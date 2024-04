Někdo střídá telefony jako ponožky a jiný je věrný celý život jedné značce

Pokud měníte značku telefonu po delší době, může to být náročné

V tomto článku vám popíšu, co jsem řešil a vyřešil při přechodu ze Samsungu ke Xiaomi

Třináct let. Tak dlouho jsem byl věrný jedné značce. Když jsem tehdy uviděl Samsung Galaxy S3, byla to láska na první pohled. Vydržela dlouho, ale postupem času jsem stále častěji přemýšlel nad tím, jestli nezkusit i něco úplně jiného. A pak přišla recenze Xiaomi 14 Ultra. A protože rád a často fotím, právě rezignace na vývoj fotoaparátu u Samsungu mě přiměla k velkému kroku. Prodal jsem tedy jeden z nejlepších současných mobilních telefonů, Samsung Galaxy S24 Ultra a koupil Xiaomi 14 Ultra.

Obsah článku

Samozřejmě jsem nečekal, že změna bude úplně bezbolestná. S hardware jsem žádné větší problémy nečekal, oba telefony jsou postavené na stejném čipsetu Snapdragon 8 Gen 3. Jistý problém jsem viděl v úložišti, moje S24 Ultra měla kapacitu 1 TB, zatímco Xiaomi 14 Ultra se prodává „jen“ s 512 GB.

Pro koho je článek určený Tento článek píšu pro lidi, které stejně jako mě zaujaly novinky od jiného výrobce, než na kterého jsou zvyklí. Rád bych nasdílením svých zkušeností pomohl s rozhodováním, upozornil na některé nečekané špeky a samozřejmě ukázal, jak jsem se s nimi více či méně úspěšně vypořádal.

Xiaomi 14 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung za Xiaomi – důvody k přechodu

Hlavním impulzem byl fotoaparát, kde jsem si sliboval výrazné zlepšení. Dalším, ale méně důležitým prvkem byla moje neutuchající touha zkoušet nové věci.

Letmý pohled na popis parametrů obou telefonů řekne, kde by to mohlo skřípat a naopak kde není důvod ke starostem. Ach, jak jsem byl bláhový! Na většinu reálných problémů jsem ani po přečtení několika recenzí ani nepomyslel…



Očekávané výzvy

Jak už zaznělo, hlavní negativa Xiaomi 14 Ultra vůči mé S24 Ultra jsou dvě: menší úložiště a absence eSIM. Srovnejme si tedy ty parametry obou telefonů, které jsem považoval za důležité.

S24 Ultra Xiaomi 14 Ultra Očekávání Praxe Rozměry 162.3 x 79 x 8.6 mm 161.4 x 75.3 x 9.2 mm žádný problém Hmotnost 232 g 224 g žádný problém Úložiště 1 TB 512 GB nevlezu se protřídil jsem data Displej Dynamic LTPO AMOLED 2X,

120Hz, HDR10+,

2600 nits (peak) LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz

Dolby Vision, HDR10+,

1000 nits (typ), 3000 nits (peak) žádný problém S24 má mnohem lepší čitelnost na slunci Sklo Corning Gorilla Armor Xiaomi Shield Glass obavy z horší odolnosti X14U má z výroby nalepenou fólii Nádstavba OneUI 6.1 HyperOS obavy z jiného ovládání oprávněné obavy, ale rychle si zvykám Infraport ne ano že bych zase v restauraci ztišoval příliš hlasitou TV? funguje Dex ano ne často nepoužívám, ale nebude chybět? zatím nechybí S Pen ano ne často nepoužívám, ale nebude chybět? zatím nechybí Čtečka otisků v displeji ultrazvuková v displeji optická obavy z kvality čtečky zbytečné obavy Baterie 5000 mAh 5000 mAh obavy z horší výdrže na základě recenzí výdrž je horší, ale dá se to snést

Neočekávané výzvy

Nevěřili byste, kolik věcí člověk začne po dlouhé době u jedné značky brát jako samozřejmost.



Příslušenství

Za tu dobu, co jsem měl Samsung, se mně doma nahromadilo poměrně dost příslušenství této značky. Nabíječkami počínaje, přes několik sluchátek po smart tagy.



Nabíječky jdou naštěstí bez problémů použít i s novým telefonem, i když nevyužijí naplno jeho potenciál. Na druhou stranu nabíjení 25W bohatě stačí. K telefonu přibalenou 90W nabíječku mám jako víceméně nouzové řešení.

Zde jsem nechat ChatGPT vygenerovat data o nabíjení telefonů Xiaomi 14 Ultra a Samsung Galaxy S23 Ultra (neměl jsem k dispozici dala k letošnímu modelu). U Samsungu chybí informace o teplotě, protože telefon je bez rootu neposkytuje. Jak je vidět, Xiaomi nabíjí opravdu velmi rychle, ale také se přitom silně zahřívá. Toto tempo nabíjení budu využívat určitě jen v případě nouze.

Poznámka Nejdřív jsem se bál přibalenou 90W nabíječku používat, abych zbytečně neopotřebovával baterii. Xiaomi to má ale vychytané. Po připojení upozorní, že je k dispozici výkonná nabíječka, ale nabíjení plným výkonem musíte povolit. Jinak nabíjí „jen“ o 30 % rychleji, než je obvyklé. Nepodařilo se mně zjistit, jaký výkon Xiaomi považuje za obvyklý.

Dostupné kodeky

fungují téměř stejně jako u Samsungu. Nebude pravděpodobně fungovat předávání připojení k aktuálně používanému zařízení, ale ono to kdovíjak dobře nefungovalo ani mezi telefonem a tabletem Samsung. Aplikace pro Wearables je v Play a jednotlivé moduly pro různé modely sluchátek fungují, jak jsem zvyklý. Velká sluchátka Sony WH-1000XM5 fungují samozřejmě úplně normálně.

Rozdíl bude v podporovaných kodecích. U telefonu Samsung se využívá škálovatelný kodek, který je proprietární, zatímco s telefonem Xiaomi budete omezeni na standardní kodeky. Výchozí je AAC, ale ve Vývojářských možnostech je možné nastavit SBC a spoustu dalších.

Samsung Galaxy Buds, Buds2, Buds2 Pro



Hodinky Galaxy Watch5 Pro se chovají velmi dobře. Dokonce se povedlo je přenést na nový telefon bez nutnosti obnovení do továrního nastavení. To je novinka v poslední velké aktualizaci a docela mně to usnadnilo přechod. Bylo pouze třeba nainstalovat doprovodné aplikace do telefonu, pokud jsou třeba, například Keep apod.

Bohužel stále nefunguje klávesnice Gboard, která je v hodinkách třeba pro diktování v češtině. V aplikacích jako je Keep a dalších se zobrazí jen černá plocha. Funguje dokonce i S Health a monitoring aktivit, chůzí počínaje, monitoringem spánku konče. Na EKG a měření tlaku ale zapomeňte, k tomu je třeba telefon Samsung. Nezkoumal jsem zatím, jestli jde toto omezení obejít, protože jsem tyto funkce nepoužíval ani dřív s S24.

Xiaomi Watch2 Pro LTE vs Samsung Galaxy Watch5 Pro

Trápí mě ale jedna věc, a to, že u Xiaomi nejde udržet telefon odemknutý libovolným Bluetooth zařízením. Uživatelé Samsungu znají funkce Smart Lock, která umí telefon udržet odemčený na základě připojeného zařízení, polohy, nošení apod. U Xiaomi se to jmenoje Rozšířené odemknutí a ať dělám, co dělám, prostě to nefunguje. U Xiaomi je navíc možnost odemknout mobil pomocí vybraných zařízení Xiaomi. I zakoupil jsem hodinky Xiaomi Watch2 Pro LTE a nyní už to funguje.

Jenže asi na ně mám moc velké nároky, ve srovnání s Galaxy Watch5 Pro nevydrží baterie ani 24 hodin. Abych to upřesnil: hodinky večer nabiju, nasadím a jdu spát, ráno jdu do práce, používám je a večer znovu nabiju atd. Zatímco Galaxy Watch5 Pro spotřebovaly během noci asi 6 % baterie, Xiaomi Watch2 Pro LTE si řekly o 14 %. A podobně na tom jsou i během dne, nyní je to 59 vs 74 procent ve prospěch Galaxy Watch5 Pro. Upřesním, že dnes leží celý den na stole, protože jsem nemocný. Včera si ale hodinky Xiaomi řekly o nabití u 20 % kolem 19 hodin, a to je pro mě neakceptovatelné.

Ještě porovnáme měření spánku. Spal jsem s Xiaomi hodinkami na jedné ruce a Samsung byl na druhé. Pro mě je důležité měření kyslíku a tam jsou výsledky podobné. Zajímavé je, že se dost liší ve fázích spánku.

Smart Tagy na Xiaomi nefungují

Samsung Smart tagy

. Tak tady jsem narazil. Do telefonu se mně sice podařilo nainstalovat aplikaci Smart Things, ale nedá se do ní přihlásit, pokud máte nastavený jiný prohlížeč, než Chrome. Takže jsem si musel zjistit, kde se nastavuje výchozí prohlížeč. Po přihlášení jsem ale stejně neměl štěstí…

Kryt na telefon a ochrana displeje

Xiaomi si nehraje na falešnou ekologii, a v balení proto najdete kromě výše zmíněné 90W nabíječky i kryt na telefon a na displeji telefonu je aplikovaná ochranná fólie. Slyšíš, Samsungu? Nemusím ji kupovat za 900 Kč…

Problém nastal, když jsem chtěl koupit nějaký jiný kryt, protože ten přibalený sice aspoň nějak chrání, ale že by působil příliš prémiově, to se říct nedá. No a zatímco v případě Samsungu si člověk může vybírat v den zahájení prodeje ze spousty originálních i neoriginálních krytů, v případě Xiaomi 14 Ultra jsem nesehnal nic. Opravdu nic. Na eshopech nějaké jsou, ale je to pro mě neznámá značka a raději bych si ten kryt předem vyzkoušel.

Nakonec jsem objednal pár krytů z Číny. Ostatně předpokládám, že později budu používat kryt z Photography Kitu.

Zajímavé je, že fólii jsem našel celkem snadno, takže až bude potřeba ji vyměnit, neměl by to být problém. Dokonce vám ji vyrobí na míru v prodejnách Samsung. A ty kryty se snad také časem objeví.

Dárečky Pokud si Xiaomi 14 Ultra objednáte do 14.4.2024, můžete požádat o dárek v pohodě Photography Kitu a pokud napíšete recenzi, dostanete ještě 80W bezdrátovou nabíječku.

Docela dlouho mně trvalo, než jsem našel stránku, kde se žádá o dárek. Abyste vy hledat nemuseli, je to zde: https://www.xiaomipromo.cz/xiaomi/cz/x14ultra. Nezapomeňte si pohlídat, že kupujete telefon u některého z vybraných prodejců.

Za nákup do 14.4. a recenzi dostanete dárek

Systém

Zde překvapivě nenastal žádný větší problém. Aspoň zpočátku. Později se mně začaly dít podivné věci, kdy některé aplikace samovolně mění nastavení. Klávesnice pravidelně mění barevné schéma, Nova launcher přichází o oprávnění nutné pro funkce gest a zčista jasna zmizel vývojářský režim.



Samovolná změna barev

Zjistil jsem, že to souvisí s dynamickými barvami, kdy Android na základě tapety generuje barevné schéma pro celý systém. Jak z mé černé tapety dostal zelenkavý podklad, je pro mě záhadou. Bohužel toto chování nejde běžně vypnout, ale řešení existuje a je popsáno ve videu:

Turn On Dynamic Theme In Miui 14 – Based On Android 14 🤩 | No Root | YOU should Try It 🔥

Stačí dělat to samé, co autor videa, rozumět tomu nemusíte. Nainstalujete aplikace Repainter, povolíte režim vývojáře a bezdrátové ladění, provážete aplikaci s laděním a pak už půjde přepsat barevné schéma, jak chcete.

Repainter · dynamic themes kdrag0n

Nova Launcher

Používám už hodně dlouho Nova Launcher a narazil jsem u něj na dvě nepříjemnosti. Pokud chci použít gesto k uzamčení obrazovky, potřebuje Nova Launcher oprávnění. Problém je, že i když ho udělím, po pár hodinách až dnes si o něj žádá znovu. Naposledy jsem zkusil gesto odebrat a znovu nastavit a zatím drží, tak uvidíme.

Druhý problém s Nova Launcher je, že HyperOS nedovolí používat s alternativním launcherem gesta. Jde to obejít přes Druhý prostor, kde ponecháte výchozí launcher, nastavíte ovládání gesty a pak se vrátíte do hlavního prostoru. Ale je pravdou, že pak ta gesta dost zlobí a raději se vrátíte k tlačítkům. Představa, že někdo, kdo je zvyklý na Novu, používá výchozí launcher z HyperOS je úsměvná.

Aktualizace

Po chvíli od prvního zapnutí systém nabídnul aktualizaci a zdá se, že Xiaomi používá bezproblémovou aktualizaci, na kterou Samsung teprve přechází.



Aplikace a stabilita

Teď se dostáváme ke kapitole, ve které budu hodně smutný. Oproti One UI tady toho opravdu hodně chybí a i to, co je k dispozici, je většinou jen takový chudý příbuzný.

Například Galerie je opravdu těžkopádná, chybí zobrazení filmového pásu, neumí skoro žádné úpravy a o nějaké AI si můžeme nechat akorát zdát. Prominul bych to, kdyby to bylo stabilní a svižné, ale ani to nemůžu s čistým svědomím říct. Galerie mně žere 15-20 % baterky a nevím proč. Že je dokonce před jednou z mála her, které hraju, je na pováženou.

Navíc ani stabilita není žádná sláva, například se mně zobrazuje upozornění, abych zapnul zálohování v Google Fotkách. Jenže já ho zapnuté mám. Navíc to oznámení nereaguje a nedá se ho zbavit. Procházení galerií je pak někdy trhané, fotky se načítají pomalu. Možná by mně to nevadilo, kdybych ještě před týdnem neměl Samsung Galaxy S24 Ultra, kde bylo všechno absolutně stabilní a plynulé.

Bohužel to, co jsem napsal o Galerii, platí o celém systému. Občas nereaguje displej, animace přechodu na zamykací obrazovku připomíná animovaný GIF z 90. let. Sem tam se zobrazí hláška, že systém nereaguje a při odemykání problikne nějaké oznámení, které nikdy nestihnu přečíst.

Všechno to jsou věci, kde by šlo říct, že to spraví aktualizace, a že přece jen jde o novinky a i HyperOS je úplně nový. Jenže vzhledem k cenovce a dostupné konkurenci, která těmito neduhy netrpí, je to na pováženou. Na druhou stranu musím upozornit, že telefon využívám nadoraz, mám v něm desítky tisíc obrázků a docela hodně aplikací.



Úložiště

Ano, uznávám, že mít v telefonu 850 GB dat není normální, ale stalo se a musel jsem to nějak řešit. I probral jsem trochu fotky a hlavně videa a nastavil zálohování na Google Fotky. Teď mám sice ještě něco přes 100 GB volného místa v telefonu, ale zato mám obsazeno 1.6 TB na Google disku…

eSIM

Xiaomi 14 Ultra nepodporuje u globální verze eSIM. Já eSIM běžně nepoužívám s výjimkou cest do zahraničí mimo EU, takže mě to příliš netrápí. Ale pokud bych měl zase cestu do USA nebo do Koreje, byla by škoda, že bych nemohl využít možností služeb Revolutu nebo Airalo. Na druhou stranu v USA jsem byl ještě s S10, která eSIM neuměla a poradil jsem si. A v Koreji mně lidé z agentury do telefonu také dali fyzickou SIM. Jediná eSIM, která mně z cest zbyla, byla z přestupu v Thajsku, ale tam mně nabízeli původně fyzickou SIM a o eSIM jsem si musel říct.

Fotoaparát

Tak a konec skuhrání, jsme u kapitoly, která způsobí, že na všechno negativní zapomeneme. Fotoaparát má spoustu nastavení. Ne tolik, jako Samsung Galaxy S24 Ultra, ale ono to stačí. Hlavně má některé věci, které Samsungu zoufale chybí, například makro režim.

Makro nedělá to, co u Samsungu, že aktivuje širokoúhlý objektiv, ale naopak přepne na portrétní 3.2x zoom a fotky jsou pak fakt skvělé.

Na fotkách květů je vidět perfektní kresba, u klavíru je krásně pozorovatelná hloubka ostrosti daná optikou a na fotce pravítka vidíte, jaký detail Xiaomi umí zachytit. Přepočteno na fullframe fotoaparát by to bylo skoro plnohodnotné makro.

Fotoaparát by si zasloužil vlastní článek. Zde jen řeknu, že tady změny vůbec nelituju.



Další drobnosti, které potěší i nepotěší

HyperOS má jiný přístup než One UI k možnostem úpravy chování a prostředí. Zatímco u Samsungu si můžete doinstalovat aplikaci GoodLock a v ní přenastavit opravdu hodně věcí, možnosti Xiaomi jsou omezené na to, co bylo dodáno od výroby. Na druhou stranu mě potěšily možnosti klávesových zkratek, kde můžu nastavit akci pro podržení tlačítka v navigační liště, dvojí stisk a dokonce i poklepání na zadní stranu mobilu. Škoda, že v nastavení není možnost svítilny na podržení vypínacího tlačítka, jak jsem byl zvyklý.

Dále se mně líbí možnost zobrazení rychlosti sítě v liště. To sice na Samsungu šlo pomocí aplikace, která ale nebyla už podporovaná a bylo to složité. Xiaomi na to má přepínač. Nebo přímo ve správci souborů máte integrovaný FTP server.

Co naopak chybí, jsou Rutiny. Ty se Samsung opravdu povedly a HyperOS nic takového nenabízí. Naštěstí zde máme můj oblíbený Tasker, který umí to samé a často i mnohem více.

Závěr

Změna značky telefonu po takové době je opravdu výzva. Je třeba umět odlišit, které věci jsou objektivně horší, a které jsou jen jiné. Dále pozoruju, že vnímám mnohem silněji negativa než pozitiva – pokud něco funguje jinak nebo dokonce hůř, všimnu si toho hodně a naopak nové věci, které dřív šlo složitě nebo vůbec nedocením.

Článek není recenze, ta už vyšla na tomto serveru pod názvem Výkonná bestie s fotoaparátem, který pohladí po duši. Pokud bude zájem, rád navážu dalšími články.

Máte dotaz, na který není v článku odpověď? Rád se pokusím odpovědět!

Zdroj: Samsung, vlastní