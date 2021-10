Třetí Oura Ring: Chytrý prsten, co vás do předplatného sváže

Finská společnost Oura představila třetí generaci svého chytrého prstenu Ring. Na první pohled stále stejný šperk ukrývá několik nových či vylepšených funkcí a přichází také s novým formátem plateb za poskytované služby. Mezi schopnosti Oura Ring Generation 3 patří například celodenní analýza tepu, mnohem přesnější měření teploty či spánkových cyklů, předvídání menstruace a určování hodnoty SpO2 neboli okysličení krve.

Detailní statistiky, videa nebo zvukoví průvodci jsou ovšem nově k dispozici v aplikaci pouze v rámci placeného členství v Oura Membership. To vyjde měsíčně na 6 eur (cca 150 Kč), přičemž při zakoupení nového prstenu je první půlrok zdarma. Baterie vydrží čtyři až sedm dní a nabitá by měla být maximálně do 80 minut.

Introducing the Oura Ring Gen3

Oura Ring Generation 3 je již možné předobjednávat přímo na webu výrobce a jeho cena závisí na použitém materiálu. Varianty silver a black vyjdou na 314 eur (asi 8 100 Kč), verze stealth a gold pak na 419 eur (zhruba 10 800 Kč). Odesílání zaplaceného prstenu bude zahájeno 15. listopadu.

Co dalšího by mohl umět chytrý prsten?

Zdroj: Oura