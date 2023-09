Samsung Galaxy Watch6 Classic osloví otočnou lunetou i kvalitním zpracováním

Nechybí NFC platby, podpora hovorů či novinky spojené s One UI 5 Watch

Stále jde o nejlepší Wear OS hodinky, ale inovací je pomálu

Samsung umí dělat chytré hodinky. To je fakt, který nemůže popřít snad nikdo a dohoda s Googlem, která před dvěma lety vyústila v přechod na Wear OS, se jihokorejskému gigantovi rozhodně vyplatila. Z chytrého pomocníka na zápěstí se pomalu ale jistě stává samostatné zařízení, které může fungovat i bez vašeho telefonu, navíc je vše zabalené v elegantním designu a konečně se vrátila také vynikající otočná luneta z Galaxy Watch4 Classic, která spoustě lidí (včetně mě) chyběla.

Po téměř měsíčním používání Galaxy Watch6 Classic jsem plný dojmů. Už při rozbalování hodinek jsem byl zvědav na to, kam se jihokorejská firma za rok posunula. Až do července mi totiž na pravé paži tikaly Galaxy Watch5 Pro, s nimiž jsem byl nad míru spokojen a využíval jsem je necelý rok.

Obsah recenze Samsung Galaxy Watch6 Classic

Obsah balení nenadchne

Už při vybalování mi bylo jasné, že obsah balení se od loňského i předloňského modelu nijak nezměnil. K hodinkám dostanete pouze nabíjecí puk s USB-C konektorem. S adaptérem, náhradními řemínky nebo třeba ochranným sklíčkem nepočítejte.

To ale u Samsungu v dnešní době doufám nikoho nerozhodí, úplně stejný přístup razí i u telefonů a je celkem jedno, zda jde o ohebný telefon za 50 tisíc, nebo telefon střední třídy. Je to rozhodně škoda. Adaptér vyčítat nelze, ten nedodává snad žádný jiný výrobce chytrých hodinek, ale náhradní řemínek v balení být mohl.



Design pro každý den

Jak jsem již naznačil v úvodu, Samsung Galaxy Watch6 Classic jsou parádní hodinky, mnohem elegantnější (ale o něco méně sportovnější) než Galaxy Watch5 Pro. Možná mi odpusťte častější srovnávání s tímto modelem, ale mám s ním nejdelší zkušenost. Přestože jsou oba modely černé a mají černý pásek (vybrat si můžete samozřejmě ale z mnoha jiných variant), mi novinka padla více do oka. Mám rád elegantnější hodinky, nejsem velký běžec a nosím je pravidelně nejen doma, ale také ven, kde poutají větší pozornost. Sám jsem si myslel, že si mé okolí těžko všimne, že testuji něco nového, ale překvapivě to byla nejen přítelkyně, ale také několik kamarádů.

Můžeme si říct něco k samotnému zpracování. Tělo hodinek je tvořeno z nerezové oceli, povrch je tedy lesklý, ale stále velmi odolný. Na hodinky jsem při nošení nedával extra pozor a jednou se mi s nimi podařilo dost silně třísknout o futra při průchodu do obýváku. Srdce mi poskočilo, byl jsem si jistý, že na hodinkách bude nějaký vryp nebo minimálně škrábanec, ale ať jsem se díval jak jsem chtěl, hodinky tato nehoda žádným způsobem nepoznamenala. Pokud tedy děláte nějakou manuální práci a bojíte se, že si hodinky rychle poškrábete, můžete zůstat relativně v klidu. To stejné platí o safírovém sklíčku, které Samsung vychytal už v předešlé generaci. Poškrábat ho je takřka nemožné, když se teď dívám na rok používané Watch5 Pro, nevidím na nich jediný viditelný škrábanec, a to jsem přímo pod lampou.

Hodinky, respektive displej chrání kromě sklíčka také zmíněná otočná luneta, která je oproti němu o několik milimetrů vyvýšená. Když už se bavíme o lunetě, o níž básní v každé recenzi a byla hlavní chloubou Galaxy Watch4 Classic, musím se k pochvalám přidat. Vzhledem k tomu, že jsem dva roky starý model neměl možnost denně používat, jsem ani pořádně netušil, o jak dobrou věc jsem při používání Watch5 Pro přicházel.

Na nich jsem totiž virtuální lunetu použil asi dvakrát a to jen proto, že jsem si na ní zrovna vzpomněl. Zkrátka na ní nebyl spoleh, navíc zpětná vazba nefungovala zdaleka tak, jak bych si představoval. U Galaxy Watch6 Classic jsem si jí okamžitě zamiloval. Pravda, chvíli jsem se učil jí používat, byl jsem zvyklý výhradně na ovládání displejem a bočními tlačítky, ale přibližně po týdenním používání mi přirostla k srdci na tolik, že na ní nedám dopustit. Dokonce se čas od času přistihnu, jak si s ní jen tak otáčím. Její zpětná vazba (nikoliv haptická odezva, luneta “tiká” i když jsou hodinky vypnuté) je naprosto geniální, navíc s ní umí systém velice dobře pracovat. Když se chci podívat na počasí nebo poslední konverzace, nemusím složitě šmátrat po displeji. Dokonce si troufám říct, že je to tak velká věc, kvůli které bych loňský model klidně hodil do výkupu a (s cashbackem) ty 4 tisíce doplatil.

Málem bych zapomněl na parádní 1,5palcový AMOLED displej s rozlišením 480 x 480, který se nově umí rozjasnit až na 2 000 nitů. Ani u předchozí generace jsem neměl s čitelností jakýkoliv problém, ale tohle je jiná liga. Je paradoxem, že na Galaxy Watch6 Classic kolikrát vidím lépe než na telefon, tady rozhodně musím smeknout klobouk.

Líbí se mi také fakt, jak Samsung přemýšlel na řemínkem. Ten totiž na první pohled vypadá jako kožený, ale zdání klame. Ve skutečnosti jde totiž o texturu na vnější straně, po stranách a na vnitřní straně je gumový, což se hodí třeba právě pro sportovce.

Hardware – lepší čip a 2 GB RAM

Celá řada Samsung Galaxy Watchb6 využívá čipset Exynos W930, který je upřímně řečeno jen mírně upraveným Exynosem W920, který tiká v řadě Galaxy Watch5 a Galaxy Watch4. Firma se uchýlila pouze k vyšším taktům (1,4 GHz vs. 1,18 GHz) a přidala RAM paměť. Ta nyní činí 2 GB (předešlé verze měly 1,5 GB), pamětí je pak 16GB eMMC modul. Změny hardwaru jsou tedy spíše minoritní.

Specifikace Galaxy Watch6 Classic (47 mm)

Specifikace Detail Rozměry 46,5 x 46,5 x 10,9 mm Hmotnost 59 g Konstrukce Safírové sklíčko, rámeček z nerezové oceli SIM karta eSIM Certifikace MIL-STD-810H, certifikace IP68 Připojení k více telefonům Ano Typ displeje Super AMOLED Velikost 1,5 palce Rozlišení 480 x 480 pixelů (hustota 453 ppi) Always-On Ano Operační systém Wear OS 4, One UI Watch 5 Čipset Exynos W930 (5 nm) Procesor Dvoujádrový 1,4 GHz Cortex-A55 GPU Mali-G68 Interní úložiště 16 GB RAM 2 GB Typ baterie Li-Ion 425 mAh

I přes tento fakt běží ale hodinky lépe. Neumím úplně říct, jestli je to vyššími takty jader, přidanou RAM pamětí, optimalizovanějším prostředím, ale nejspíše půjde o kombinaci všech tří prvků. Aby bylo jasno – nevšiml jsem si toho hned na první dobrou, ale když jsem si dal zpět na zápěstí Galaxy Watch5 Pro, přišly mi o něco línější. Rozhodně to ale není důvod pro upgrade, stále se bavíme o zlepšení v jednotkách procent.

Samsung Galaxy Watch6 Classic

Jihokorejské hodinky rozhodně nejsou nejplynulejšími hodinkami na trhu. Nemluvím jen o Apple Watch, ale třeba také o Huawei hodinkách, které jsou zkrátka o něco plynulejší. Když bych je měl ale porovnat se staršími Wear OS hodinkami (například některými modely TicWatch), vidím zde obrovský kus práce.



Systém Wear OS 4 s One UI 5 Watch

Wear OS je rozhodně nejsvobodnějším a nejpokročilejším (nepočítám-li watchOS) operačním systémem pro chytré hodinky, což poznáte v momentě, kdy otevřete Obchod Play, kde se nachází tisíce různých aplikací. Samozřejmostí jsou ty přímo od Googlu, například Mapy Google, Google Home, Google Keep či Google Zprávy, brzy by se měl do hodinek navíc dostat také Kalendář Google. Osobně pracuji se všemi zmíněnými denně na telefonu, jejich hodinkové iterace fungují ve většině případů velmi dobře a zmíněné Mapy nemají na hodinkách konkurenci. Pokud máte LTE verzi, můžete je využívat i bez připojení k telefonu.

Novinkou je aplikace WhatsApp, která je v kombinaci s klávesnicí Gboard naprosto skvělá pro vyřizování běžných odpovědí, využít můžete ale také diktování a napsat během několika vteřin pořádný sloh. Běžci určitě ocení hromadu streamovacích aplikací jako je YouTube Music či Spotify, hodinky v sobě mají samozřejmě Bluetooth, takže lze spárovat bezdrátová sluchátka a hudbu si můžete stáhnout přímo do nich. Snad jen škoda, že zde není aplikace Google Podcasty, která by vám na základě propojení s vaším Google účtem doporučovala podcasty, naštěstí si v Google Play můžete vybrat mnoho alternativ. Opomenout nesmím ani aplikaci Google Peněženka, díky níž můžete hodinkami snadno platit.

Do One UI Watch si Samsung pochopitelně přidal také několik vlastních nástrojů. Není zde samostatná aplikace Hodiny, ale je rozdělená na několik menších bublin, přičemž každá slouží na něco jiného (budík, minutka, stopky..). Aplikace Buds slouží pro připojení sluchátek, samozřejmě můžete na dálku ovládat spoušť fotoaparátu nebo si díky přítomnosti Samsung Internetu vlézt na jakýkoliv web, což je trochu zbytečné, ale jednou jsem ji přece využil – když jsem měl telefon daleko od sebe a chtěl se rychle podívat, jestli na webu vyšel článek. Funguje to lépe, než byste si možná mysleli, stránky se načítají rychle a jsou docela responzivní.

Co se týče samotného prostředí, zorientujete se v něm takřka okamžitě a je celkem jedno, zda jste někdy předtím měli hodinky s Wear OS či nikoliv. Potěší podrobné nastavení ciferníku, můžete si nejen zvolit různé styly, ale následně si také upravit, co přesně se vám má na hodinkách ukazovat, měnit můžete i barvu ciferníku nebo font. Jednou z velkých novinek Wear OS 4 je také fakt, že můžete konečně hodinky spárovat s více telefony, což rozhodně při testování ocením. Neexistovalo nic otravnějšího než neustálé resetování hodinek a spárování s novým telefonem, což byla v mém případě rutina a prováděl jsem ji takřka každý měsíc.

K hodinkám vám budou nápomocné aplikace Galaxy Wearable a Samsung Health, odkud lze vyčíst hromadu dalších a podrobnějších dat, hodinky si ale můžete také různě přizpůsobovat, případně získávat rady a tipy.