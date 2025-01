Očekávaná řada Redmi Note 14 se blíží! Globální debut proběhne za několik dní

Řada Xiaomi Redmi Note 14 se globálně představí 10. ledna

Zda v ten stejný den dorazí do Česka, nebylo potvrzeno

Hlavní zlepšení přináší v oblastech výdrže, výkonu a odolnosti

Debut vyhlížené řady smartphonů střední třídy Xiaomi Redmi Note 14 na našem trhu se nezastavitelně přibližuje. Poté, co čínský výrobce telefony vyslal do Indie, nyní oznámil datum globální premiéry. Do kalendáře si můžete zapsat datum 10. ledna (příští pátek).

Jestli v tento den mobily dorazí i na pulty tuzemských obchodů, potvrzeno nebylo. Faktem nicméně je, že na českém webu Xiaomi akce zatím ohlášená není a relevantních úniků ze zdejších e-shopů jsem dosud spatřil neobvykle málo. Proto bych byl možná skeptický a troufl bych si říct, že si počkáme ještě krapet déle. Třeba nás však Xiaomi ještě stihne překvapit last-minute oznámením.

Set your alarms to Jan 10th, 2025! The iconic #RedmiNote14Series is about to capture your world. ✨ Learn more: https://t.co/f0CP0BWpoz pic.twitter.com/lLEoQk8dCJ — Xiaomi (@Xiaomi) January 3, 2025

Řada Redmi Note 14 by měla do Česka přijít v zastoupení pěti různých telefonů – dorazí tedy ve stejném počtu jako loni. Kromě již oficiálně představených 5G modelů se můžeme těšit i na dva 4G telefony, a to konkrétně Redmi Note 14 4G a Redmi Note 14 Pro 4G.

Rodinka Redmi Note 14 přijde ve jménu několika zajímavých vylepšení. Největší pozornost tentokrát upoutaly významné upgrady baterie, díky nimž telefony nabídnou podstatně delší výdrž. Samozřejmostí jsou pak i obměny procesorů s účelem zajistit vyšší výkon nebo zlepšení odolnosti konstrukce.

Barevné verze Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Ze všech modelů nás dosud nejvíc zaujal vrcholný Redmi Note 14 Pro+ 5G. Do Číny i Indie totiž dorazil se 6 200mAh baterií a teleobjektivem, a pokud v této konfiguraci zamíří i do Česka, bude mít našlápnuto na naprostý bestseller. Samostatně jsme se mu věnovali třeba v tomto srovnání s předchůdcem.

Na který z modelů Redmi Note 14 se těšíte vy?

Zdroj: Xiaomi