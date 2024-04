V Česku se prodává nový robotický vysavač od Xiaomi

Robot Vacuum E5 stojí méně než tři tisíce a vydrží 110 minut provozu

Ovládat jej lze prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu

Není to tak dlouho, co Xiaomi do Česka vyslalo nový robotický vysavač Robot Vacuum X20+ pro náročnější uživatele. Novinkou na tuzemském trhu je nicméně i daleko levnější model Robot Vacuum E5, který se cenou vejde pod 3 000 Kč a nabízí spoustu zajímavých funkcí. Že se dá ovládat i aplikací v chytrém telefonu, je už pomalu zbytečné zmiňovat.

Xiaomi Robot Vacuum E5 je bílý vysavač s pár oranžovými prvky, který je dodáván s prostorově nenáročnou nabíjecí stanicí. Jeho konstrukce s hmotností 2,3 kg je odolná proti zamotání vlasů, což přijde vhod zejména majitelům domácích mazlíčků, a disponuje velkým zásobníkem na prach se 400ml objemem. Údržbu vysavače značně usnadňuje fakt, že zásuvku se zásobníkem je možné rychle vyjmout a zpátky namontovat.

Co se týče samotného čištění, Xiaomi Robot Vacuum E5 je vybaven ventilátorem s maximálním sacím výkonem 2 000 Pa a dvěma bočními ventilátory na sběr prachu. Vysavač si dokáže chytře plánovat klikatou cestu s ohledem na překážky. Pokud navíc půjdete okolo něj, s funkcí detekce kroku se vám pokusí vyhnout. Bohužel, vysavači schází možnost vytvořit si mapu domácnosti, zato je ale vybaven systémem proti pádu z výšky. S baterií o kapacitě 2 600 mAh dokáže robotický pomocník pracovat až 110 minut ve standardním provozu.

Koupili byste si vysavač od Xiaomi?