Recenze Xiaomi Mi Band 6: Zaujal hlavně větším displejem. Ale co dál?

Uběhlo asi devět měsíců a čínská společnost Xiaomi vyslala do světa (a tentokrát mnohem rychleji i na český trh) další generaci svého populárního chytrého náramku. Nový Xiaomi Mi Band 6 má opět potenciál zamířit na zápěstí milionů lidí. Oproti loňské variantě přichází samozřejmě s několika novinkami. Jsou ale mezi nimi tak zajímavé věci, aby přesvědčily majitele starších modelů k přechodu na nový? A co obecně náramek nabídne nováčkům v oboru nositelné elektroniky? Tato recenze snad dostatečně odpoví a napoví. Stejně jako při testování loňského Mi Band 5 dojde na několik generačních srovnání. Současně jsem se pokusil uspokojit dotazy, které se nám před testováním sešly…

Recenze Xiaomi Mi Band 6

Verze náramku Pro účely recenze jsme sáhli po čínské verzi Mi Band 6, u které je možné otestovat všechny položky v menu, z nichž některé u globálního modelu nejsou. Jak v článku zjistíte, rozdílů opět moc není.

Obsah balení a design

Náramek po zakoupení dostanete v tradiční placaté krabičce, která pro letošek dostala na čelo jen jinou číslici. Stejný je v podstatě i její obsah, který je tvořen náramkem se základním černým řemínkem, USB kabelem s magneticky připínaným konektorem na nabíjení a základní příručkou. Oranžový řemínek, který máte možnost vidět na fotkách, jsme přiobjednávali zvlášť. Tím se vlastně odstávám k otázce designu.

“Žlábek” v těle náramku má identický tvar a rozměry jako Mi Band 5, takže je možné u těchto modelů využívat stejné alternativní řemínky. Naopak nejvýznamnější a nejviditelnější změnou, která po designové stránce nastala, je zvětšení plochy displeje. Té se podařilo docílit zejména eliminací tradičního spodního tlačítka. Rozměry posledních dvou Mi Band náramků jsou jinak téměř totožné. Na zádech jsou opět tři senzory, tentokrát ale trochu přeházené.

Základní specifikace Xiaomi Mi Band 6

Pro základní přehled, jak je na tom náramek nejen sám o sobě, ale i v porovnání se staršími modely, přidávám hlavní parametry a funkce (mimo sportovní a zdravotní) do přehledové tabulky. Jednotlivým novým položkám se budeme věnovat v textu dál.

Mi Band 4 Mi Band 5 Mi Band 6 velikost displeje 0,9 palce 1,1 palce 1,56 palce rozlišení 120 x 240 px 126 x 294 px 152 x 486 px kapacita baterie 110 mAh 125 mAh 125 mAh udávaná výdrž až 20 dní až 20 dní až 19 dní ovládání hudby ano ano ano ovládání fotoaparátu ne ano ano světové hodiny ne ano ano magnetická nabíječka ne ano ano

Jak už jsem zmínil, opravdu velkým rozdílem mezi posledními modely Mi Bandu je zejména displej. Jeho zvětšení s sebou přineslo také lepší rozlišení, což je dobře vidět. Odezva na doteky stále není úplně rychlá a dokonalá, ale pohled na rozsvícený náramek je o poznání příjemnější. Díky nemalému množství přidaných pixelů se mohlo změnit i menu, které nově ukazuje dvě položky namísto jedné, což je super. Jen je potřeba si zvyknout, že jednotlivé položky už se postupně nepřehupují a nefixují na střed, ale při rolování kontinuálně “plují”. Ne každému to musí vyhovovat, ale za mě je to v pohodě. Displej Xiaomi Mi Band 6 nicméně ukrývá i jeden ze stále nevyřešených nešvarů těchto populárních náramků.

MIUI 13 se blíží. Známe datum vydání i některé zajímavé funkce čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Pokračuje série několika zklamání

Je vcelku nepochopitelné, že Xiaomi (případně Huami, které má na vývoji těchto náramků nemalý podíl) stále ignoruje možnost vložit do Mi Bandů senzor pro automatické řízení jasu. Na výběr je tak znovu jen z pěti hladin, mezi kterými si musí uživatel vybírat manuálně. Je to nepraktické hned z několika důvodů. Šestý Mi Band nepotěší ani fanoušky bezkontaktních plateb přes NFC. Znovu se opakuje loňský scénář – modul se v náramku nachází, ale je zamčený pro čínský AliPay a “naše” karty do něj nenapárujete. Když se přesuneme od pokladen ke sportovním výkonům, tak další opakovanou špatnou zprávou je absence GPS modulu. Jestli tedy nepatříte mezi fanoušky sportování s mobilem v kapse nebo v jeho dohledové vzdálenosti, počítejte s méně přesnými údaji o vzdálenostech a trasách. Když už jsme u toho…

displeje Mi Band 4 a Mi Band 6

Co a jak náramek měří?

Pro jednodušší přehled a porovnání s Mi Band 5 a Mi Band 4 opět zařazuji tabulku. Zásadní novinkou bude pro mnohé uživatele přítomnost měření SpO2, tedy okysličení krve. To se v kombinaci s metrikou PAI hodí nejen sportovcům, ale i lidem, kteří chtějí analyzovat kvalitu spánku a obecně sledovat zdravotní stav. Možná se spíš hodí říct výkyvy. U náramku za tisícovku se nedají očekávat extrémně přesná měření, ale pokud by se se saturací vaší krve něco podivného dělo, poznáte to.

Mi Band 4 Mi Band 5 Mi Band 6 metrika SpO2 ne ne ano (i při spánku) PAI ne ano ano barometr ne ano ano analýza spánku běžná běžná + REM + zdřímnutí běžná + REM + zdřímnutí analýza stresu ne ano ano dechová cvičení ne ano ano aktivity 6 11 30 ženská perioda ne ano ano

Další novinkou je přidání hromady nových sportů a aktivit, které se dají zaznamenávat. Z loňských jedenácti je to rázem třicet. Šestici vybraných přitom náramek dokáže (s celkem slušnou úspěšností) automaticky poznat a spustit záznam. Jde mimo jiné o chůzi, běh nebo jízdu na kole, což může leckomu určitě přijít vhod. Z mého osobního pohledu je dost podivné, že v nabídce úplně chybí například fotbal nebo jízda na kolečkových bruslích, přičemž pro bowling nebo street dance se prostor našel. In-line bruslení má v menu alespoň svou zimní variantu, ale u fotbalu není hledání náhrady tak snadné. Při nastavení režimu běh se například automaticky záznam přerušuje při klidnější chůzi nebo stání, což je nežádoucí. Nakonec jsem to vyřešil volbou basketbalu.

Xiaomi Mi Band 6 vs. Mi Band 4

Co se týká přesnosti sportovních záznamů, tak ty se jinak než porovnáním hodnotit nedají. V přiložených obrázcích můžete vidět srovnání záznamů (dva náramky, dva mobily, dvě aplikace, dva účty se stejnými parametry) z nového Xiaomi Mi Band 6 s daty z modelu Mi Band 4. Ten jsem měl v době testování k dispozici a právě od něj by pravděpodobně mohla velká spousta lidí případně přecházet. Jak vidno, hodnoty jsou téměř totožné. Výsledky z novějšího náramku navíc obsahují informace o nadmořské výšce a detailnější analýzu k rytmu a krokům. Vím, že čtenáři toužili i po srovnání s Apple hodinkami. Ty jsem bohužel po ruce neměl, nicméně jsem učinil nějaká pátrání na internetu a vypadá to, že Mi Band 6 v zásadních metrikách (tep, počet kroků, vzdálenost, spánek…) dosahuje podobných kvalit jako jablečné Watch.