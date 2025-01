Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá

Xiaomi brzy globálně představí powerbanku se skvělým výkonem

Dorazí po boku očekávaných smartphonů Redmi Note 14

Má kapacitu 10 000 mAh a nabízí pěkný barevný displej

Jak jsme vás informovali v sobotu, Xiaomi oznámilo termín globálního představení řady Redmi Note 14. Rodinka mimořádně ambiciózních smartphonů střední třídy dorazí již 10. ledna a po boku s ní se na celosvětových trzích odhalí také některé další produkty. Jedním z nich bude vychytaná powerbanka pro náročnější.

Pokud si myslíte, že Xiaomi znovu uvede nudnou černou cihlu s velkou kapacitou a šíleně pomalým nabíjením, jste na omylu. Podle oficiálního webu výrobce totiž můžeme vyhlížet příchod Xiaomi 165W Power Bank 10000 (Integrated Cable).

Jak už vyplývá z jejího názvu, powerbanka vsadila své trumfy především na maximální výkon nabíjení – kapacitu má pouze 10 000 mAh. Díky tomu je připravená dodávat šťávu nejen moderním vlajkám, které mnohdy přichází s podporou více než 100W nabíjení, ale také notebookům.

Pokud jde o stejný model, jaký nedávno zamířil na čínský trh (a velmi pravděpodobně jde), je oněch 165 W pouze maximální kombinovaný výkon. Svým integrovaným kabelem dovede nabíjet jedno zařízení až 120W výkonem, další kus hardwaru pak nanejvýš 45W. Powerbanka samotná se pak nabíjí 90 W a 75 % kapacity údajně dosáhne během 15 minut na nabíječce.

Jedním z hlavních lákadel powerbanky je designové zpracování konstrukce, jejíž nezbytnou součástí je také displej. Ten pochopitelně zobrazuje stav nabíjení, a to dokonce barevně.

Powerbanka Xiaomi s integrovaným kabelem a 165W výkonem v Číně vychází na 199 jüanů, tedy asi 670 Kč v přepočtu. Pokud by se u nás cenou vešla do tisícovky, šlo by o velmi atraktivní produkt.

Přáli byste si powerbanku s takto vysokým výkonem?

