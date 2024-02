Fenomén Temu! Nakoupili jsme a zaplatili. Jak to dopadlo?

Slyšeli jste o Temu? Reklamy najdete v posledních měsících úplně všude

Během krátké doby spousta lidí úplně zapomněla na AliExpress nebo Allegro

Extrémně levné zboží vypadá lákavě, objednali jsme si pár věcí na recenzi

Ať jsem se v posledních dnech a týdnech na internetu nebo například na Facebooku podíval kamkoliv, všude jsem měl reklamy na Temu. Ze všech stran na mě útočí reklamy, ve kterých vidím nejrůznějších superlevné produkty. Nic z toho nepotřebuji, ale když je cena dostatečně nízká…

Reklamě jsem nepodlehl, ale v mém okolí se dotazy na platformu množili. Pohled na recenze v Google Play odhalil, že aplikace je extrémně populární a většina komentářů je pozitivních. Nechybí ale negativní recenze, mluvící o podvodech nebo nízké kvalitě zboží. Rozhodli jsme se nakoupit!

Temu App Official Big Game Ad | Shop like a Billionaire

Po dlouhém váhání jsem objednal kvarteto věcí, které dohromady nebudou stát moc peněz, ale se kterými splním podmínku minimální hodnoty nákupu, což je v současnosti 330 korun. Poštovné neplatíte, doba dodání zásilky se měla pohybovat mezi jedním a dvěma týdny.

Co jsem konkrétně objednal? Náhradní řemínek pro Garmin Fenix 5 (můj originální se po letech začíná rozpadat), několik dřevěných destiček formátu přibližně A4 manželce na vyrábění, pirátský kompas pro malého syna a skládací model lodě z překližky. Proč jsem vybral právě tyto výrobky?

Manželka se hračkám a obecně tvorbě nejrůznějších pomůcek pro děti aktivně věnuje, takže dokáže dobře poznat kvalitní výrobek od toho průměrného. A samozřejmě pozná, pokud je daný výrobek naprostý šmejd, který nemá hodnotu ani těch pár desetikorun, které jsem za nákup dal. Máme objednáno (5. února 2024), zaplaceno a nastává čekání.

Hned 6. února přichází informace o odeslané objednávce a sledovací číslo Packeta. Super, balíček dostanu pravděpodobně rychle. Kompenzace ve výši 100 korun za případné pozdní dodání se mě týkat podle všeho nebude. O aktuálním stavu objednávky jste informováni prakticky neustále, pořád víte, kde je vaše zásilka v daném okamžiku. 13. února 2024 už se informace o balíku objevily v aplikaci Zásilkovna.

Balíček nakonec dorazil 14. února 2024. Dlouho jsem neotálel, rozbalil jsem jej a vrhnul se na jednotlivé výrobky. Přesněji řečeno sám jsem zabavil řemínek na hodinky Garmin, zbytek věcí jsem předal ostatním členům rodiny. V balíčku se nacházely přesně ty věci, které jsem objednával. Nic nechybělo, nic nebylo navíc.

1. Řemínek pro hodinky Garmin Fénix 5 je na pohled slušný a pěkný, ze své objednávky jej hodnotím jako nejpovedenější a nejužitečnější věc. Nejsem si jistý, jak dlouho vydrží, ale nějakou službu mi pár měsíců udělá.

2. Pirátský kompas pro děti je solidní, větší hodnotu než pár desetikorun ale nemá a myslím si, že podobné výrobky snadno koupíte ve většině hračkářství.

3. Dřevěné (přesněji řečeno) překližkové destičky jsou až extrémně tenké, na vyrábění nepoužitelné. V České republice je koupíte o pár korun dráž, ale tloušťka bude větší, tím pádem na vyrábění lepší. Dle popisu měly mít tloušťku 2 mm, realita je ale horší (a tady se prostě každá desetina milimetru počítá).

4. Stavebnice plachetnice je fajn, složeno za pár minut. U podobných stavebnic se nám doma občas stávalo, že některé dílky úplně nepasovaly. Tady jsem ale příjemně překvapen, stavebnice šla poskládat bez problémů a dětem se výsledek hodně líbí.

Jak hodnotím svůj první nákup na Temu? Co se týká filtrování zboží, mohlo by to být o chloupek lepší, najít některé položky není úplně snadné. Popisky zboží (speciálně u elektroniky jako jsou například USB flash disky) jsou občas minimálně zavádějící, ale s tím člověk musí počítat, ani na jiných platformách úplně neočekávám, že dostanu 1TB disk za dvacet korun.

Z pár set položek, které jsem měl čas (a chuť) prohlédnout, mi u většiny popis dával smysl. Rychlost odeslání zboží byla blesková, samotné doručení nemá společnost úplně ve svých rukou, ale dopadlo to dobře. Obdržené zboží? Pokud bychom byli ve škole, byla by to pravděpodobně horší dvojka.

Řemínek je pěkný, kompas nepřekvapil ani nezklamal. Dřevěné destičky jsou zklamání, u nás seženete mnohem lepší. Plachetnice není špatná, podobné stavebnice jsou vždycky trochu loterie, jestli jednotlivé dílky budou pasovat. Závěr? Na zadek jsem se úplně neposadil, současně bych to ale nenazval zklamáním.

Zboží na Temu je extrémně levné, nečekejte od něj vyloženě zázraky. Ale pokud hledáte nějaké drobnosti pro domácnost nebo jste kutil a chcete se realizovat, Temu pro vás může být solidním zdrojem materiálu. Svoje očekávání vždycky přizpůsobte ceně daného produktu.

Když už mluvíme o cenách – extrémně nízké ceny jsou jeden úhel pohledu, tím druhým by měla být otázka, jestli vůbec objednáváme a kupujeme věci, které potřebujeme. Pokud nakupujeme něco jen kvůli nízké ceně, je to zkrátka vyhazování peněz, ale to je na úplně jinou debatu…

Cílem článku nebylo hodnotit věci jako potenciální sběr uživatelských dat, nechci popisovat nebo se jakkoliv věnovat problému dětské práce a dalších věcí, které se někde v pozadí pravděpodobně nachází. Na téma bezpečnosti se v posledních týdnech objevila řada článků. Většina z nich má společné dvě věci – jsou ryze kritické a obsahují spoustu slov jako pravděpodobně, možná, domníváme se, vypadá to.

Ano, občas také rád trochu spekuluji a snažím se z různých útržků poskládat ucelenější obraz. Ale na svůj vkus postrádám nějaké konkrétnější obvinění. Pokud společnost dělá něco protizákonného, nechť je potrestána (a klidně zakázána). Pokud se tak neděje, nechal bych ji (zatím) fungovat. Informace na TikToku tvrdící, že společnost někoho obrala o peníze pro mě není úplně věrohodná.

Extrémně nízká cena? Ano, Temu je v tomto směru unikátní. Ale klidně se můžeme ptát – kde je ta správná cena? Pokud si člověk může totéž zboží objednat z Temu, s menší přirážkou z AliExpressu nebo za větší sumu od lokálního přeprodejce, většina lidí bude volit podle ceny. Sám už tady nakupovat pravděpodobně nebudu, jeden zkušební nákup mi stačil a (naštěstí) nejsem cílovka. Ale mám pochopení pro lidi, kteří nakupovat budou dál. Spousta lidí dnes nemá peníze navíc, nedělám si iluze, že chyby pracovního trhu někde v Asii jsme schopni vyřešit z České republiky.

Temu: Nakupujte jako miliardář Temu

Až Temu zmizí (například až autorům dojdou peníze, protože se do zisku nedokážou překlopit a obrovská prvotní investice se prostě nebude vracet dostatečně rychle), lidé se opět vrátí na několikrát zmíněný AliExpress a nic zásadního se nestane. Existuje ale reálná šance, že už tady s námi Temu zůstane. Vyvrátí pochybnosti o bezpečnosti své aplikace a stane se další oblíbenou platformou. Jestli je to dobře nebo ne ukáže budoucnost, možná blízká a možná vzdálená…

Jaké jsou vaše zkušenosti s Temu?

Zdroj: Vlastní