One UI 7 s umělou inteligencí: Samsung odhaluje svůj nejlepší operační systém

Komerční článek

Jak dojít ke stavu, že lidstvo míň a míň trápí stres a má víc času? Že se lidem dostane pomoci ještě dřív, než o ni požádají? V éře mobilní umělé inteligence už není pouhým vzdáleným snem, že se všichni budou moct soustředit jen na to, co považují za důležité. Je to skutečnost – a díky systému Galaxy taková doba už brzy nastane.

Samsung před týdnem spustil betaverzi uživatelského rozhraní One UI 7. Tím začala nová éra s prvním operačním systémem, který v sobě má integrovanou umělou inteligenci. Inteligentní platforma výrazně vylepšuje uživatelské zážitky s mobilní technologií, především díky špičkovým možnostem úprav na míru.

Společnost Samsung pracuje na možnostech, jak lze funkce s umělou inteligencí přizpůsobit potřebám a přáním uživatelů, ať už jde o první AI telefon nebo neustálé vylepšování umělé inteligence vestavěné přímo do jednotlivých přístrojů. Přitom dodržuje jednu hlavní zásadu – nikdy nedělá kompromisy, pokud jde o zabezpečení a ochranu soukromí. Zákazníci touží po výhodách mobilní umělé inteligence, která jim doopravdy rozumí. Po telefonu chtějí, aby se dokázal přizpůsobit jejich životnímu stylu, pomáhal v tom, co běžně dělají, odstraňoval překážky, na něž v každodenním životě narážejí. To všechno samozřejmě bez rizika jakéhokoli zneužití osobních údajů a informací.

Chystá se nová řada špičkových chytrých telefonů Galaxy S. Kromě bohatších možností personalizace se zkvalitní i zabezpečení. Samsung proto vyvinul vyspělý systém ochrany soukromí Personal Data Engine instalovaný přímo v zařízení, kde chrání osobní údaje a informace napříč jednotlivými aplikacemi.

Personalizovaná data se ukládají v bezpečném prostoru a spolehlivě je hlídá šifrovací klíč řízený nástrojem Knox Vault. Jde o stejnou bezpečnostní platformu, která chrání nejdůležitější informace ve telefonu, například biometrické údaje. To ale není vše, zabezpečení má ještě další úroveň – nejmodernější technologie postkvantové kryptografie dokáže data ochránit i proti stále častějším kvantovým hrozbám.

Díky posílenému zabezpečení proti útokům můžou nové telefony nabídnout spoustu dalších možností, jak si vychutnat na míru šité zážitky s nejmodernější mobilní technologií Galaxy.

Jednou z nejvýraznějších novinek v uživatelském rozhraní One UI 7 je funkční lišta Now Bar, díky níž lze jednoduchým způsobem integrovat každodenní aktivity a nejpoužívanější aplikace do zamčené obrazovky. Odtud lze ovládat zábavní funkce a aplikace, plánovat cvičení, nechat se navigovat na místo příští schůzky nebo začít komunikovat v cizím jazyce.

Na liště Now Bar se kromě toho zobrazí nejrůznější informace, které budete právě potřebovat. Dosud telefony upozorňovaly na události a úkoly, které do nich uživatelé zadali sami, nyní se z nich stanou spolutvůrci jejich každodenního života.

Představte si, že se právě vypravujete na dlouhou cestu, třeba do korejského Soulu nebo do San Jose v Kalifornii. Zatímco si balíte, nabídne telefon, že vám vytvoří samostatnou složku na nejdůležitější aplikace, které budete během cesty potřebovat. Pak vás upozorní, že už je pomalu čas odjet na letiště, aby vám neuletělo letadlo. A protože je cesta opravdu dlouhá, připraví speciální playlist z oblíbených nahrávek, který se do letadla obzvlášť hodí.

Pak jen přejedete prstem po displeji a zobrazí se vám předpověď počasí v cílové destinaci – žádné přepínání do jiných aplikací, žádné zadávání místa. Během cesty fotografujete, točíte videa, děláte si poznámky, zkrátka si zaznamenáváte pamětihodné okamžiky, a telefon vám každý večer připraví krátké shrnutí toho nejzajímavějšího.

Umělá inteligence Galaxy AI se zkrátka od rána do večera stará o přísun aktuálních informací, tipů a doporučení, na míru šitých každému uživateli zvlášť. To vše se zabezpečením, kterému lze doopravdy věřit. Takhle vypadá budoucnost Galaxy AI.