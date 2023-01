Shelly posílá na trh řadu nových smart home vychytávek

Společnost Shelly, která patří ke špičce segmentu s chytrým vybavením a zabezpečením do domácností, na letošní konferenci CES uvedla či alespoň naznačila několik nových produktů. Půjde o novinky v zavedených sériích Pro a Plus a dočkáme se například kouřového alarmu nebo chytré zásuvky. Firma také zahajuje produkci zařízení s Bluetooth ovládáním.

Oznámené novinky od Shelly

Shelly Plus Smoke – Kouřový alarm nové generace se zvukovou a světelnou signalizací, který v případě detekce kouře odešle upozornění na váš telefon. Díky vestavěným “webhooks” může Shelly Plus Smoke spustit předem nastavené inteligentní scény jako je například “nouzová scéna”, která automaticky otevře žaluzie, spustí domácí ventilační systém a přeruší napájení spotřebičů.

Shelly Pro 3EM – Třífázový měřič energie s připojením Wi-Fi, Bluetooth či LAN a montáží na DIN. Přesnost měření na 1 %. Podpora MODBUS pro snadné a rychlé nasazení ve stávajících průmyslových instalacích. Umožňuje uživatelům sledovat spotřebu jakéhokoli domácího spotřebiče, elektrického obvodu nebo zařízení jednotlivě. A to s 60 dny historických dat přímo v zařízení.

Shelly Blu Button1 – První zařízení z připravované řady zařízení Shelly komunikujícíh přes Bluetooth. Nabízí signalizaci pro další zařízení Shelly k provedení předem nastavených akcí. Díky absenci Wi-Fi a extrémně nízké spotřebě baterie umožňuje Shelly Bluetooth Button ovládat další chytrá zařízení pouhým stisknutím tlačítka.

Shelly @ CES 2023 – New Products LIVE Launch

Chytré zásuvky Shelly Plus Plugs (S, UK a IT) – Chytré zásuvky s Wi-Fi i Bluetooth připojením a nastavitelnou vícebarevnou indikací LED (k dispozici pro verze EU a UK). Jsou vybaveny měřičem spotřeby energie a mohou řídit napájení široké škály domácích spotřebičů a kancelářských zařízení. Zásuvky Shelly Plus jsou rozšířeny o funkce skriptování, které zákazníkům umožňují přidávat vlastní funkce a rozšiřovat možnosti zařízení. Jsou speciálně navrženy pro zákazníky v Evropě, Velké Británii a Itálii.

V LIDLu je k mání parádní chytrá rychlovarná konvice čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Na CES dále značka Shelly ukázala Android Wall Panel neboli nástěnný ovládací panel a Bluetooth Door/Window Sensor. Obě zařízení budou k dispozici později letošní rok. Zazněla také informace ohledně zapojení Shelly produktů do ekosystému Matter. Dojde k tomu prý v první polovině roku 2023.

Které produkty Shelly už máte vyzkoušené?

Zdroj: TZ Shelly