Všechna potřebná čísla a grafy pochopitelně nevyčtete ze samotného prstenu (i když nějaký malinkatý displej by byl asi cool), nýbrž ze spárované aplikace. Aby byly výsledky měření a následně i rady co nejpřesnější, je potřeba prsten nosit delší dobu. U některých metrik se píše až o dvou týdnech. Jde o to, aby se prsten naladil na životní rytmus nositele. Zrovna u mě to bylo hodně znatelné, protože v prvních dnech jsem dostával od aplikace pěkně “za uši” za usínání daleko po půlnoci a krátkou dobu spánku. Jak ale čas plynul, červených vykřičníků a grafů ubývalo, protože jsem se nejenom snažil zlepšit, ale Oura Ring postupně chápal, že to není výchylka, ale standard.

Na aplikaci a celém systému kolem tohoto prstenu je super, že se vás hned v úvodu zeptají, čeho se snažíte dosáhnout a co vás případně trápí v oblasti spaní a energie. V mém případě to byla například touha po lepší produktivitě a přiznání, že nespím příliš dobře. Dokonce můžete uvést, proč máte spánek rozházený. Například kvůli malému dítěti, nočním směnám nebo častému cestování. Na základě těchto dat poté aplikace nejen data analyzuje, ale také doporučuje, co byste měli dělat či nedělat v dalších hodinách. Někdy doporučuje aktivitu, jindy zase odpočinek. A každý den i čas, kdy jít ideálně spát. Mnohé potěší i možnost propojení s Google Fit.

V čem je dvojka Oura Ring lepší než trojka?

Když jsem v úvodu zmiňoval, že může být starší generace někdy lepší volbou než ta novější, platí to například právě u aplikace. “Dvojku” Oura Ring doprovází mobilní nástroj, který prostě jen nainstalujete a používáte. U třetí verze už je potřeba pro plné využití platit po půlročním zkušebním období měsíční poplatek cca 150 Kč. Není to moc, ale spousta zájemců u toho pochopitelně skřípe zuby.

U prstenu mi trochu chybí možnost pokročilejšího zapínání sportovních aktivit. V současné podobě uživatel prostě jen zpětně vybere nějaké období a označí jej společně s názvem nějakého sportu. Nejde například na telefonu aktivitu zahájit, vběhnout s prstenem na hřiště a pak ji zase vypnout. Musí se to dělat zpětně a je to dost nešikovné, protože se pak dá na ledasco zapomenout. V tomhle mohl být celý systém o dost intuitivnější, technicky by to neměl být vůbec žádný problém. Dokazuje to i Oura Ring “trojka”, který má dokonce automatické rozpoznání aktivity.

Abych zkompletoval výhody nové třetí generace, tak zmíním měření SpO2, odhadování menstruačního cyklu, celodenní měření tepu, kvalitnější měření tělesné teploty a nové audio a video rádce. Pro někoho jsou to možná velmi důležité novinky, ale pro mě osobně by to asi dostatečné lákadlo pro generační posun nebylo. Když si to sečtu s uvedeným měsíčním předplatným a faktem, že jinak jsou prsteny vizuálně úplně stejné, osobně bych si raději koupil Oura Ring v druhé generaci, dokud nepřijde prsten, který toho nenabídne víc.

Můžeme chtít něco víc?

Když říkám víc, nemyslím jen precizní analýzu aktuálního zdravotního stavu v kombinaci s pokročilým měřením sportovních aktivit, ale třeba i přítomnost NFC a možnost placení přes něj. Některé konkurenční prsteny tuto vychytávku nabízejí a snad by se našel způsob, jak ji dostat i do Oura Ring a nepřidat mu moc na rozměrech. Druhou generaci prstenu od Oura už běžně koupit podle všeho nejde (minimálně v ČR), ale například v bazarech jej najdete s cenou kolem tří tisíc Kč. Kdybyste přece jen chtěli sáhnout po trojce, tak ta se oficiálně prodává za cenu od cca 7 750 Kč podle designové úpravy.

Klady + perfektní analýza spánku

+ decentní design

+ sympatická výdrž

+ vymazlená aplikace

+ bez předplatného