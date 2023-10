Xiaomi Smart Band 8 přináší několik užitečných inovací

Stále se ale jedná o zařízení s omezenými funkcemi, NFC opět chybí

Potěší však třeba automatická regulace jasu i 60Hz obnovovací frekvence

Xiaomi Smart Band 8 se v Číně představil už v dubnu, ale na evropské uvedení jsme si museli počkat až na konec září, kde se novinka odhalila vedle telefonů řady Xiaomi 13T. Čínský gigant nepředstavil nikterak revoluční zařízení. Nečekejte, že bude nový chytrý náramek signifikantně lepší než jeho rok či dva staří předchůdci, ale některá vítaná vylepšení tu přece jsou. Obecně tyto “polochytré” náramky moc nemusím, dávám přednost hodinkám s plnohodnotným operačním systémem, ať už je řeč o Wear OS, watchOS či HarmonyOS. Přesto zkusím v následujícím textu zachovat maximální objektivitu.

Obsah recenze

Obsah balení Xiaomi Smart Band 8

Obsah balení chytrého náramku Xiaomi Smart Band 8 vás nijak nepřekvapí. Kromě Mi Bandu, nově Smart Bandu se zde nachází také nabíjecí kabel s USB-A koncovkou na konci a manuál.

Náhradní řemínek byste zde, stejně jako třeba připínák na botu (ano, nový čínský náramek můžete skutečně používat i tímto způsobem, pokud rádi běháte) hledali marně a budete si je muset dokoupit zvlášť. Dají se pořídit od stovky až po 300 korun, záleží samozřejmě na materiálu, vyrábí se dokonce i milánský tah, s nímž vypadá Xiaomi Smart Band 8 skvěle.

Kategorie Specifikace Rozměry 48 mm × 22,5 mm × 10,99 mm Hmotnost 27 g Řemínek v balení Velikost: 135–210 mm, Materiál: TPU Displej 1,62palcový dotykový displej AMOLED, Rozlišení: 192 × 490 pixelů, Jas: až 600 nitů, Pouzdro z 2,5D zesíleného skla Snímače Šestiosý snímač, Snímač tepové frekvence PPG, Snímač okolního osvětlení Baterie Typ napájení: magnetické nabíjení, Doba nabíjení: přibližně 1 hodina, Doba typického užívání: až 16 dní, Kapacita: 190 mAh Technické specifikace Vodotěsné 5 ATM, Aplikace: Mi Fitness, Bluetooth 5.1 BLE, Kompatibilita: podporuje chytré telefony s operačním systémem Android 6.0 / iOS 12.0 a vyšším Obsah balení 1x tělo náramku, 1x řemínek náramku, 1x vyhrazený nabíjecí kabel, 1x uživatelská příručka

Design a kvalita zpracování

Přestože jsem na začátku zmínil, že se Xiaomi Smart Band 8 od svých předchůdců zásadním způsobem neliší, se to nedá říct o designu. Změny si lze všimnout hned na první pohled, novinka není zapuštěná přímo do samotného řemínku, namísto toho se zde nachází zacvakávací mechanismus na každé straně, podobně jako u klasických (nebo chytrých) hodinek. Společně s touto změnou muselo Xiaomi sáhnout k poměrně zásadnímu přepracování těla.

Xiaomi představilo chytrý zámek E20 s Wi-Fi. Odemknete ho prstem i mobilem s NFC čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Pohled na svlečený Smart Band 7 není úplně lichotivý, ale nebyl důvod cokoliv měnit, protože tělo nebylo zkrátka vidět. U Xiaomi Smart Band 8 je to jiná písnička. Ačkoliv se může zdát, že je náramek tvořen z kovu, ve skutečnosti se jedná o lesklý plast. Poměrně dobře se mu ale daří kov, konkrétně nerezovou ocel imitovat. Novinka tedy vypadá na první pohled mnohem hodnotněji a s nějakým pěkným řemínkem může budit zajímavý dojem. Na test jsem sice dostal obyčejnou verzi s černým silikonovým řemínkem, ale kdyby mi nevadili jiné vlastnosti, klidně bych si ho nechal a koupil na něj již zmíněný milánský tah.

Na spodní straně se kromě senzorů nachází tlačítka pro vyjmutí řemínku, mechanismus mimochodem funguje velmi dobře. Pro nacvaknutí nemusíte držet žádnou pojistku, takže si nezničíte nehty a nebudete se s nasazením piplat několik minut. Vše zvládnete v rámci vteřin. Zespodu se náramek také dobíjí typickou magnetickou kolébkou, která je “blbuvzdorná” a dovolí vám kabel připojit jen tím správným směrem.

Co se hmotnosti týče náramek váží 27 gramů a celkové rozměry činí 48 x 22,5 x 11 cm. Jsem zvyklý na větší hodinky, takže používání relativně kompaktního zařízení bylo v tomto ohledu příjemnou změnou.



AMOLED displej s Always-On

Displej Xiaomi Smart Band 8 doznal několika změn, přičemž dvě z nich jsou z mého pohledu zásadní. Řeč je o 60Hz obnovovací frekvenci, která je pro výsledný uživatelský zážitek dost zásadní. Jasně, u telefonů je taková hodnota dnes podprůměr, ale u levných hodinek a náramků (třeba minulé generaci) jsem se často setkával s 30Hz displeji, což bylo..no, dá se na to zvyknout, ale okem je neplynulost prostě viditelná. Zvlášť pokud jste na vysokou obnovovací frekvenci zvyklí. Osobně ji mám na televizi, počítači, notebooku a samozřejmě i mobilu, takže mám možná přecitlivělý zrak, ale pokud přecházíte z jedné z minulých generací, rozdílu si určitě všimnete.

Další zásadní novinkou je automatická regulace jasu, což byla z mého pohledu jedna z hlavních nevýhod Smart Bandu 7. Čínská firma ji později přidala do Pro verze a nyní ji konečně máme v základu. Funguje poměrně spolehlivě, v interiérech a při večerní procházce vám nevypálí díru do hlavy, na přímém slunci se naopak rozjasní na maximum. Když už jsme u jasu, ten činí a 600 nitů. V některých recenzích jsem četl, že na přímém slunci může být občas problém náramek používat, ale s tímto tvrzením nemůžu souhlasit. Naopak mě jas příjemně překvapil a nikdy jsem neměl potřebu si displej zakrývat rukou.

Málem bych zapomněl na papírové specifikace samotného panelu. Má úhlopříčku 1,62 palce, jde samozřejmě o AMOLED a disponuje rozlišením 490 x 192 pixelů, což dává výslednou jemnost 326 pixelů na palec. Samozřejmostí je také podpora pro Always-On, který ale nezobrazuje nikterak podstatná data, takže bych si ho pro větší výdrž klidně vypnul. Jinak ale nemám displeji co vytknout a naopak chválím výrobce za dosti zásadní změny k lepšímu.



Operační systém

Xiaomi Smart Band 8 Pro si pravděpodobně koupí méně náročný uživatel, který neočekává zázraky. Jak jsem naznačil v předchozích odstavcích, operační systém je příkladně plynulý a to nejen díky 60Hz displeji, ale také (na svou cenu) povedeným animacím a celkově dobrou vyladěností. Ovládání je velice jednoduché a troufám si říct, že se s náramkem naučí úplně každý. Příkladem může být můj děda, který ještě před čtyřmi lety používal tlačítkový telefon a teď sjíždí statistiky na svém Smart Bandu 7 a vše si pečlivě zapisuje.

Levná outdoorová kamera Xiaomi s 2,5K videem míří na globální trh čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Pro zobrazení menu s aplikacemi stačí přejet prstem odspoda nahoru. Těch je zde hned několik, zmíním všechny – Statistiky, Cvičení, Aktivity, Běh, Stav, Srdeční tep, Vitalita, SpO2, Spánek, Míra stresu, Počasí, Budík, Nastavení, Události, Upozornění, Dýchání, Stopky, Hudba, Najít telefon, Světové hodiny, Ztišit telefon, Fotoaparát, Časovač, Svítilna a Soustředění.

Funkcí je tedy dostatečné množství, ale některé z nich jsou omezené. Čekáte, že při dálkové spoušti fotoaparátu uvidíte hledáček jako na dražších hodinkách? Omyl. Je zde pouze tlačítko spouště, takže si musíte scénu dopředu připravit na telefonu. Hudba zastupuje pouze ovládání médií, vlastní skladby do náramku nenahrajete, nepočítejte ani s aplikacemi třetích stran jako YouTube Music či Spotify, které by vám to vynahradily. Notifikace jsou pochopitelně jen pasivní, ale třeba hovor můžete odmítnout s rychlou zprávou.

Pochvalu si zaslouží obchod s ciferníky, který je nejen velmi rozsáhlý, ale nabízí možnost instalaci jednoduchých her. Osobně nevidím důvod k tomu, abyste cokoliv hráli na 1,62palcovém displeji, ale pokud to z nějakého důvodu chcete zkusit, máte tu možnost.

Přejetím zprava doleva se dostanete do nabídky widgetů, které si můžete různě přizpůsobit, takže můžete na jedno přejetí vidět třeba informace o spánku nebo srdečním tepu.



Zdravotní a sportovní funkce

Xiaomi Smart Band 8 je pochopitelně fitness náramkem, takže zde naleznete hromadu sportovních aktivit, konkrétně jich je zde 151. Je tedy vidět, že se Xiaomi v tomto ohledu zlepšuje a chce poskytnout informace každému. Sporty, které se zde nachází jsou totiž doopravdy specifické, ať se bavíme o houpání, stolním fotbale, e-sportech, dokonce jsou zde i šachy či sněžný skútr. Pochopitelně nechybí ani ty tradiční, přičemž některé z nich, jako například běh umí Xiaomi Smart Band 8 rozpoznat automaticky.

Co se zdravotních aktivit týče, umí náramek změřit srdeční tep, stejně jako minulá generace umí nepřetržité měření a může vás upozornit na příliš vysokou či nízkou frekvenci. Data jsem srovnával se Samsung Galaxy Watch6 Classic a v některých případech byla odchylka až příliš velká. Zatímco jsem obědval, ukazovaly mi hodinky 68 úderů za minutu, zatímco náramek ukazoval o 15 úderů více. Tu a tam se obě zařízení shodovaly, ale více bych v tomto ohledu věřil hodinkám. Pro přibližná data bude asi náramek stačit, ale pokud chcete přesnější údaje, budete muset investovat do trochu dražší nositelné elektroniky.

Naopak údaj SpO2, tedy okysličení krve se v obou případech ve většině situací shodoval. Xiaomi Smart Band 8 Pro umí dále měřit stres a spánek, dokonce změří i REM fázi či skóre dýchání. Hodnoty ale nejsou bohužel opět moc přesné, takže jako nějaké vodítko může sloužit náramek dobře, ale nesmíte brát data příliš vážně.



Můžeme jen závidět. Xiaomi ukázalo obří 85palcový 120Hz televizor za nízkou cenu čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Výdrž baterie Xiaomi Smart Band 8

Xiaomi Smart Band 8 vydrží dle společnosti na jedno nabití až 16 dní při běžném používání. Na tuto hodnotu se skutečně můžete dostat, pokud nebudete mít zapnuté nepřetržité měření srdečního tepu, detailní sledování spánku a nebudete každodenně využívat sportovní režimy nebo hrát hry. Samozřejmě se tato výdrž počítá s vypnutým Always-On. Pokud budete mít všechny výše zmíněné metriky zapnuté, vydrží náramek Xiaomi Smart Band 8 na jedno nabití 6-7 dní s Always-On, bez něj asi 10 dní.



Jak je to s NFC?

Xiaomi Smart Band 8 bohužel nemá NFC, bavíme-li se o evropské verzi. Tu Xiaomi zpravidla představuje až o několik měsíců později, důkazem je loňská i předloňská varianta.



Xiaomi Smart Band 8: Cena a dostupnost

Za chytrý náramek Xiaomi Smart Band 8 zaplatíme v Česku 1 099 Kč, některé e-shopy ho ale mají k dispozici o několik stovek levněji. Vybrat si můžete z námi testované černé a také zlaté varianty.



Resumé

Xiaomi Smart Band 8 je na svou cenu bezesporu docela slušný produkt, který poslouží skvěle především těm, kteří s nositelnou elektronikou nemají zkušenost, nebo mají nějakou starší verzi, nic chytřejšího nepotřebují a ocení lepší výdrž, kvalitnější displej a další zmíněné novinky. Pokud jste dospěli do bodu, kdy vám váš Xiaomi náramek nestačí a chtěli byste více funkcí, rozhodně doporučím nákup chytrých hodinek. V opačném případě s ním budete spokojení.

Great Value Fitness Tracker! | Xiaomi Smart Band 8

Klady + výborný AMOLED s Always-On

+ 60Hz displej a automatická regulace jasu

+ obří množství sportovních aktivit

+ skvělá vyladěnost systému

+ oproti předchozí generaci hezčí vzhled

+ vylepšená výdrž baterie

Zápory – chybí NFC

– absence GPS

– nepříliš přesné měření tepu

Hodnocení redakce: 80 / 100 %

Zapřemýšlíte nad koupí Xiaomi Smart Band 8?