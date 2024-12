Uvidíme očekávaný Galaxy Ring 2 už v lednu? Samsung nás prý plánuje překvapit

Samsung připravuje druhou generaci svého Galaxy Ring

Podle zákulisních zpráv by se měl představit už v lednu

Galaxy Ring 2 by měl mít více velikostí i funkcí

Na trhu je mnoho různých chytrých prstenů. K těm nejoceňovanějším ale patří Galaxy Ring od Samsungu, který spatřil světlo světa bezmála před rokem. Nabízí mnoho chytrých funkcí, monitorování zdraví a má rozličné senzory. Samsung ale neusíná na vavřínech a už nějaký čas pracuje na druhé generaci.

Galaxy Ring 2 by se podle některých zvěstí měl ukázat už v lednu, a to na akci Galaxy Unpacked. Tu vyhlížejí především milovníci mobilů, jelikož by na ní měl Samsung představit zbrusu nové modely z řady Samsung Galaxy S25. Ale šušká se, že vedení společnosti si pro své příznivce chystá i jedno velké překvapení – tím by mohl být právě chytrý prsten.

Introducing Galaxy Ring | Samsung

Podle dostupných informací by měl mít Galaxy Ring 2 více funkcí než první generace, plus by se měl vyrábět ve dvou dalších (a to větších) velikostech. Díky tomu sedne i uživatelům se širšími prsty. Zároveň má mít ale tenčí design a vypadat tedy elegantněji.

Očekávají se i různé AI funkce, větší výdrž baterie a přesnější senzory. I pokud ho Samsung skutečně ukáže, nelze očekávat, že půjde hned do prodeje. Tak tomu ostatně nebylo ani u prvního Galaxy Ringu. A podobně jako u první generace je také pravděpodobné, že Češi si na něj budou muset nějakou chvíli počkat.

Zdroj: GSMArena