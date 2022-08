Máte Google Pixel? Vyzkoušejte tyto 4 tipy a triky

Telefony Google Pixel mají podle našeho názoru jednu z nejvychytanějších nadstaveb. Ano, už i telefony od americké firmy mají svou nadstavbu, rozhodně nejde o čistý Android, jak byste si možná mohli myslet. Ta přináší několik velmi zajímavých funkcí a jelikož Pixely dlouhodobě používáme, rozhodli jsme se podělit se o tyto 4 tipy a triky, které máme nejraději.

Co to hraje

Pokud často používáte Shazam či jinou aplikaci pro rozpoznávání hudby, budete jakékoliv mobily od Googlu milovat. Mají v sobě totiž funkci, která se nazývá “Co to hraje”. Pokud ji v nastavení povolíte, bude se vám na zamknutém displeji (funguje i s Always-On) zobrazovat název skladby, kterou mobil slyší. Ještě lepší je ale fakt, že můžete přejít do nastavení a zobrazit si historii přehrávání, která vám ukáže čas, kdy byla skladba rozpoznána. Pokud byste chtěli mít tyto informace ve widgetu, můžete si jej přidat na plochu. Super funkce.

Astrophotography

Režim Astrophotography je funkce Fotoaparátu Google, která vám umožní fantasticky zachytit noční oblohu. Výsledné snímky vypadají neskutečně. Americká firma si jí navíc dosti hýčká a přidává do ní pravidelně nové funkce, jako je třeba pořizování sekvenčních časosběrných videí.

Kopírování/sdílení textu v multitaskingu

Podle našeho názoru jedna z nejlepších funkcí, která nadstavba Pixel UI nabízí. Stačí se vytažením prstu směrem odspodu dostat do multitaskingové nabídky a v podporované aplikaci si můžete rychle překopírovat a sdílet text či fotku. V praxi to znamená, že nemusíte chodit přímo do aplikace, ale stačí zůstat v nabídce. Jakmile se ji naučíte používat, bude vás její absence na ostatních Android mobilech trápit.

Rychlé fráze

Jasně, Google Asistent v češtině je stále v nedohlednu, ale kdo říká, že jej nemůžete používat na primitivní akce jako je třeba odmítnutí hovoru nebo zastavení budíku? Funkce rychlé fráze vám umožní pomocí slov “stop” či “snooze” pozastavit váš budík bez toho, aniž byste asistenta museli vyvolat přes příkaz “Ok Google”. Kromě toho můžete také přijmout či odmítnout hlasový hovor frázemi “answer” či “decline”. Zejména zastavení budíku je super věc. Když nemáte mobil na dosah ruky, okamžitě otravné pištění zastavíte. Samozřejmě to ale může mít i opačný efekt, kdy kvůli tomu znovu usnete.

Co dalšího máte na Pixel telefonech rádi?

Zdroj: vlastní, Google