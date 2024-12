Objednáváte z Temu nebo AliExpressu? Brzy si možná připlatíte

Evropská komise řeší příval miliard zásilek z Číny

Mnohé z nich stojí pod 150 eur, a tak nepodléhají clu

I proto možná dojde ke zrušení této hranice nebo zavedení poplatků

Velká čínská tržiště typu Temu, AliExpress nebo Shein nabízejí neskutečné množství zboží za fantasticky nízké ceny. Můžete tam sehnat elektroniku včetně mobilů, sluchátek, kamer do auta nebo jiných zařízení, ale v téměř i cokoliv jiného. A to často za zlomek ceny oproti evropským prodejcům. I proto lidé z těchto platforem objednávají čím dál častěji. A Evropské unii to přidělává vrásky na čele.

Už nějaký čas se proto mluví o tom, že se bude muset změnit celní politika EU nebo že bude nutné za tyto zásilky platit další administrativní poplatek. Evropská komise podle svého komisaře Maroše Šefčoviče řeší zahlcení celníků a nemožnost důkladné kontroly všech zásilek z Číny. Jedná proto o různých možnostech, jak zboží lépe kontrolovat nebo jak snížit jeho množství.

4 miliardy levných balíčků ročně

Důvodem, proč Evropská unie tolik řeší levná čínská tržiště jako Temu, není jen nízká cena a často agresivní reklamní kampaně. Podle magazínu The Irish Times je velkým problémem i samotné množství objednávek. To rok od roku stoupá a v letošním roce podle odhadů zmíněného evropského komisaře do EU doputovalo (a ještě doputuje) asi 4 miliardy zásilek s hodnotou pod 150 eur. V roce 2022 jich přitom byla třetina.

To znamená, že balíčky nepodléhají clu a nemohou být tedy ani důkladně zkontrolovány. Komisaře trápí, že se tím k zákazníkům často mohou dostávat padělky nebo nekvalitní zboží. Ale zatím nemají žádné páky, jak tomu zamezit.

Temu: Nakupujte jako miliardář Temu

Jednou z možností, o níž Evropská komise uvažuje, je zavedení administrativních poplatků, jimž by každá takováto zásilka nově podléhala. Ve hře je ale i zrušení zmíněné bezcelní hranice, díky čemuž by celní kontrole podléhaly všechny zásilky. Což by znamenalo prodražení takových nákupů z Číny.

Objednáváte z Temu, AliExpressu nebo podobných tržišť?

Zdroj: The Irish Times, Europa.eu