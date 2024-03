Už v roce 2016 představil Google nový systém aktualizací systému

Výhodou je větší bezpečnost a lepší uživatelský zážitek

Ačkoliv většina výrobců nový způsob implementovala, Samsung dlouho váhal

Pamatujete se na Android 7 Nougat? Bylo to v roce 2016 a Google představil funkci seamless updates, která zjednodušuje aktualizace systému. Zjednodušuje tedy pro uživatele, výrobce to stojí trochu práce a místa v úložišti navíc. Zatímco Pixely, Nokie, Xperie, OnePlus, Motoroly, LG (kde je mu konec?) tuto funkci začaly podporovat celkem rychle, Samsung nedělá nic lehkovážně a pořádně si to promyslel. Znáte to, když chlap slíbí, že něco udělá, tak to udělá a není třeba mu to každý rok připomínat.

Nic ale netrvá věčně a první šťastní majitelé Galaxy A55 si při první aktualizaci systému všimli, že něco je jinak. Aktualizace proběhla rychleji a bezproblémově. Zdá se, že Samsung konečně po 8 letech implementoval seamless updates (český ekvivalent je něco jako hladké, bezproblémové aktualizace).

Bezproblémové aktualizace systému

Co to ty bezproblémové aktualizace systému vlastně jsou, a proč bychom je měli chtít? Běžná aktualizace systému vypadá tak, že se stáhne aktualizační balíček, který obsahuje změny. Po stažení se zkontroluje, jestli se stáhl správně, protože opravdu nechcete zapsat do systémové oblasti poškozená data. Poté je uživatel vyzván k restartu zařízení, během kterého se balíček rozbalí a přepíše data v systémové oblasti. Následně se stažený balíček smaže.

Bezproblémová aktualizace se chová trochu jinak. Začíná to stejně, stáhne se balíček s daty a zkontroluje se. Rozdíl nastává v tom, že u bezproblémové aktualizace systému se balíček rozbalí a zapíše do systémové oblasti hned. Restartu se sice nevyhnete, ale ten je mnohem rychlejší, protože aktualizace vlastně už proběhla. Výhodou je, že čas, po který nemůžete používat telefon, se minimalizuje. Běžná aktualizace zabere klidně 5-10 minut, u A55 se bavíme o asi 90 sekundách.

Není všechno jen růžové

Aby to nebylo tak jednoduché, je zde jeden zádrhel. Není možné jen tak přepisovat data běžících aplikací, natož pak operačního systému. Řešením je zdvojení systémových oblastí a jejich přepínání při startu.

Dělá se to tak, že se vytvoří opravdu dvě kopie systému a nazvou se A a B. Při prvním startu se načte systém ze sekce A a normálně se používá. Při aktualizaci se přepíše systém v sekci B a po restartu se načte ten. Uživatel nic nepozná, protože uživatelská data jsou jen jedna a jsou pro obě verze systému sdílená. Odteď se bude používat stále verze B. Když přijde další aktualizace, přepíše se neaktivní verze A a po dalším restartu se načte ta a B jde dočasně k ledu. A tak dále a tak dále.

Že se stahuje bezproblémová aktualizace systému poznáte tak, že ve spodní části dialogu stahování aktualizace jsou nyní dva grafy průběhu:

Výhodou tohoto přístupu je lepší uživatelský zážitek, nemusíte se dívat dlouhé minuty na otáčející se ozubená kolečka. Další nespornou výhodou je lepší odolnost vůči problémům. Nevýhoda je jedna, a to spotřeba místa v úložišti pro kopii systému. Zdá se, že Samsung sice toto vyřešil nějakým trikem, protože uživatelé si zatím nestěžovali na menší úložiště. Buď tedy přidal nějaké skryté místo navíc nad deklarovanou kapacitu nebo jak má ve zvyku, reportuje obsazenost, jak se mu zrovna hodí.

Nebude vám chybět místo potřebné pro bezproblémové aktualizace systému?

