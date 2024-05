Telefony Google Pixel míří do Česka! Vše, co o nich potřebujete vědět na jednom místě

Google právě oficiálně oznámil vstup na český trh

V Česku můžete už nyní objednat telefony Google Pixel

Tento článek vám odpoví na veškeré dotazy

Telefony Google Pixel míří konečně oficiálně do České republiky! Po měsících spekulací, které nastartovala leakerka Kamila Wojciechowska s tehdejším prohlášením, že do Česka zamíří nový Pixel 8a (jeho představení a ceny naleznete v samostatném článku), jsme se dočkali. Na tuzemský trh se tedy dostává extrémně silný hráč, který s vysokou pravděpodobností pořádně provětrá konkurenci. Tento článek slouží jako rozcestník pro všechny, kteří o telefonech od Googlu přemýšlejí a chtějí se dozvědět co nejvíce informací.

Co je Google Pixel?

Google, známý především svými internetovými službami jako je vyhledávání, YouTube a Google Mapy, také vyrábí chytré telefony pod značkou Google Pixel, jak jste asi pochopili z úvodu článku. Ty jsou oblíbené především díky vynikajícímu uživatelskému zážitku, skvělým fotoaparátům, unikátním funkcím a dlouhé softwarové podpoře. O jejich historii a vývoji mimochodem sepsal kolega Libor skvělý článek.

Stejně jako ostatní výrobci, nabízí i Google několik různých telefonů, aby dokázal uspokojit co největší množství zákazníků. Chybí jen zcela základní třída, kterou má pod palcem Samsung, Xiaomi či Motorola. Pokud chcete Pixel, musíte si připravit alespoň 10 tisíc korun. Za tuto cenu lze koupit „áčkové“ Pixely nebo loňský Pixel 7. O jejich rozdílech si povíme později.

Proč mohou telefony Google Pixel v Česku uspět?

Faktorů, proč se mohou stát mobily Google Pixel v ČR velmi oblíbené, je hned několik. Jedním z těch hlavních je fakt, že Google nespoléhá jen na své jméno. Na rozdíl od Applu, který stále nechává v nabídce třeba iPhone SE (2022), jehož design pochází z roku 2017, má prťavý LCD displej, mizernou výdrž, jen jednu kameru, pomalé nabíjení a v základu jen 64GB úložiště, jde Google s Pixely cestou inovativních technologií, moderního designu a drží krok s konkurencí.

Není to tedy tak, že by Google zneužíval svého postavení a nabízel telefony s horšími technologiemi za vysoké ceny. Když se podíváte na parametry Pixelů a porovnáte je například s konkurencí od Samsungu, Xiaomi, Honoru nebo OnePlus, rozhodně nejde o jednoznačný propadák (jako třeba u již zmiňovaného iPhonu SE) a rozhodnete se spíše podle vlastních preferencí. Ať už zvolíte jakýkoliv, dostanete nadprůměrný OLED displej, skvělé fotoaparáty, plynulý operační systém a důstojnou výdrž baterie.

V Japonsku to Google dokázal

Vstup Googlu na japonský trh v roce 2022 se ukázal jako velmi úspěšný. I když první rok byl spíše o oťukávání trhu a budování povědomí o značce, s podílem 1,5 %, (což je mimochodem velmi slušný výsledek), Pixel telefony dokázaly zaujmout. V roce 2023 však nastal raketový start. Podíl Pixelů na trhu dramaticky vzrostl na 10,7 %, což znamená nárůst o neuvěřitelných 527 % za pouhý rok! To jasně ukazuje, že si Pixel telefony si v Japonsku získaly hromadu uživatelů a staly se vážnou konkurencí zavedeným značkám jako Apple a Samsung.

Redaktoři Svět Androida používají telefony Pixel Hledáte objektivní a relevantní informace o telefonech Google Pixel? V redakci Svět Androida s Pixely pracujeme řadu let a testovali jsme téměř všechny modely, které kdy byly uvedeny na trh. Mimo ně ale pravidelně recenzujeme i konkurenční telefony, takže nemáme růžové brýle a nebojíme se poukázat na jejich nedostatky.

Jaký je rozdíl mezi telefony Pixel, Pixel Pro a Pixel A?

Telefony Google Pixel se řadí mezi vlajkové lodě, čemuž odpovídá i cena, která je podobná jako u konkurentů. Za Pro verzi, jež nabízí to nejlepší, dáte hodně přes 20 tisíc. Standardní varianta stále odpovídá vlajkovým lodím, má však menší displej, musíte se smířit s absencí teleobjektivu a některých AI funkcí (což je mimochodem k nepochopení, hardwarově jsou oba modely identické). Telefony z řady Pixel A (např. 6a, 7a, 8a) jsou určeny pro uživatele, kteří si chtějí Pixel vyzkoušet a zároveň se jim nechce platit vysoká částka za vlajky. Nalezneme zde některé kompromisy, například horší (ale ve skutečnosti stále velmi dobrý) hlavní fotoaparát či certifikaci IP67, vlajky mají IP68.

Google mimochodem vyrábí i skládací telefon, poprvé ho představil v loňském roce a letos by se měl dočkat nástupce. Jeho cena je ale astronomická, v Německu za Pixel Fold zaplatíte 1 899 EUR, tedy přibližně 47 500 Kč.

Srovnání modelů Google Pixel, které se oficiálně prodávají v ČR

Pro lepší přehlednost jsem připravil tabulku, která detailně srovnává klíčové specifikace modelů Pixel 8a, 8, a 8 Pro.

Specifikace Pixel 8 Pixel 8 Pro Pixel 8a Displej 6,2″ OLED, 2400 x 1080, 120Hz, 2000 nitů 6,7″ LTPO OLED, 2992 x 1344, 120Hz, 2400 nitů 6,1 OLED, 2400 x 1080, 120Hz, 2000 nitů Ochranné sklo Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus (2. gen) Gorilla Glass Victus Rozměry a váha 150,5 x 70,8 x 8,9 mm, 187 g 162,6 x 76,5 x 8,8 mm, 213 g – Čipset Tensor G3, Titan M2 Tensor G3, Titan M2 Tensor G3, Titan M2 Paměť 8 GB LPDDR5X RAM, 128/256 GB UFS 3.1 8/12 GB LPDDR5X RAM, 128/256 GB UFS 3.1 8 GB LPDDR5X RAM, 256 GB UFS 3.1 Software Android 14, 7 let aktualizací Android 14, 7 let aktualizací Android 14, 7 let aktualizací Baterie 4575mAh, 30W nabíjení 5050mAh, 30W nabíjení 4 492 mAh, 18W nabíjení Hlavní kamera 50Mpx hlavní, 8x zoom, 12Mpx ultraširoký snímač 50Mpx hlavní, 50Mpx teleobjektiv (5x optický/30x digitální zoom), 48Mpx ultraširoký snímač 64Mpx hlavní, 13Mpx ultraširoký snímač Selfie kamera 10,5 Mpx 10,5 Mpx 13 Mpx Cena 20 990 Kč (do 3.6.2024 akční cena 16 990 Kč) 28 490 Kč (do 3.6.2024 akční cena 21 490 Kč) 14 490 Kč (do 3.6.2024 akční cena 10 690 Kč)

