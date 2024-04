Facebook a Messenger patří k nejoblíbenějším aplikacím současnosti

Každý den tyto aplikace využívají miliardy lidí po celém světě

Nechodí ověřovací SMS na Facebook? Poradíme

Jednou za čas postihne Facebook větší nebo menší výpadek, na tom není nic divného nebo mimořádného, zkrátka se to stává. Vzhledem k obrovské oblibě aplikací od společnosti Meta ale podobné problémy zasáhnout spoustu lidí a není divu, že se o výpadcích okamžitě všude mluví.

V současnosti Facebook žádný výpadek neeviduje, ale nemůžu se přihlásit už tři týdny z žádného nového telefonu. Problém už jsem nastínil v původním článku a dle reakcí čtenářů v tom zdaleka nejsem sám. Po mnoha hodinách jsem nakonec řešení problému nalezl!

Problém je relativně jednoduchý – při pokusu o přihlášení z nového zařízení chce Facebook respektive Messenger (je to jedno, problém je u obou stejný) potvrzení pomocí SMS. Problémem je, že tato potvrzovací SMS nikdy nepřijde, nepomůže ani vyměnit telefon za jiný (zkusil jsem rovnou tři telefony). Facebook navíc pokaždé slavně oznámí, že zablokoval pokus o přihlášení a to přestože v počítači (kde přihlášený jsem) potvrdím, že se nejedná o podvod a skutečně se přihlašuji já. Aplikace nabízí možnost obnovy účtu, stačí vyfotit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, po pár dnech by měl být problém opraven (tolik k teorii…).

Nefunkční Facebook přihlášení? Problém vyřešíme, ale nejprve se přihlaste!

Původně jsem vůbec nepočítal s tím, že bych společnosti Meta posílal fotografie svých dokladů, ani po týdnu se ale chyba neopravila a začal jsem váhat, že bych do toho přece jen šel, Messenger v telefonu zkrátka potřebuji. Narazil jsem na další a tentokráte nepřekonatelnou zradu. Abych mohl doklady poslat, musím se v telefonu přihlásit. Což ale opět vyžaduje ověření pomocí SMS. Prozkoumal jsem rovněž řadu diskuzí v zahraničí, postupy a kroky v nich zmíněné rovněž najdete v přehledu níže (které můžete postupně zkoušet, pokud narazíte na stejný problém). Řešení jsem ale nakonec nalezl!



Pokud by někdo v budoucnosti řešil stejný problém, dovolím si dát dohromady jednotlivé možnosti, které v této situaci máte. Netvrdím, že je to naprosto vyčerpávající seznam, ve kterém nic nechybí. Ale popíšu (zjednodušeně) většinu kroků a pokusů, které jsem během posledních tří týdnů zkoušel. Na závěr pak samozřejmě ten, který nakonec uspěl a mou situaci vyřešil. Jak jsem postupoval?

1. klasický pokus o přihlášení k účtu v telefonu v aplikaci Messenger, ověřovací kód nedorazí

2. vymazání dat aplikace Messenger, opětovné přihlášení do aplikace, problém se opakuje

3. instalace aplikací Facebook a Facebook Lite, přihlášení je ale stejným způsobem, problém se opakuje

4. přes tlačítko Zkusit to jinak se nabízí pouze možnost poslání SMS, navíc občas s chybovou hláškou, že teď zrovna to nejde

5. přes aplikaci přejít do obnovení účtu, kde Facebook požaduje zaslání dokladů. Ještě předtím ale opět požaduje ověření přes SMS…

Žádné další možnosti už nejsou přímo v telefonu možné, maximálně můžete navštívit stránku pro řešení potíží s přihlášením s dvoufázovým ověřením na Facebooku. Ta nabízí několik rad a informací, na které se podíváme ve druhé části, kde už budeme více spoléhat na počítač (kde jsem k Facebook účtu na(ne)štěstí pořád přihlášený).

Nechodí ověřovací SMS na Facebook? Sedněte k počítači…

Ten mě několikrát požádal o změnu hesla, ačkoliv ale proběhla opakovaně, ověřovací SMS chodit nezačaly. Nepomohla ani instalace betaverze aplikace Messenger nebo instalace starší verze aplikace. Co můžete zkusit v počítači a co některým lidem v minulosti pomohlo (ale mně nikoliv)?

6. v Nastavení/Heslo a zabezpečení/Dvoufázové ověření můžete přidat další telefonní číslo. V mém případě ale Facebook ještě předtím opět trvá na potvrzení SMS zprávou

7. mnou nevyzkoušenou možností je pořízení Bezpečnostního klíče, tedy vyloženě zařízení, které vložíte do USB portu a tím se autorizujete. Nicméně jeho pořízení jen kvůli přihlášení na Facebook mi nedává smysl a navíc si nejsem jistý, jestli by mi pomohlo při přihlašování v telefonu

Kontaktovat podporu může pomoci, ale bude to trvat!

8. můžete si zkusit projít ověřením účtu skrze tyto stránky, nicméně žádnou změnu to v mém případě nepřineslo

9. zdánlivě nejblíže k vyřešení situace jsem byl při použití tohoto odkazu, v posledním kroku jsem se ale stejně opět dostal jen k potvrzení pomocí SMS. Předtím jsem si úspěšně změnil heslo po potvrzení kódem, který přišel pomocí emailu. Ale nikam to stejně nevedlo…

10. nedopadl ani pokus jakkoliv změnit nastavení dvoufázového ověření, využít potvrzení přes email nebo kontaktovat podporu, ať už přes nahlášení problému přímo na stránkách nebo pomocí emailu na adresu support@fb.com

Co tedy konečně pomohlo?

Jaká rada nakonec zabrala na problém, kdy nechodí ověřovací SMS na Facebook? Začal jsem zakládat nový Facebook účet a zadal jsem do něj své stávající telefonní číslo. Prakticky obratem mi přišel potvrzovací kód! Při pokusu o nové přihlášení do aplikace Messenger v telefonu obratem dorazil kód pro dvoufázové ověření a do aplikace jsem se úspěšně přihlásil! Ano, řešení tohoto problému nakonec zabralo jen pár desítek vteřin, současně to ale je jediný postup z celé řady experimentů, které jsem za těch pár týdnů zkusil. Tohle by Facebook určitě mohl vylepšit…

Zažili jste někdy podobné problémy s přihlášením?

Zdroj: Vlastní