota, která byla donedávna vyhrazena pouze supersportovním vozům.

Xiaomi vsadilo na moderní 800V vysokonapěťovou architekturu, zatímco Tesla stále spoléhá na starší 400V technologii. Díky tomu YU7 zvládá extrémně rychlé nabíjení – za pouhých 15 minut dokáže „natankovat“ energii na 620 kilometrů jízdy (opět podle čínské metodiky). U nejvyšší varianty Max s baterií CATL je nabíjecí výkon ještě působivější – z 10 % na 80 % se dobije za pouhých 12 minut.

Technologická společnost staví auto. A je to znát

Xiaomi není klasickou automobilkou a jeho technologický původ je v interiéru YU7 patrný na každém kroku. Palubní desce dominují tři propojené Mini LED displeje o celkové šířce 1,1 metru, které tvoří souvislou plochu „HyperVision“ přes celou šířku kokpitu. Xiaomi zde zúročilo své mnohaleté zkušenosti s výrobou prémiových televizorů a monitorů.

Interiér cílí na maximální komfort – přední „zero gravity“ sedadla se mohou sklopit až do úhlu 123 stupňů a nabízejí 10bodovou masáž, zadní sedadla umožňují náklon až 135 stupňů a mají vlastní dotykový displej pro ovládání klimatizace a zábavy. Celý vůz je navíc propojen s ekosystémem Xiaomi „Human-Car-Home“, což umožňuje bezproblémovou integraci s chytrými telefony, domácími spotřebiči a dalšími zařízeními této značky.

Kdo si vlastně kupuje auto od výrobce telefonů?

Zajímavá data přinesl čínský automobilový analytik s přezdívkou @孙少军09, který se specializuje na nově vznikající automobilové značky. Podle jeho průzkumu je typickým zákazníkem mladý člověk – až 55 % kupujících tvoří muži ve věku 22 až 35 let. To je výrazně mladší cílovka než u tradičních automobilek, což naznačuje, že Xiaomi se úspěšně daří oslovovat technologicky zaměřenou generaci.

Přibližně 60-70 % zákazníků přechází z jiného vozidla, zatímco 5-7 % původně uvažovalo o sedanu Xiaomi SU7, ale nakonec dali přednost praktičtějšímu SUV. Z hlediska oblíbenosti jednotlivých variant vede základní model YU7 s 55 % objednávek, střední varianta Pro je volbou pro 25 % zákazníků a zbývajících 20 % sáhlo po nejvyšší verzi Max.

Zajímavostí je, že zákazníci Xiaomi v průměru utratí dalších 15 000 až 20 000 jüanů (přibližně 44 000 až 58 000 Kč) za volitelnou výbavu a příslušenství.

Výroba nestíhá, Xiaomi zdvojnásobí kapacity

Enormní zájem o YU7 přirozeně vyvolává otázku výrobních kapacit. Xiaomi v současnosti provozuje dva závody označované jako F1 a F2, jejichž kombinovaná kapacita však zdaleka nepostačuje na uspokojení současné poptávky. Firma proto již oznámila, že v roce 2025 plánuje vyrobit až 350 000 elektromobilů, což by mělo alespoň částečně pokrýt aktuální zájem.

Pro usnadnění financování svých elektromobilů nabízí Xiaomi flexibilní splátkové plány v rozmezí od 12 do 60 měsíců, s akontací pohybující se mezi 15 % a 85 % celkové ceny vozu. Tato flexibilita v platebních podmínkách nepochybně také přispěla k enormnímu zájmu zákazníků, zvláště v kombinaci s přijatelnou základní cenou.

Zamíří YU7 do Evropy? Čelí několika překážkám

Přestože se Xiaomi původně soustředilo především na čínský trh, podle našich informací zvažuje uvedení svých elektromobilů i na evropské trhy. Realisticky se však o expanzi dá uvažovat nejdříve ve druhé polovině roku 2026, a to hned z několika důvodů.

Tím nejzásadnějším je současné obchodní napětí mezi EU a Čínou. Evropská unie zavedla letos v červnu dodatečná 21,3% cla na dovoz elektrických vozidel z Číny, která se přičítají k běžnému 10% clu. Pro Xiaomi by to znamenalo, že by základní cena YU7 v Evropě musela začínat minimálně na 1 milionu korun, což by výrazně snížilo jeho konkurenceschopnost.

Další překážkou je nutnost získat potřebné evropské homologace a certifikace, což je proces, který obvykle trvá 12-18 měsíců. Xiaomi by také muselo vybudovat odpovídající servisní síť a zajistit dostupnost náhradních dílů, což je pro automobilového nováčka nemalý úkol.

Tesla má důvod k obavám. Minimálně v Číně

Pokud se podíváme na situaci objektivně, Tesla skutečně má důvod k obavám – minimálně na čínském trhu. Xiaomi SU7 (sedan) už v Číně během pouhých šesti měsíců dokázal překonat v prodejích Model 3. YU7 má všechny předpoklady zopakovat tento úspěch i proti Modelu Y, který je pro Teslu klíčovým produktem a tvoří většinu jejích prodejů.

Navíc, zatímco Tesla musí řešit řadu problémů se svým kontroverzním šéfem Elonem Muskem a jeho zapojením do americké politiky, Xiaomi může těžit z obrovské popularity svého zakladatele Lei Juna, který je v Číně považován za vizionáře podobného Stevu Jobsovi.

Ve prospěch Tesly hraje několik faktorů – stále má náskok v efektivitě využití baterie (spotřeba na ujetý kilometr), lepší síť Superchargerů a v mnoha ohledech vyspělejší software pro autonomní řízení. Xiaomi však ukazuje, že dokáže velmi rychle inovovat a dohánět technologické manko.

Koupili byste si elektroauto od výrobce telefonů?