Sháníte robotický vysavač, který by měl nějakou rozumně spolehlivou značku a nestál moc peněz? V tomto článku dost možná najdete přesně to, co sháníte. I za normální konstelace hodně sympatický vysavač SilverCrest SSRA1 má nyní e-shop řetězce LIDL v zajímavé slevové akci. Robotický pomocník s pěti různými režimy či 600ml prachovou nádržkou, který je určen hlavně pro tvrdší povrchy nebo vysávání nižších koberců, nyní stojí bezmála o čtvrtinu méně.

Základní parametry

Kompatibilní s aplikací LIDL Home

Pro tvrdé podlahy a koberce s krátkým vlasem

5 režimů čištění (Klasický, Automatický, Spot, Čištění rohů, Maximální)

Virtuální stěna pro ohraničení oblasti k čištění

Automatický návrat do nabíjecí stanice

Centrální podlahový kombinovaný kartáč a 2 postranní kartáče

11 senzorů proti nárazu a 3 senzory proti pádu

Integrovaný Li-ion akumulátor (2 400 mAh, 14,4 V) až na 90 minut vysávání

Objem nádoby na prach cca 0,6 l

Sací výkon až 1,5 kPa

Systémové požadavky (aplikace): iOS od verze 10.0, Android™ od verze 5.0

Rozměry cca 33 x 7,6 cm (Ø x V)

Z původní hodnoty 4 499 Kč aktuálně spadla cena na 3 399 Kč, což je velmi zajímavá nabídka. Nedivili bychom se, kdyby vysavač do pár hodin zmizel ze skladů.

Jaké značce robotických vysavačů fandíte?