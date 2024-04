Přestože systém upozorňuje uživatele, aby si dával pozor na to, se kterými aplikacemi sdílet svou obrazovku, v současné době nemůže udělat nic, co by pomohlo uživatelům, kteří byli zmanipulováni ke sdílení obrazovky se škodlivou aplikací. A také nemůže udělat mnoho pro to, aby uživatelům zabránil v náhodném úniku citlivého obsahu během online schůzky nebo živého přenosu. Vývojáři vysoce citlivých aplikací (jako jsou bankovní aplikace) mohou a často blokují snímky obrazovky nebo záznamy obrazovky úplně, ale ne každá aplikace s citlivým obsahem (jako jsou zprávy nebo e-mailoví klienti) se rozhodne jít touto cestou.

Nahrávat celou obrazovku?

Co změnil Android 14

Místo toho, aby Google dal vývojářům na výběr mezi blokováním nebo neblokováním snímků obrazovky a záznamů obrazovky, pracuje na způsobech, jak je informovat, když k těmto akcím dojde. Například v Androidu 14 Google přidal API, které informuje aplikace, když uživatel pořídí snímek obrazovky. Poté v Androidu 15 DP2 Google přidal podobné API pro detekci záznamů obrazovky. Obě tato rozhraní API umožňují vývojářům rozhodnout, co dělat, když byl pořízen snímek obrazovky nebo probíhá nahrávání obrazovky.

Nahrávat jednu aplikaci

Zároveň Google představil v Androidu 14 QPR2 funkci sdílení obrazovky aplikace, která uživatelům umožňuje nahrávat nebo sdílet okno pouze jedné aplikace namísto celé obrazovky. Tím je zajištěno, že věci, jako jsou oznámení, nebudou neúmyslně zaznamenány nebo sdíleny. Stále však existuje šance, že uživatelé omylem nadměrně sdílejí informace z aplikace, kterou nahrávají. Navíc jsou chvíle, kdy uživatelé budou muset přepnout aplikaci, kterou nahrávají nebo sdílejí, což znamená, že by bylo lepší zaznamenávat celou obrazovku.