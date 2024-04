Na začátku dubna vývojáři konečně uvolnili populární Beeper na Google Play

Popularitu si vybudoval především díky podpoře iMessage pro Android

Jedná se o komplexní platformu, která shromažďuje chaty z ostatních komunikátorů

Naše mobilní telefony jsou zahlcené nespočtem komunikačních platforem a právě proto přichází aplikace Beeper s poměrně ambiciózní misí: sjednotit všechny vaše chaty do jediné aplikace. Slibuje zbavení se chaosu a usnadnění komunikace s přáteli, rodinou i kolegy bez ohledu na to, jakou platformu preferují. Za těch pár týdnů, co je aplikace venku, si ji uživatelé velmi pochvalují a oceňují například také fakt, že přestali „ghostovat“ ostatní, jelikož měli zprávy pořád na očích. Ani já jsem neodolal a Beeper si stáhl do telefonu i počítače. Jak jsem spokojen? A co mi chybí? To se pokusím popsat v následujícím textu.

Obsah článku

Funkce a benefity aplikace Beeper

Hlavní předností Beeperu je bezesporu jeho univerzálnost. Podporuje širokou škálu komunikačních platforem, včetně WhatsAppu, Messengeru, Google Zpráv či Discordu. To znamená, že už nemusíte přepínat mezi více aplikacemi, abyste zůstali v kontaktu se všemi.

Smutný konec iMessage Beeper se stal populárním především díky podpoře iMessage. Apple však proti obcházení jeho ekosystému začal bojovat a podnikl kroky, kvůli kterým museli vývojáři svůj nápad definitivně pohřbít. Jablečné zprávy tedy Beeper (alespoň v tuto chvíli) nepodporuje.

Všechny konverzace máte přehledně uspořádané v jediné doručené poště. Ze začátku mi přišel tento způsob zobrazování poměrně chaotický, ale design aplikace jako takové, vypadá velmi povedeně.

Beeper vám dá při úvodním nastavení na výběr ze dvou režimů zobrazení – Minimal a Pro. První režim je (jak už říká název) minimalistický, druhý mi vyhovuje více. U každého chatu máte totiž malou ikonku, která indikuje, na jaké komunikační platformě se daný chat nachází.

V některých případech je to trochu matoucí, protože s někým komunikuju na více platformách najednou; například kvůli kvalitě fotografií, ale jsem rád, že mám alespoň nějaký přehled. Zobrazuje také počet nepřečtených zpráv, bez čehož bych se klidně obešel (na různých skupinách jich mám klidně stovky), ale jsem rád, že dává aplikace alespoň základní možnost volby.



Kompletní přehled podporovaných platforem:

Beeper/Matrix

Google Chat

Facebook Messenger

RCS / SMS (Zprávy Google)

Signal

Telegram

WhatsApp

Instagram

LinkedIn

X

Discord

Slack

Beeper dále nabízí funkci vyhledávání, která vám umožní snadno najít konkrétní chaty, ať už pochází z kterékoli platformy. Avšak pokud byste chtěli najít konkrétní zprávu, to prozatím Beeper neumí. Vyhledávání v konverzacích osobně používám poměrně často, takže čas od času stejně musím vlézt přímo do dané aplikace.



Zkušenosti s mobilní a desktopovou verzí

Beeper je dostupný jak pro mobilní zařízení (Android, iOS), tak i pro počítače (Windows, macOS, Linux, Chrome OS). Obě verze nabízí intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které je snadné se naučit používat. Vlastně se příliš neliší od těch ostatních. Desktopová aplikace se nejvíce designově blíží Messengeru, ta mobilní pak připomíná WhatsApp. Všechny verze jsou rychlé a fungují bez jakéhokoliv záseku, vývojáři si dali na optimalizaci opravdu záležet, snad jen propojování s ostatními účty občas zlobí. To ale naštěstí uděláte jednou a máte klid.

Vypněte oznámení ostatních aplikací!

Když si Beeper nainstalujete a propojíte s ostatními komunikátory, neznamená to, že vám nebudou oznámení chodit z nativních aplikací. To je velmi otravné a musíte je okamžitě vypnout. Na Androidu je to velice snadné, stačí jít do Nastavení > Aplikace > „název aplikace“ (např. WhatsApp) > Oznámení a vypněte všechny oznámení včetně skupinových a privátních chatů.

Párování aplikací

Proces párování vašich existujících účtů s Beeperem je poměrně jednoduchý. Většinou stačí zadat telefonní číslo nebo naskenovat QR kód a Beeper se automaticky synchronizuje s vašimi konverzacemi. U některých platforem může být nutné provést ruční autorizaci, případně dvoufaktorové ověření, ale jde o záležitost maximálně 5 minut. Pokud by vám náhodou nepřišel SMS kód při ověření Instagramu/Messengeru, vyzkoušejte náš návod.



Je Beeper zdarma?

Aplikace Beeper je v tuto chvíli zcela zdarma a nic za ní platit nemusíte. Sami vývojáři ale přiznávají, že by v budoucnu chtěli nabídnout volitelné předplatné, které nabídne více funkcí, jako například možnost přidání více účtů.

Beeper: Universal Chat Beeper

Beeper stále není ideální

Ačkoliv mi Beeper za dva týdny používání vyhovuje, našel jsem několik základních funkcí, které bohužel zatím neumí, například:

Nemožnost založit nový chat v Messengeru a na Instagramu

Posílat soubory přes Zprávy Google

Zobrazení stavu na ani jedné z platforem (klíčové, pokud chcete vědět, zda je uživatel online)

Toto je jen můj výčet funkcí, které mně chybí nejvíce. Detailní přehled najdete na oficiálních stránkách, takže než jej vyzkoušíte, určitě bych do něj mrknul. Abyste pak nebyli zbytečně zklamaní…

Vyplatí se Beeper používat?

To záleží na vašich individuálních potřebách a preferencích. Pokud hledáte jednoduchý způsob, jak sjednotit své chaty do jediné aplikace a zbavit se nutnosti přepínat mezi více platformami, pak je Beeper skvělou volbou. Nabízí intuitivní rozhraní a širokou podporu platforem, má však svá omezení. Zatím tedy nejde o řešení, které byste mohli 100% nahradit, nemožnost založení chatů, občas zlobících příloh a dalších podivností, občas komunikaci zkrátka až příliš komplikuje. Pokud ale vývojáři neusnou na vavřínech, má Beeper potenciál stát se jedním z nejstahovanějších komunikátorů.

Jaký máte názor na aplikaci Beeper?