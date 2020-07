Xiaomi Mi Band 5 otestován. Stojí nový levný sportovní náramek za to?

Jedním z dalších důvodů, proč tyto díly do sebe dobře nesedí, je i podstatně rozšířená drážka v těle pátého Mi Bandu. Tu lze považovat za skvělý nápad, protože bylo díky ní možné přidat trochu materiálu na řemínku. A ten je díky tomu mnohem pevnější. Zkusil jsem oba řemínky naprázdno natahovat a rozdíl byl markantní. Na první pohled je znát, že nový řemínek lépe vstřebá zapnutí na široké ruce. Za to může i jeho trochu upravená “brada”. Pásek má spojení s tělem posazeno trochu níž a je to fajn řešení (mrkněte na obrázky). Tohle opravdu ocení hlavně lidé s velkýma rukama. U Mi Band 4 mám pocit, že mě řemínek drží spíš na bocích zápěstí. U nové generace je trochu víc cítit přítlak senzorů na kůži. Na tomto místě rozhodně pochvala. Originální řemínek má mimochodem spoustu dírek a náramek padne na ruku dřevorubci i křehké ženě či dítěti.

Společné fotografie Na všech snímcích, na kterých jsou zachycené oba náramky na zápěstí, je vlevo nový Xiaomi Mi Band 5 a vpravo starší Mi Band 4.

Nabíječka přiskočí sama

K designu, který za sebou zanechává staré zvyky, je třeba připočíst i konektor pro nabíjení. Namísto dosavadní zacvakávací “vaničky” jsme se dočkali magneticky připínacího válečku. Ten naprosto spolehlivě zaparkuje ke kontaktům se správnou polaritou téměř z jakékoli blízké pozice. Magnet je dost silný na to, aby na správné místo přiskočil i z celkem velké dálky, a pak i dobře drží při nabíjení. Měl jsem trochu obavu, že to bude celé “vachrlaté”, ale nabíječka drží perfektně. Náramek přitom nemusí ven z řemínku. Oproti starším nabíječkám je k dispozici také několikanásobně delší kabel. Tady se objevila další otázka: Budou nabíječky zaměnitelné? I tedy je odpověď ne. Konektory jsou sice stále stejné, ale nová magnetická nabíječka nenajde u starších náramků potřebný protipól pro připnutí. Při sevření v prstech nicméně nabíjí, kdyby to někomu přišlo někdy vhod. No a nový náramek do staré nabíječky nedostanete ze stejných důvodu jako u řemínků.

Připomeňme si základní parametry Xiaomi Mi Band 5 (v porovnání s Mi Band 4)

Mi Band 4 Mi Band 5 velikost displeje 0,9 palce 1,1 palce rozlišení 120 x 240 px 126 x 294 px barometr NE ANO spánek běžný běžný + REM + zdřímnutí baterie 110 mAh 125 mAh udávaná výdrž 20 dní 20 dní, 14 s NFC PAI skóre NE ANO sportovní režimy venkovní běh

běžecký pás

venkovní cyklistika

chůze

volný styl (posilování)

plavání venkovní běh

běžecký pás

venkovní cyklistika

interiérová cyklistika (spinning)

chůze

eliptický trenažer

veslařský trenažer

jóga

skákání přes švihadlo

plavání

volný styl (posilování)

Systém a aplikace na novém levelu

I když pominu nové avizované funkce pro sportování a zdravotní analýzu (rozebírám o kus dál), systém se v Xiaomi Mi Band 5 oproti předchůdcům opravdu zlepšil. Zaprvé mi přijde, že běží plynuleji. I přesto, že se musí vypořádat s více položkami v menu a také procesy na pozadí, jsou animace a přechody o něco svižnější. Po stránce grafiky se systém dočkal téměř u všech položek nových ikonek. Jejich vzhled je na subjektivním posouzení každého uživatele. Já bych si osobně vybral mix ze staré i nové sady. Když už jsme u ikonek, tak pod položkou Více (u mě More) úplně zmizely a nahradil je obyčejný textový seznam. Uvidíme, jestli to bude natrvalo. S příchodem nových funkcí také došlo k “překopání” a posílení menu. Mrkněte do tabulky, co náramek (i v porovnání s tím starším) nabízí.

Položky v rolovacím menu Mi Band 4 Mi Band 5 ciferník ciferník stav stav srdeční tep srdeční tep cvičení cvičení počasí počasí oznámení oznámení více více PAI stres dýchání událost cyklus

Co nepotřebuješ, to skryješ

Listování tak bohatou nabídkou pochopitelně není úplně pohodlné, takže je fajn, že v aplikaci lze položky nejen přehazovat mezi sebou, ale nepotřebné i skrýt. Trochu zvláštní je z mého pohledu přítomnost položky Více. Pod ní se ukrývají další funkce jako ovládání hudby, volba ciferníku nebo obecné nastavení. Chápu, že jde asi o výsledek snahy nepřeplňovat hlavní menu, ale dostat se třeba k volbě ciferníku je takto extrémně nepohodlné. U nového Mi Band však aplikace Mi Fit nabízí nové “Nastavení zástupce” (ještě pár dalších položek je trochu divně přeloženo), ve kterém je možné volit nástroje do horizontálního listování (rolování vpravo a vlevo). Vedle ciferníku tak může hned ležet třeba nastavení, budík nebo časovač, což jsou položky, které v hlavním menu nejsou. Pro přehled opět přidávám soupis všech možností z nabídky jménem Více.

Položky v menu Více Mi Band 4 Mi Band 5 nerušit nerušit budík budík hudba foťák stopky hudba časovač stopky najít zařízení časovač tichý / hlasitý režim najít zařízení displej (ciferník) tichý / hlasitý režim nastavení Alipay světové hodiny displej (ciferník) nastavení

Nevíte, kolik je teď v Sydney?

Jak vidno, přibyly tři nové položky. Tou první je foťák, což není nic jiného, než dálková spoušť. Díky Bluetooth spojení je možné tlačítkem na náramku “cvakat” fotky ve vzdáleném mobilu. Fajn řešení, když nemáte poblíž nikoho, kdo by vás vyfotil, a samospoušť vám přijde nepraktická. Další novou položkou je nastavení pro platby Alipay přes NFC. To zde rozebírat nebudu, věnuji tomu další kapitolu. Poslední novinkou jsou světové hodiny aneb hodiny v různých časových pásmech. V aplikaci si navolíte vybraná pásma a pak už můžete pohodlně sledovat, kolik hodin má teď tetička v Kanadě a brácha v Austrálii.

Zajímavou novinkou je také fakt, že v Xiaomi Mi Band 5 jsou interaktivní ciferníky. Alespoň jsem si nevšiml, že by u čtverky byly taky. U jednoho ze základních ciferníků je možné si vybrat sledovanou metriku do horní a spodní třetiny displeje. Po kliknutí na panel se potom rovnou otevírá obrazovka k dané funkci. Ciferníky mají nově i schopnost zobrazovat informace o počasí. Oblačnost, teploty i předpověď. To u starších Mi náramků určitě nebylo možné. Alespoň ne v rámci základního nastavení skrze aplikaci.

Notifikace na jedničku

Neduhem předchozích Mi Band náramků je (i když za to může podle všeho spíš aplikace Mi Fit) chybovost u aplikací. Další otázkou tedy bylo: Fungují správně notifikace? Musím říct, že jsem nezaznamenal absolutně žádný problém. V aplikaci jsem náramku přikázal, aby mi hlásil úplně všechno myslitelné, a on poslechl. Chodila mi upozornění na zprávy z Messengeru včetně krátkého náhledu, informace o přijatých e-mailech i s předmětem a dokonce i notifikace z Netatmo bezpečnostní kamery, že se před barákem něco šustlo. Náramku opravdu neuniklo absolutně nic. Což je postupem času celkem otravné a nedoporučuji se takto nechat bombardovat dlouhodobě.

Další otázka, která se týkala interaktivity, zněla: Jak je to s vyřizováním hovorů? Vzhledem k tomu, že náramek Xiaomi Mi Band 5 nemá mikrofon ani reproduktor, můžete rovnou zapomenout na komunikaci jen skrze něj. Odchozí hovor se také vyvolat nedá. Jedinou službu v tomto směru poskytuje náramek při příchozím hovoru. Ale také dost omezeně. Na výběr je mezi červeným telefonem pro ukončení hovoru, nebo ztlumením notifikace. Takže se z náramku hovor nedá ani přijmout “do telefonu”, což je škoda. Chápu, že zvedat hovor, když je telefon v kapse, je obecně nesmysl. Ale v kombinaci se sluchátky už by to smysl dávalo a při sportování by to jistě bylo hodně užitečné.

Nejdůležitější téma ze všech – NFC platby

Konkrétní otázka, která zajímá drtivou většinu potenciálních zájemců o náramek Xiaomi Mi Band 5: Půjde náramkem platit v Česku? Odpověď zní: Za současných okolností ne. Jak je vidno z předchozích tabulek, objevila se v menu nová položka Alipay. Jde o čínskou platební bránu, která má sice celosvětovou působnost, ale v ČR ji žádná banka nepodporuje. Funguje jen u některých konkrétních subjektů, které se zaměřují hlavně na asijské turisty. Na spolupráci náramku s kartami od spořitelny, komerčky nebo třeba rajfky tak můžete zapomenout. Zkoušel jsem se do Alipay infiltrovat s českou kartou, ale formulář pro její registraci mě s ní nepustil moc daleko.

Z hlediska NFC plateb bude naprosto zásadní červencové představení globální verze Xiaomi Mi Band 5. Při něm se dozvíme, zda se do zbytku světa náramek vydá ještě s další platební platformou. Google Pay je asi utopie, ale něco funkčního i pro ČR by se snad vymyslet dalo. Alespoň třeba přes Revolut a podobné služby. Uvidíme. Po této události každopádně recenzi doplním. Všímaví zájemci o nový náramek jistě postřehli, že jsem vynechal službu UnionPay. Ta byla příslibem funkčnosti v Evropě, ale v aplikaci a ani v náramku po ní vůbec nejsou stopy. Buď se její nastavení nachází pod položkou Alipay, nebo je prostě skryta regionální pozicí aplikace či náramku. Zatím si tedy (minimálně do příchodu globální verze) musíme na lokálně funkční NFC platby nechat zajít chuť.

Více aktivit, více analýz

Pokud jste předchozí kapitoly nepřeskočili, tak víte, že se v Xiaomi Mi Band 5 nachází několik nových sportovních i zdravotních funkcí a navíc i pár senzorů. Pojďme si tedy postupně říct, co náramek umí a co konkrétně umí navíc na rozdíl od staršího bráchy. Centrem veškerých metrik je aplikace Mi Fit. Ta je k dostání zdarma v Obchodě Play a je z mého pohledu velmi povedená. Náramek v komunikaci s telefonem vlastně plní ve většině případů pouze roli senzoru a trackeru. Po sportovním výkonu se na jeho drobném displeji na chvilku zobrazí pár údajů jako kilometry, čas nebo spálené kilokalorie, ale pro hlubší analýzu je potřeba otevřít aplikaci.