Pokud vybíráte nový tablet, s vysokou pravděpodobností zvažujete buď modely s Androidem nebo iOS. Své místo mají na trhu sice i modely s Windows, ale ty mají spíše svou specifickou cílovou skupinu a navíc, pokud chcete aby hladce fungovaly, musíte si už trochu připlatit za důstojný hardware. A pak je zde trochu opomíjená skupina tabletů běžících na ChromeOS, která stojí někde na pomezí těchto dvou světů. Že by tabletové Chromebooky byla škoda ignorovat se zákazníky snaží přesvědčit Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook, podaří se mu to?

Obsah recenze Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook

Balení Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook

Uvnitř tenké, ale poměrně rozměrné krabice nalezneme spolu s tabletem poměrně bohaté příslušenství zahrnující snad vše, co byste k tabletu mohli potřebovat. Někteří konkurenti by se v tomto ohledu mohli od Lenova učit. Ostatně posuďte sami, zda není výčet obsahu balení více než vyčerpávající.

tablet Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook

zadní magnetický kryt se stojánkem

klávesnice s touchpadem sloužící i jako přední kryt

dotykové pero

30W napájecí adaptér

USB-C kabel

základní příručky

Kvalitní konstrukce a rozpoznatelný design

Současné tablety z dílny Lenova se často vyznačují designem kombinujícím dvě barvy a často i dva rozdílné materiály na zádech. Nejinak je tomu i v případě dnes testovaného tabletu Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook. Ten má záda a okraje tvořeny ze dvou třetin hladkým hliníkem tmavě šedé barvy. Vrchní třetina je pak pokryta světlejším gumovým povrchem. Vnímání designu je pochopitelně subjektivní záležitost, nicméně z mého pohledu je tablet elegantní a na první pohled působí kvalitně a prémiově.

Přední stranu pochopitelně zabírá především displej přičemž rámečky okolo něj jsou, jak velí současná móda, poměrně tenké. Okraje sice nejsou symetrické, na delší straně jsou širší, ale to mi popravdě vůbec nevadilo, neboť se za ně tablet alespoň lépe drží. Ostatně manipulace a práce čistě s tabletem je v tomto případě trochu komplikovanější neboť Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook má rovnou 13″ displej. Ten má navíc poměr stran 16:9, což je typická hodnota pro notebooky, ale ne pro tablety, které jsou obvykle o něco méně širokoúhlé. Celkové rozměry tabletu pak činí 305,86 x 186,74 x 7,23 mm a hmotnost se ustálila na 700 gramech.

Praktický zadní kryt

Údaje o rozměrech a hmotnosti poměrně jasně napovídají, že pracovat se zařízením jako s běžným tabletem může být poměrně ošemetné. Ostatně kdo by chtěl takto těžkou a velkou “plachtu” držet v jedné ruce a druhou na ní pracovat? Ne, Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook má trochu jiné místo než klasické tablety (například) s Androidem. Tomu napovídá i v základním balení obsažené příslušenství v podobě zadního magnetického krytu s výklopným stojánkem a připojitelné klávesnice.

Už jen připojení zadního krytu se stojánkem vám rázem mnohem zjednoduší práci s tabletem. S vyklopeným stojánkem si můžete tablet položit na stůl nebo třeba do klína a ovládat jej mnohem pohodlněji. Díky přibližně 170° úhlu rozevření pak máte opravdu široké možnosti, jak zařízení polohovat. Můžete jej například při psaní poznámek položit na desku stolu a jen mírně si jej naklonit k sobě, aby se vám dobře pracovalo. Ostatně, pokud budete používat přibalené dotykové pero a jeho silikonové pouzdro umístíte tam, kde to zamýšlel výrobce, nic jiného vám ani nezbyde.

Pouzdro s perem se totiž nasunuje do výřezu v zadním krytu a tablet tak již rovně nepoložíte. Z položení tabletu na dotykové pero chráněné pouze silikonovým pouzdrem (ze kterého se navíc nevytahuje úplně pohodlně) jsem pak také neměl úplně nejlepší pocit. Když si vzpomenu na testování Galaxy Tab S7 a jeho řešení uskladnění dotykového pera, musím konstatovat, že tento problém Lenovo nevyřešilo nejelegantněji. Na druhou stranu, při pohledu na cenu tabletu od Samsungu a cenu pouzdra s klávesnicí, kterou musíte u jihokorejce dokoupit zvlášť jsem však s řešením Lenova vlastně ještě spokojený. O ztrátu pera jsem se ve finále příliš nebál a to je zde, myslím, to hlavní.

Klávesnice a touchpad

Svršek zadního krytu má textilní povrch vyvedený v šedé barvě. Přesně stejný povrch je pak použit také na spodní straně krytu s klávesnicí. Ten se k tabletu přicvakává magneticky a jeho přesnou polohu jistí dva výstupky. Připojení samotné klávesnice a touchpadu poté zajišťují piny na spodní hraně tabletu. Stejně jako u většiny podobných řešení ani zde není mezi tabletem a klávesnicí žádný pevný kloub. Vzpřímenou polohu tabletu tak pochopitelně obstarává výše zmíněný zadní kryt. Vzhledem k absenci této pevné vazby pak může být zejména práce v “notebookovém” režimu s tabletem na klíně trochu nezvyklá, neboť část s klávesnicí se s přiložením zápěstí ochotně naklání. Osobně jsem si zvykl poměrně rychle, ale věřím, že někdo s tím může mít problémy.

Vzhledem k potřebě co nejmenší tloušťky a pochopitelně i hmotnosti pak není žádným překvapením, že se klávesnice prohýbá. Nejde však o něco zásadního a už vůbec o nic co by nebylo u podobných řešení zvykem – naopak, myslím si, že si v tomto ohledu vede řešení od Lenova nadprůměrně. Mnohem náročnější úkol bývá řešení mechaniky kláves, která k dispozici jen opravdu nízký zdvih. Ten je zde vcelku úspěšně kompenzován dostatečně tuhým chodem, který dává jasnou zpětnou vazbu o stisku klávesy. Osobně jsem po chvilce tréninku neměl s klávesnicí tabletu Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook žádný větší problém a ocenit musím také dostatečnou velikost jednotlivých kláves a mezery mezi nimi.

O něco déle jsem si pak zvykal na rozložení kláves. Chromebooky mají totiž vlastní, mírně modifikované rozložení. Z chybějících kláves, na které jsem zvyklý z počítačů s Windows jsem nejvíce zápolil s absencí klávesy Delete. Tu, nejen zde, ale i u ostatních chromebooků, z nějakého důvodu nahradila klávesová zkratka alt + backspace. Standardně chybí také funkce caps lock, tuto klávesu totiž chromebooky využívají pro vyvolání okna vyhledávání. To však lze v nastavení změnit. Od touchpadu jsem neměl velká očekávání, nicméně vyjma zbytečně tuhého chodu integrovaného tlačítka si zde vlastně nemám příliš na co stěžovat. Byť je zde použit plastový povrch, prst po něm příjemně klouže. Podporována je i celá řada multidotykových gest a také přesnost snímání je pro daný typ zařízení zcela dostatečná.

Displejem dokáže zaujmout

Pokud bych měl vyzdvihnout jednu část hardwarové výbavy, byl by to právě displej. V první řadě se totiž Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook mezi tablety vymyká již zmiňovanou úhlopříčkou panelu činící 13,3″ a navíc se jedná o OLED panel, který nabídne krásné, živé barvy a dokonalé podání černé. Tato kombinace rozhodně není příliš častá a rozhodně ne v dané cenové kategorii. Osazení velkým OLED panelem se však neobešlo bez kompromisů. Například maximální svítitvost 400 nitů sice není vyloženě slabá, nicméně za slunečného dne již čitelnost displeje nemusí být optimální. Panel s FullHD rozlišením také nepatří mezi nejjemnější, v kombinaci s danou úhlopříčkou nabízí jemnost obrazu 165 ppi.

Stejně jako svítivostí, také jemností obrazu tak odpovídá displej Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook spíše notebookům, než tabletům a záleží tak do značné míry na tom, jak budete zařízení používat. Příklon k “notebookovému” stylu používání pak potvrzuje také 60Hz obnovovací frekvence a absence biometrického ověření uživatele čtečkou otisků. Výrobce však nešetřil na reproduktorech a do tabletu ukryl hned čtyři 1W měniče, které dokáží hrát opravdu nahlas. Bohužel jim však téměř zcela chybí basy. Slyšet jsou zde prakticky jen středy a vysoké tóny, což celkový dojem z poslechu značně degraduje. Zvuk chromebooku od Lenova tak vyjma opravdu vysoké maximální hlasitosti značně zaostává za tím, co dokáže nabídnout podobně vybavená konkurence.

Hardware založený na ARM čipsetu

Jednou z velkých výhod ChromeOS je jeho nízká náročnost na hardware a schopnost běžet i na ARM čipsetech. Toho využívá i Lenovo, které pro svůj tablet zvolilo (nepřekvapivě) ARM čipset Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2. Jedná se o čipset určený pro notebooky a tablety běžící na Windows či ChromeOS, v zásadě jde ale o upravenou verzi poměrně dobře známého Snapdragonu 732G s vyššími takty. Čipset využívá dvojici výkonných jader Kryo 495 Gold (založených na Cortex-A76) a šest úspornějších Kryo 495 Silver (Cortex-A55) přičemž maximální pracovní frekvence dosahuje 2,55 GHz. O grafiku se pak stará Adreno 618.

V testované konfiguraci pak Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook disponuje 8 GB LPDDR4x operační pamětí a 128GB úložištěm pomalejšího typu eMMC 5.1. Určitě je pak škoda, že se zapomnělo na podporu microSD karet, kterou by někteří uživatelé určitě využili. Řadě z vás je tak patrně jasné, že testovaný tablet patrně nebude trhat žebříčky výkonnosti. To zde však ale ani nebylo záměrem jelikož se jedná o zařízení zaměřené na produktivitu a konzumaci multimediálního obsahu, na což má výkonu více než dost. Pokud se však budete chtít odreagovat u nějaké hry, počítejte s tím, že třeba takový závodní Asphalt 9 je přibližně maximum, co tablet zvládne. Hra zde běží v pěkných detailech i rozlišení, ovšem v graficky intenzivnějších scénách se již dostavují i mírné propady FPS.

Konektivita

Stran fyzických konektorů nesmím opomenout zmínit hned dvojici USB-C, přes která lze tablet i nabíjet. Každé je přitom na jiné straně, tudíž si můžete adaptér připojit z té, která vám zrovna vyhovuje. Pouze konektor na levé straně je však dovybaven notifikační LED indikující nabíjení tabletu. Každé USB-C je pak spřaženo s USB 3.0 Gen 1 řadičem a pochopitelně zde lze připojit USB-C dok, který konektorovou výbavu může rozšířit třeba o USB-A, Ethernet, čtečku paměťových karet, nebo 3,5mm audio jack, který na těle tabletu chybí.

Co je však snad ještě důležitější – z těchto USB je podporován i obrazový výstup. Příjemným překvapením pak bylo, že je podporováno zobrazení až na třech nezávislých obrazovkách – displeji tabletu a dvou monitorech. Bohužel, 4K rozlišení je podporováno pouze ve 30Hz režimu. Co se bezdrátové konektivity týče, je škoda, že se tablet nenabízí i ve verzi podporující mobilní data a někoho by mohla zamrzet také absence Wi-Fi 6. K internetu se tak připojíte pomocí Wi-Fi 802.11ac a pochopitelně nechybí Bluetooth – zde ve verzi 5.1.

Fantastická výdrž baterie

Uvnitř tabletu se usadila 42Wh baterie, díky které by tablet měl na jedno nabití, dle slov výrobce, vydržet 15,5 hodiny. Byl jsem pak mile překvapený, když jsem se reálně dostal přes hranici 13 hodin. Přitom jsme nejen konzumoval a tvořil obsah na webu, ale také testoval výkon tabletu ve hrách, streamoval seriál a pochopitelně instaloval a testoval aplikace pro ChromeOS, Android i Linux. Spolu s tabletem dorazil 30W adaptér, který dokáže doplnit energii z 15 na 100 % za přibližně 1 hodinu 20 minut. Tablet však podporuje USB PD 3.0 a také až 45W nabíjení. Pokud tedy máte doma podobný adaptér, můžete se dostat na ještě lepší hodnoty ve smyslu rychlosti nabíjení.

ChromeOS na palubě

Základům práce a funkcím operačního systému ChromeOS od Googlu jsme nedávno věnovali samostatný článek, přičemž jeho základ pramenil právě z používání Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook. Proto si na tomto místě zkrátím povídání o ChromeOS jako takovém a budu se věnovat spíše fungování systému na testovaném tabletu. V první řadě musím zmínit optimalizaci, která je, vzhledem k použitému hardwaru, velmi zdařilá. Jistě, především animace nejsou dokonale plynulé, jak jsme si zvykli z výkonnějších zařízení s Androidem a 120Hz displeji. Nicméně v žádném případě nemůže být řeč o tom, že by se systém někde vyloženě zadrhával. Právě naopak, co se stability týče, je na tom Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook velmi dobře a ani v oblasti rychlosti spouštění aplikací si nemohu stěžovat.

Zatímco v režimu desktopu nemám mnoho připomínek – opět viz. samostatný článek – v režimu tabletu bych si dokázal představit ještě nějaká vylepšení. Google se snaží, aby při používání chromebooku jako tabletu bylo vše co nejjednodušší, ale ne vždy to funguje. V tomto ohledu bych klidně uvítal, pokud by se ChromeOS inspiroval u spřáteleného Androidu a dělal vše trochu složitější. Například zde nenaleznete žádnou konvenční plochu, pouze se dostanete na seznam aplikací bez možnosti širších úprav či dokonce podpory widgetů. Základní ovládání je realizováno výhradně prostřednictvím gest a navigační lišta tak poskytuje prostor pouze prvkům zobrazeným i v desktopovém režimu – tedy hodinám s kalendářem, nástrojům dotykového pera a propojení se smartphonem. Klasickou trojici tlačítek známou z Androidu byste zde tedy hledali marně.