Chytrý prsten od Samsungu si brzy osvojí vynikající dovednost

Galaxy Ring bude schopen ovládat zařízení chytré domácnosti

Po probuzení se vám tak budou moct rozsvítit světla nebo spustit vysavač

Samsung se svým chytrým prstenem Galaxy Ring v letošním roce vstoupil do nové kapitoly nositelné elektroniky. Produkt, který bohužel není k dispozici v České republice, láká na pokročilé monitorování zdraví poháněné špičkovými senzory a propracovanými algoritmy. Brzy by se prsten mohl naučit další skvělou dovednost, čímž se z něj stane ještě všestrannější zařízení.

Jak Samsung demonstroval na veletrhu IFA 2024 v německém Berlíně, prsten Galaxy Ring bude díky integraci se SmartThings schopen ovládat automatizace v systémech chytré domácnosti. Konkrétně bude sledovat spánek uživatele a na základě něj spouštět či vypínat nejrůznější rutiny.

V praxi to například znamená, že jakmile nositel Galaxy Ringu usne a prsten to zjistí, okamžitě se zhasnou světla. Po ránu pak může být naopak schopen přimět světla k rozsvícení nebo třeba probudit robotický vysavač, aby se vrhnul do úklidu. Já osobně bych pak ocenil, když by se mi hned po probuzení začala v konvici vařit voda na čaj.

Samsung během IFA 2024, kde na ukázku přinesl obří model prstenu, bohužel neprozradil, kdy přesně se majitelé Galaxy Ringu této šikovné integrace dočkají.

Přáli byste si prstenem ovládat chytrou domácnost?

Zdroje: Android Authority, The Verge