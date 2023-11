Xiaomi Watch 2 Pro jsou alespoň na papíře jedny z nejlepších Wear OS hodinek na trhu a přichází na trh v pravý čas. Dovolím si použít mou část závěrečného zhodnocení Galaxy Watch6 Classic: “Samsungu by jednoznačně prospěl nějaký velký hráč, který by to na poli s Wear OS pořádně rozjel. Nabízelo by se třeba Xiaomi,” a přiznám se, že tak rychlou reakci jsem nečekal ani v těch nejdivočejších snech.

Čínský gigant to zkouší na trhu s hodinkami disponující systémem od Googlu podruhé. Premiéru si odbyl už v roce 2019 s modelem Xiaomi Mi Watch, ale pojďme si říct, že v té době byl tento trh docela komplikovaný a to především proto, že se mu Google dostatečně nevěnoval. Nyní ale platí pravý opak a Xiaomi se toho snaží pochopitelně a chytře využít. Hodinky nabízí vynikající poměr mezi cenou a výkonem, přičemž cena byla nastavena velmi agresivně. Bude to stačit? Na to si odpovíme v dnešní recenzi.

Obsah balení Xiaomi Watch 2 Pro

Balení hodinek Xiaomi Watch 2 Pro nijak zásadně nevyčnívá od ostatních výrobců. Mimo samotných hodinek se zde nachází také nabíjecí puk s USB-A koncovkou a podrobný manuál, náhradní řemínky nebo jiné příslušenství byste zde hledali marně.

Vzhledem k ceně to ale nemám čínskému výrobci jakkoliv za zlé.



Kvalita zpracování, vzhled a OLED displej

Xiaomi Watch 2 Pro se pyšní tělem z nerezové oceli, na výběr je z černé a mnou testované stříbrné verze, která má však horní část rámečku také černou. Na pravé straně se nachází dvojice tlačítek a otočná korunka, která zároveň slouží jako třetí tlačítko. Celkově je kvalita zpracování na dobré úrovni a odpovídá své ceně. Odpovídá. Nikterak ji nepřevyšuje, například již zmíněné Galaxy Watch6 Classic působí v ruce hodnotněji, což ale může být způsobeno také faktem, že jsou o pár gramů lehčí.

Hnědý kožený řemínek také neoplývá nějakou extrémní kvalitou. Asi vás vyloženě neurazí, ale rozhodně ani nenadchne. Působí trochu “papírovým” dojmem, Samsung (ale třeba i Huawei) má své kožené pásky z mého pohledu kvalitnější. Ale chápu, že se někde (vzhledem k další výbavě, o které budu mluvit později) šetřit muselo. Navíc to není díky snadné výměně za libovolný 22mm pásek takový problém. Čistě po stránce vzhledu se mi tato barevná kombinace zamlouvá mnohem více než černá verze se silikonovým řemínkem.

Cena se promítla také do haptiky, která zdaleka není tak přesná a příjemná jako na dražších hodinkách (typicky znovu Galaxy Watch či Apple Watch), navíc je systém využívá minimálně. Přitom právě na hodinkách dávají vibrace největší smysl. Rolování systémem otočnou korunku má však příjemnou zpětnou vazbu, což je za mě velké plus. Pokud haptiku neřešíte, nebude to pro vás nic zásadního, ale jestliže chcete přejít třeba z nějakých klidně starších hodinek, musíte vzít tento faktor na vědomí. Máme zde vodotěsnost do 5 ATM, ale žádnou oficiální IP certifikaci, což je další rozdíl oproti některým konkurenčním hodinkám.

Co se týče displeje, máme zde 1,43palcový AMOLED panel s rozlišením 466 x 466 pixelů, maximálním jasem 600 nitů a podporou Always-On. Na papíře nejde o nikterak ohromují hodnoty, zvlášť jas mají třeba Galaxy Watch6 (Classic) vyšší, tam dosahuje maximální svítivost až na 2 000 nitů, navíc displej čínských hodinek není chráněn safírovým sklíčkem. Přestože čínská firma oficiálně nezmiňuje obnovovací frekvenci, čistě pocitově jde za mě o 60Hz panel.

Hodinky používám už asi měsíc, předtím jsem měl na ruce právě Galaxy Watch6 Classic a žádného zásadního rozdílu jsem si ve svítivosti obou hodinek nevšiml. Jasně, na sluníčku bude displej jihokorejských hodinek mnohem lépe čitelný, ale ani Xiaomi v tomto ohledu nezklame. Co se ochrany týče, zatím mám displej bez jediného škrábance.



Konektivita zahrnuje eSIM, GPS i NFC pro placení

Konektivita čínských hodinek je poměrně bohatá. Samozřejmostí je Wi-Fi, Bluetooth ve verzi 5.2, GPS (GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS), pro placení poslouží NFC v kombinaci s aplikací Peněženka Google. Pro aktivaci této funkce musíte hodinky zabezpečit PIN kódem, což je dost otravné, ale už jsem si na to zvykl. Kdy už sakra výrobci nasadí do našich “telefonů na zápěstí” čtečky otisků prstů? Přece nejde o nic složitého. Co je ale velmi zajímavé – podpora LTE skrz eSIM, což není v dané cenovce úplně běžná součást výbavy.

Koukal jsem, že se na trhu prodává i verze bez LTE, ale rozhodně bych sáhl po verzi s datovým připojením. Tuzemští operátoři (nově i Vodafone) totiž umí vaše hodinky osamostatnit za poplatek 99 korun, takže pokud u sebe nemáte mobil (typicky třeba při sportování), můžete přesto zůstat ve spojení, ať se bavíme o zprávách či hovorech, navíc lze třeba i streamovat hudbu z aplikací jako YouTube Music či Spotify.



Operační systém a hardware

Chytré hodinky Xiaomi Watch 2 Pro disponují operačním systémem Wear OS, konkrétně ve verzi 3.5. Bohužel zde tedy není aktuální Wear OS 4, ale aktualizaci takřka jistě čínské hodinky dostanou. V tuto chvíli vidím oproti Galaxy Watch (s Wear OS 4) hlavní nevýhodu v tom, že hodinky nelze používat s více telefony současně, na což jsem si hodně rychle zvykl. Snad update přijde co nejdříve.

Xiaomi nepoužilo žádnou zásadně viditelnou nadstavbu, takže pokud se systémem od Googlu máte zkušenosti, pravděpodobně se v něm zorientujete velmi rychle. Přejetím na stranu zobrazíte nejrůznější dlaždicové widgety, které mohou zobrazovat aktuálně spuštěné cvičení, poslední naměřenou hodnotu SpO2, počasí či údaje o spánku. Samozřejmostí je ovládací centrum, které obsahuje vše podstatné, navíc si s uspořádáním akcí můžete dále pohrávat a měnit jej.

Stisknutím korunky se dostanete do nabídky s aplikacemi, přičemž jejich počet ovlivníte jen vy sami. Předinstalovaný Obchod Play ukrývá tisíce užitečných aplikací, ať už se bavíme o těch od Googlu – třeba Google Keep, Google Peněženka, Google Mapy, Google Zprávy, YouTube Music, Gmail či Google Kalendář, pokud ale služby od americké firmy nevyužíváte, stále můžete využít další zajímavé aplikace jako Spotify, Strava, Windy, WhatsApp, Telegram a spoustu dalších. Jmenování všech by bylo nošením dříví do lesa.

Horním tlačítkem pak spustíte Google Asistenta, který samozřejmě nefunguje v češtině, ale zvládne jednodušší i složitější úkony – dokáže třeba prozvonit váš telefon v momentě kdy ho nemůžete najít.

To nejlepší se ale skrývá pod kapotou. Tiká zde totiž Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, tedy aktuálně nejlepší čipset Wear OS scény. Dopomáhají mu 2 GB RAM a 32GB úložiště. Plus verze, která je zde přítomná, nabízí ještě navíc koprocesor AON, který se stará o Always-On displej, aby se na takto primitivní úkon nemusel probouzet právě Snapdragon. A výsledek? Ten je naprosto dechberoucí. Vystřídal jsem velké množství Wear OS hodinek různých výrobců, ať už je řeč o Pixel Watch, TicWatch či Galaxy Watch a nikdy jsem se nesetkal s takto plynulým zážitkem.

Americký operační systém na zápěstí nikdy nevynikal naprostou plynulostí a vysokou rychlostí, což je ale pochopitelné. Mnohdy plnotučné aplikace (například Mapy Google) dají hardwaru prostě zabrat, a tak nebylo výjimkou, že jste na jejich načtení čekali mnohdy i několik sekund a tu a tam se setkali s trhanou animací či opožděnou reakcí. U Xiaomi Watch 2 Pro rozhodně není vše dokonalé, ale jde o obří skok kupředu.

Pro ovládání mobilem, zobrazení podrobnějších statistik či nastavení poslouží známá aplikace Mi Fitness, kterou využívá například i Xiaomi Smart Band 8. Kromě změny ciferníků či zobrazení sportovních výsledků zde můžete i instalovat aplikace přímo z Google Play, což je mnohem pohodlnější než dělat to na samotných hodinkách.



Sportovní, zdravotní aktivity a spánek

Xiaomi Watch 2 Pro disponují hromadou zdravotních a sportovních aktivit. Stejně jako na každém chytrém nositelném zařízení se i zde nachází poměrně přesný snímač srdečního tepu, který se ve většině případů shodoval s Galaxy Watch6 Classic, po delší době jsem zapnul i TicWatch 3 Pro GPS a ukazatel mi zobrazoval velmi podobné hodnoty. Z toho soudím, že je snímání odpovídající. Stejně je na tom i měření okysličení krve, které se lišilo maximálně v jednotkách procent. Nechybí sledování stresu a menstruačních cyklů, přímo na hodinkách se pak můžete uklidnit přes dechovou aplikaci.

Spánek byl k mému překvapení také poměrně přesný, dokonce přesnější než u Galaxy Watch, jejichž údaje se s Oura Ringem příliš neshodovaly. Čínské hodinky umí změřit hluboký, lehký i REM spánek, přičemž hodnoty u chytrého prstenu se lišily jen o několik minut. Zde tedy výrobce odvedl skutečně dobrou práci. Při spánku se vám zaznamenávají také hodnoty o dýchání a SpO2.

Kromě všech výše uvedených funkcí umí hodinky změřit také složení vašeho těla, stejně jako jihokorejská konkurence. Jde mimochodem o jediné hodinky (vyjma Samsungu), které tuto funkci umí. Těžko říct, jak moc jsou hodnoty relevantní, ale minimálně si můžete udělat nějakou představu.

Co se týče sportu, nabízí hodinky přes 150 režimů, některé z nich rozpoznají automaticky a díky GPS si můžete trasy zaznamenávat, vodotěsnost do 5 ATM umožňuje také potápění a plavání.



Výdrž baterie

Hodinky jsem za dobu používání nikterak nešetřil. Po celou dobu jsem měl zapnutý Always-On displej, měl je na ruce takřka 24/7 a nechával si automaticky měřit různé zdravotní funkce včetně spánku, navíc jsem z hodinek zvyklý tu a tam odepsat na zprávu nebo si prohlédnout mail. Přesto mi vydržely téměř 2 dny, což vůbec není špatný výsledek, celkově mají hodinky o něco lepší výdrž než třeba Galaxy Watch6 Classic, na Galaxy Watch5 Pro (které vydrží klidně 4 dny) ale nemají.



Cena a dostupnost

Xiaomi Watch 2 Pro jsou v Česku k dispozici za 6 290 korun, bavíme-li se o LTE verzi, Bluetooth varianta vychází na 5 590 korun.



Resumé

Hodinky Xiaomi Watch 2 Pro nabízí vynikající poměr mezi cenou a výkonem a zdaleka jde o ty nejplynulejší Wear OS hodinky, které jsem kdy používal. Výdrž baterie je na poměry tohoto systému lehce nadprůměrná, OLED displej je solidní (ikdyž ne nejlepší) a zpracování vás také neurazí. Vyměnil bych je za Galaxy Watch? Za Classic verzi asi ne, otočná luneta je návyková a zpracování je na vyšší úrovni, ale pokud bych se měl rozhodovat mezi standardními Galaxy Watch6 a Xiaomi Watch 2 Pro, sáhl bych po čínské variantě. Za své peníze dostanete celkově o něco lepší produkt.

Klady + špičkový výkon a plynulost systému

+ na poměry Wear OS lehce nadprůměrná výdrž

+ solidní zpracování a materiály

+ přesné měření zdravotních aktivit

+ hromada sportovních režimů

+ podpora eSIM



Zápory – kožený řemínek by mohl být kvalitnější

– zatím běží na Wear OS 3.5, nikoliv novějším Wear OS 4



Hodnocení redakce: 85 / 100 %

Co říkáte na hodinky Xiaomi Watch 2 Pro?

Za poskytnutí hodinek děkujeme českému zastoupení společnosti Xiaomi.