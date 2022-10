Na konferenci SDC 2022, což je největší vývojářská konference Samsungu představil jihokorejský gigant kromě nové nadstavby One UI 5.0 také novinky týkající se hlasového asistenta Bixby, Samsung Knox, Samsung SmartThings a operačního systému Tizen, který je určený pro televizory. Mimo to se však zmínil jeden z vedoucích vývoje One UI o poměrně zajímavé novince, která se chystá do další verze.

Redaktoři z Android Authority vyzpovídali viceprezidentku společnosti, Sally Hyesoon Jeong, která má na starosti vývoj One UI. Podle něj má v plánu Samsung aktualizovat většinu kompatibilních telefonů vyšší střední třídy na nový systém ještě před koncem letošního roku. Na otázku, co se chystá do příští verze, tedy One UI 6.0 odpověděla, že firma v tuto chvíli pracuje na tzv. Seamless Updates.

Díky nim nebude v budoucnu nutné čekat klidně přes 10 minut, než se vám aktualizuje firmware ve vašem mobilu, ale vše se odehraje hezky na pozadí a změny se projeví až po restartu telefonu. Pokud se vám tedy někdy stalo, že jste potřebovali telefon, ale zároveň jste kvůli dlouhé instalaci aktualizace nemohli nic dělat, rozhodně tuto funkci oceníte.

Jaké další novinky byste uvítali v One UI 6.0?

