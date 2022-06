Chytré náramky jsou odvětvím, do kterého se pustilo velké množství výrobců. Pokud máte nějakou oblíbenou značku, je velká pravděpodobnost, že kromě telefonu si od něj můžete koupit sluchátka, hodinky nebo právě chytrý náramek. Jedním z prvních výrobců, který se na tento trh podívalo bylo Xiaomi se svým Mi Bandem. První generace neměla ani displej a šlo o zařízení, které dokázalo sledovat pouze fitness aktivitu. S druhou generací přišel černobílý displej, se čtvrtou pak dokonce barevný. Dnešní Xiaomi Mi Band 7 se svým několik let starým předchůdcům podobá v podstatě už jen minimálně. Vyplatí se? Na to se pokusíme odpovědět v této recenzi.

Obsah recenze

Obsah balení

V balení Xiaomi Mi Band 7 nehledejte nic zásadního. Kromě samotného náramku se zde nachází také USB-A nabíjecí kabel a manuál. Žádný náhradní řemínek součástí balení není, což je škoda, ale vzhledem ke nižší ceně se to dá pochopit.

Design a kvalita zpracování

Pokud jste někdy měli možnost používat jakýkoliv chytrý náramek, asi vás design Xiaomi Mi Band 7 nepřekvapí. Na první pohled byste jej jen těžko rozeznali od předchozí generace Xiaomi Mi Band 6. Jde zkrátka o kompaktní náramek se silikonovým řemínkem a oválným displejem.

Xiaomi Mi Band 7: stále levný a přitom skvělý chytrý náramek | Recenze

Tělo je tvořeno z plastu, ale to ničemu nevadí. V této cenové kategorii jde o naprostý standard a nikde nic nevrže a náramek působí bytelně. Samozřejmostí je také voděodolnost 5 ATM, takže se s náramkem nemusíte bát jít do bazénu. Ostatně má zde připravených hned několik sportovních režimů.

Řemínek je praktický a nelepí se na něj prach ani ostatní nečistoty. Nutno podotknout, že jej lze snadno vyměnit. Na výběr je hned z několika barevných provedení. Na Aliexpressu se dají pořídit doslova za pár korun.



AMOLED displej s Always-On a systém

Displej je rozhodně něčím u čeho se je potřeba zastavit. Jak jsme řekli v úvodu, fitness náramky prošly v posledních letech zásadní proměnou, kterou úplně nepoznáte, pokud přecházíte z rok starého zařízení. Podíváte-li se ale pět let zpět, kdy měla podobná zařízení černobílý, malý a neresponzivní displej, pochopíte jak se doba posunula. Xiaomi Mi Band 7 je vybaven nádherným 1,62palcovým AMOLED displejem s rozlišením 490 x 192 pixelů a maximálním jasem 500 nitů.

Byli jsme až překvapení tím, jak skvěle funguje v praxi. Pokud vám do zad při odpoledním běhu praží slunce, všechno důležité jste schopni na náramku bez problémů přečíst. Pokud máte rádi jemné displeje, přijdete si u nového čínského náramku na své. Jemnost 326 pixelů na palec je v porovnání s tím, jak je displej velký a jak daleko jej máte od očí při používání až neuvěřitelná. Ani při bližším zkoumání si nevšimnete žádného hrubého rastru.

Náramek ovládáte výhradně právě skrz displej. Není tu žádné domovské tlačítko, což nám ale během testování nijak nevadilo. Ovládání gesty je příkladně přesné a spokojení budete také s celkovou plynulostí systému. Je potřeba dodat, že náramek podporuje češtinu. Na rozdíl od předchozí generace tedy není potřeba na ní čekat.

Za zmínku stojí také hromada nových ciferníků nebo Mars tapeta, kterou můžete znát z MIUI 13. Některé z nich jsou zajímavé, přesto jsme nakonec zůstali u toho výchozího, který nám přišel nejvíce praktický z hlediska zobrazených informací.

Xiaomi Band 7 Official Video

Jako vůbec první náramek od Xiaomi se může Mi Band 7 navíc pochlubit funkcí Always-On, která je obvyklá spíše o chytrých hodinek. Díky ní můžete v rychlosti zkontrolovat datum a čas bez toho, aniž byste s náramkem nějak interagovali. Pro každý ciferník je zde jedinečný vzhled Always-On. Rozhodně jde o příjemný benefit, ale rozhodně to není tak zásadní funkce, kvůli které byste museli vyměnit Mi Band 6 za novou generaci.

Náramek samozřejmě umí také přijímat pasivní notifikace a upozorní vás na příchozí hovor. Ten můžete ztlumit nebo odpovědět vámi předefinovanou SMS zprávou, ale nepočítejte s tím, že byste jej přijmuli přímo na něm.



Zdravotní a sportovní funkce

Měření zdravotních a sportovních funkcí je rozhodně jedním z těch hlavních důvodů, proč byste vůbec měli uvažovat o chytrém náramku. Nově zde nalezneme přes 120 sportovních režimů. V náramku se nachází asi úplně každý sport, který si dovedete představit, od fotbalu přes cyklistku až po rybaření. To je oproti předchozí generaci, která jich nabízela 30 velký skok kupředu. Pokud ale vyrazíte s náramkem běhat, musíte počítat s absencí GPS, což je za nás škoda.

Novinkou je měření VO2max, což je hodnota ukazující maximální množství kyslíku, které dokáže vaše tělo využít za jednu minutu. Náramek dokáže rovněž sledovat vaši tréninkovou zátěž a dobu zotavení. Na základě těchto hodnot můžete pak zvýšit intenzitu sportování. Pokud by vám ale stačilo běžné počítadlo kalorií, i to je v náramku dostupné.

Stejně jako u ostatních Xiaomi zařízení můžeme počítat i s měřením hodnoty PAI (Personal Activity Intelligence), která měří úroveň fyzické aktivity. Na základě algoritmů vypočítá pomocí dat z návyků, fyzické aktivity a hodnot u cvičení, jak si vedete a popřípadě v čem se zlepšit. Je však potřeba dodat, že aby bylo možné tuto hodnotu získat, je nutné každodenně zaznamenávat aktivitu nebo ještě lépe cvičit.

Samozřejmostí je pak sledování srdečního tepu nebo hladiny okysličení krve (SpO2). Obě hodnoty umí náramek měřit nepřetržitě a pokud vám klesne hodnota SpO2 pod 90 %, nově vám vyskočí upozornění. Tím se může odhalit nejen spánková apnoe, ale další vážnější zdravotní problémy, které byste možná normálně neodhalili. Samozřejmostí je rovněž sledování stresu, které se vypočítává na základě údajů o náhlých změnách hodnot srdeční frekvence.

Novinkou je detailnější sledování spánku. Náramek nám poví o kvalitě dýchání během něj, REM fázi i celkové kvalitě. Zaznamenávat umí jak noční spánek, tak i sporadické zdřímnutí. To musí však trvat déle než 20 minut.



Výdrž baterie

Xiaomi deklaruje, že na jedno nabití vydrží 180mAh baterie v Mi Band 7 až 14 dní při běžném používání a 9 dní při náročném. Náramek testujeme přibližně týden se zapnutým Always-On displejem, sledováním srdečního tepu každých 10 minut, kontinuálním monitorováním SpO2 (měří se pokaždé, když jste nějakou dobu v klidu) a v tuto chvíli nám z původních 64 % kapacity (po rozbalení) zbývá posledních 10 % baterie.

Z toho lze vypočítat, že na těch 9 dní se lze asi dostat, ale spíše bychom počítali s týdnem, pokud hodláte náramek opravdu ždímat. Při běžném používání a vypnutém Always-On displeji se na těch 14 zřejmě nebudete mít problém dostat. Tuto hodnotu vám ale ještě upřesníme v momentě, kdy budeme náramek používat delší dobu.



Má Xiaomi Mi Band 7 NFC?

Xiaomi Mi Band 7, respektive Xiaomi Smart Band 7, jak se náramek označuje v Evropě lze zatím sehnat jen ve verzi bez NFC. V Číně se však prodávají dvě varianty, přičemž jedna z nich NFC technologií disponuje. Dá se tedy očekávat, že stejně jako předchozí Mi Band 6 se i nová generace dočká verze, se kterou budeme moci platit. Pokud vás zajímá, jak platit s Xiaomi Mi Band 6 pomocí NFC, určitě mrkněte na náš článek.



Xiaomi Mi Band 7 – cena a dostupnost

Xiaomi Smart Band 7 je dostupný v České republice na většině e-shopů za cenu 1 290 Kč.

Vyplatí se Xiaomi Mi Band 7?

V případě, že vlastníte Xiaomi Mi Band 6 vás může nová generace nechat chladnými, nepotřebujete-li nutně nepřetržité sledování SpO2, více sportovních režimů nebo Always-On. Pro všechny ostatní, kteří hledají levné a zároveň kvalitní zařízení, které vám dokáže změřit sportovní a zdravotní aktivitu, spánek nebo posílat pasivní notifikace či upozorňovat na hovory půjde o skvělý nákup. Samozřejmě všechny hodnoty, které vám podobné zařízení změří je potřeba brát s určitou rezervou. Jde o zařízení za pár stovek, které nikdy nebude tak přesné, jako profesionální výbava za několik tisíc. I tak jde ale rozhodně o jeden z nejlepších chytrých náramků na trhu.

Klady + ostrý a jasný AMOLED displej s Always-On

+ množství sportovních a zdravotních aktivit

+ nepřetržité sledování SpO2

+ plynulý systém a animace

+ nízká cena

+ přehledná mobilní aplikace

Zápory – u nás se prodává zatím jen bez NFC

– při náročnějším používání hodně klesá výdrž baterie

– absence GPS

