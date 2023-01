Příjemná sleva: V LIDLu je v akci další robotický vysavač

Sháníte domů robotický vysavač a nemáte zrovna v plánu sáhnout po tom nejlepším a nejdražším od značek jako Roborock, Robzone nebo Roomba? Tak by pro vás možná mohl být alternativou vysavač Silvercrest z nabídky obchodního řetězce LIDL. Stroje této značky jsou jednou za čas v akci a tak je tomu i nyní v případě modelu Silvercrest SSR 3000 A1. Společně s další elektronikou na něj platí sleva do 29. ledna, případně do vyprodání zásob.

Robotický vysavač Silvercrest SSR 3000 A1 má maximální sací výkon 1 200 Pa, prachovou nádobu s objemem 300 ml, celkem šest režimů čištění, LED displej s ovládacími prvky, dva postranní kartáče a deset protinárazových senzorů se třemi senzory proti pádu. Doba vysávání je až 70 minut.

Výkonnostně a funkčně jde tedy o podprůměrný kousek, ale odpovídá tomu také cena. Nyní navíc ještě nižší. Model SSR 3000 A1 prodává LIDL běžně za 3 299 Kč, nyní je v akci za 2 499 Kč. Sleva je skutečně legitimní i podle nástroje Hlídač shopů.

Co nutně vyžadujete od robotického vysavače?