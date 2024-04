Společnost Qualcomm na konferenci MWC představila nové čipy pro notebooky

Snapdragon X Elite dosahoval při nízké spotřebě výkonů, které předčily Intel i Apple

Nyní ale výrobci dostali první čipy a reálný výkon ani zdaleka nedosahuje toho z prezentací

Na říjnové konferenci MWC společnost Qualcomm zazářila. Představení nových čipů X Elite doprovázely samé superlativy. Zdálo se, že AMD a Intel se mohou jít klouzat a budoucnost Windows na noteboocích je v ARM. Nové čipy X Elite nechávaly i energeticky mnohem náročnější procesory Core i9 i M2 od Applu daleko za sebou a všichni jsme se těšili na notebooky osazené těmito čipy.

Jak na tom Snapdragon X Elite tedy je?

To vědí asi jen v Qualcommu. Zdá se ale, že realita nebude tak růžová, jak to vypadalo na prezentacích. První výrobci, kteří mají k dispozici reálné čipy se nedokáží prezentovaným výsledkům ani přiblížit. Hovoří se o pouhých 50% výkonu oproti číslům, které prezentoval Qualcomm.

Ostatně ona prezentace byla poměrně zvláštní. Qualcomm tehdy předváděl čipy X Elite bez možnosti cokoliv vyzkoušet nebo ověřit. Je tedy dost dobře možné, že se jednalo o nějakým způsobem upravený test nebo hardware. V historii bychom našli více případů, kdy například systém rozpoznal, že běží benchmark a zvýšil výkon. Kdyby to čipset dokázal i v běžném použití, bylo by to v pořádku, jenže výkon se zvyšoval pouze pro benchmarky. Důvodem bylo to, že dlouhodobý běh s prezentovaným výkonem by čipy nezvládly.

Qualcomm dříve uvedl, že dá médiím čas na ověření informací před oficiálním oznámením čipů. To se ale už stalo a Qualcomm zřejmě svůj slib nesplnil. Přitom zahájení prodejů je plánováno na červen, takže nemožnost provádět nezávislé testy je přinejmenším zarážející. Server SemiAccurate si klade otázku, jestli OEM výrobci budou nakonec papouškovat čísla dodaná společností Qualcomm nebo použijí při popisu vlastní naměřené hodnoty. Společnost se sídlem v San Diegu dosud na žádosti o komentář nereagovala.

Těšili jste se na výkonné ARM čipy?

Zdroj: Phone Arena, SemiAccurate