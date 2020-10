Jakkoli vám může trh s Android tablety připadat nudný, nebo dokonce mrtvý, stále se najde několik výrobců, kteří tyto vody nehodlají opustit. Ba co víc, dokonce do nich “vplouvají” i se špičkovými zařízeními, za jejichž cenu lze pořídit už vcelku slušný notebook. Jedním z mála podobných zařízení je i dnes testovaný Samsung Galaxy Tab S7. Tablet se špičkovými parametry, inovovaným perem S Pen a v neposlední řadě také desktopovým režimem Samsung DeX.

Slabší napájecí adaptér zklame

Určitě vás potěší informace, že uvnitř prodejního balení Samsung Galaxy Tab S7 již naleznete stylus S Pen, který je bezesporu důležitým příslušenstvím. Z čeho již patrně nebudete tolik nadšeni je přibalený napájecí adaptér. Spolu s tabletem totiž dostanete poměrně slabý 15W adaptér. Na jednu stranu se nám skoro chce říct, že můžeme být rádi za alespoň nějaký adaptér v balení, na stranu druhou je jeho výkon je s ohledem na kapacitu baterie opravdu slabý.

Samsung Galaxy Tab S7 nabídne elegantní design

Že Samsung své vlajkové tablety Galaxy Tab S7 a S7+ pasuje spíše do role pracovních nástrojů, než multimediálních konzumentů či herních zařízení. Tomu pak odpovídá i design zařízení. Ten je v obou případech prakticky identický. Sourozenci se tak od sebe liší především barevným provedením – nicméně my recenzujeme menší Samsung Galaxy Tab S7 a tomu se také budeme na následujících řádcích věnovat.

Tablet vsadil na ostře řezané linie a krom zakulacených rohů zde nalezneme výhradně rovné plochy či ostré hrany. To by v případě telefonu nemuselo být zrovna dvakrát ergonomické, v případě 11″ tabletu nám to však při používání nijak nevadilo. Testovaná varianta má šedě lakovaná záda přecházející v kartáčovaný povrch na bocích zařízení. Design zad pak oživuje skleněný černý pás táhnoucí se od modulu fotoaparátu po logo výrobce. Ten nejenže funguje skvěle jako designový prvek, ale také označuje místo kam lze magneticky přichytit S Pen. Po jeho přicvaknutí se pak stylus začne bezdrátově nabíjet. S Pen lze magneticky přichytit také k hornímu okraji tabletu (myšleno v režimu na šířku), zde se však již nabíjet nebude. Decentní ale stylový design zad pak bohužel kazí předěly pro odstínění antén. Ty totiž vypadají všelijak, jen ne elegantně a jinak čistý design poměrně narušují.

Alespoň jejich zpracování je výtečné a na dotek jejich přítomnost neodhalíte. Celkově pak nelze na adresu kvality zpracování tabletu Samsung Galaxy Tab S7 říct křivého slova, to je však něco, co u zařízení s cenovkou okolo 20 tisíc korun musíme brát jako standard. Zrovna tak lze u podobného zařízení očekávat, že nebude mít okraje okolo displeje hodné barokního obrazu a i tento bod si Galaxy Tab S7 může jako splněný. Rámeček okolo displeje je tak akorát velký, aby se tablet dal pohodlně držet a zároveň zbytečně nenabobtnaly jeho rozměry. V tomto konkrétním případě pak ještě musíme vyzdvihnout jeho symetrii kdy má rámeček na každé straně stejnou tlošťku – 8,5mm. Když už jsme u těch milimetrů, musíme zmínit také celkové rozměry zařízení činící 253,8 x 165,3 x 6,3 mm. Hmotnost se pak ustálila těsně pod hranicí půl kilogramu na 498 gramech.

Čtečka otisků si našla své místo na boku

V režimu na výšku nalezneme na pravé straně kolébku hlasitosti a kousek nad ní i tlačítko napájení. Do něj je v tomto případě integrována čtečka otisků prstů a musíme uznat, že se Samsungu tato implemetance povedla na výbornou. Pro zapnutí obrazovky a odemknutí zařízení není nutné tlačítko mačkat, stačí je prst přiložit. Čtečka je navíc v režimu na výšku palcem dobře dostupná, jen v režimu na výšku ji zřejmě budete občas hledat – zvlášť pokud budete mít tablet na stole s připojeným pouzdrem s klávesnicí. Nicméně rozpoznávání otisku je opravdu velmi rychlé i přesné, dokonce není vyloženě potřeba prst přiložit přesně na její plochu. Velmi často stačí při hledání čtečky po jejím povrchu prstem jen přejet a ta váš otisk zaregistruje.

S Pen nesmí chybět

Jedním z velkých lákadel tabletu Samsung Galaxy Tab S7 je bezpochyby dotykové pero S Pen. To nabízí oproti předešlé generaci sníženou latenci. Právě díky té by mělo být docíleno podobného pocitu z kreslení či psaní, jako byste psali na papír. V případě námi testovaného tabletu je ovšem stále znát nepatrné zpoždění a to i v aplikacích jako je třeba Clip Studio. Rozhodně však nejde o nic, co by zásadním způsobem omezovalo využitelnost dotykového pera a nějakým způsobem omezovat to bude nejspíš jen ty opravdu nejnáročnější uživatele.

S Pen navíc nabídne také podporu bezdotykových gest. V kombinaci s tlačítkem na těle samotného pera tak můžete bez nutnosti dotknout se displeje ovládat třeba hudební přehrávač, galerii, či fotoaparát. Chybět potom nesmí ani software, který možnosti pera využije. Převod ručně psaného textu je prakticky samozřejmostí, nicméně musíme dodat, že je v této disciplíně Samsung z našeho pohledu snad čím dál rychlejší a především přesnější. Pochválit musíme také vynikající kreslící aplikaci Clip Studio. Pokud však nejste tolik nadaní na kreslení, možná pro změnu oceníte aplikaci PenUp. V té naleznete řadu omalovánek či podrobných videonávodů na kreslení.

Pouzdro s klávesnicí – drahé, ale užitečné příslušenství

Pokud plánujete využít možnosti desktopového režimu DeX naplno a udělat z tabletu Samsung Galaxy Tab S7 skutečnou alternativu k cestovnímu laptopu, budete potřebovat klávesnici a stojánek. Jako optimální volba se pak jeví nákup originálního příslušenství v podobě pouzdra s klávesnicí. To sice s cenou těsně pod 5 tisíci není nejlevější, ale rozhodně je užitečné. V první řadě zde máme zadní kryt, který se magneticky přichytí k zádům tabletu a nabízí nejen polohovatelný stojánek, ale také šikovnou ochranu proti ztrátě S Pen. To tak můžete s klidným srdcem nabíjet z tabletu bez obav o jeho ztrátu. V přední straně krytu se pak ukrývá klávesnice s touchpadem. Ta se k tabletu připojuje rovněž magneticky, její pozice je však ještě fixována malými drážkami na spodní hraně tabletu. Ty také zajišťují, že budou mít piny na klávesnici správný kontakt s konektorem na tabletu.

Vzhledem k malé tloušťce celého krytu s klávesnicí mají klávesy překvapivě příjemně vysoký zdvih, škoda jen měkké mechaniky, která neposkytuje úplně optimální zpětnou vazbu. S malou úhlopříčkou tabletu pak souvisí i zmenšená plocha jednotlivých kláves, pro lepší hmatovou orientaci jsou však klávesy odděleny dostatečnými mezerami. Škoda jen, že se výrobce rozhodl použít zcela ploché klávesy, za to však maličkou klávesnici k tabletu pranýřovat nebudeme. Trochu zvyku si pak vyžádá rozložení kláves. To není vyloženě špatné a nešel se prostor i pro uzpůsobení ovládání Androidu. Nicméně zrovna tak se zde dají najít vyloženě hloupé chyby. Například proč musíme funkci Escape vyvolávat přes funkční klávesu, zatímco ve výchozím stavu slouží pro psaní středníku? Docela zbytečná nám připadá i klávesa pro přepínání jazyků a vyvolání softwarové klávesnice. Napak pochvalu si Samsung zaslouží za integraci nejznámějších klávesových zkratek a gest na touchpadu z Windows – například takové Alt+Tab, které velmi usnadňuje multitasking.

Skvělý 120Hz displej

Prvotřídní tablet potřebuje i prvotřídní displej a nejinak je tomu i v případě Samsungu Galaxy Tab S7. Jak jsme již zmínili, tablet disponuje displejem o úhlopříčce 11″. Ten (pro někoho možná překvapivě) spoléhá na LTPS IPS technologii namísto Super AMOLEDu, který se stal již takovým synonymem pro společnost Samsung. Dále displej nabídne rozlišení 2560 x 1600 px a tím pádem poměr stran 16:10 a pro tablet velmi slušnou jemnost obrazu 274 ppi. Třešničkou na dortu je zde pak 120Hz obnovovací frekvence, díky které je veškerý pohyb na displeji velmi plynulý a bez rozmazání.

Co se barevného podání týče, troufneme si tvrdit, že zde budou mile překvapeni i zastánci Super AMOLED panelů. Jistě, “dokonalou černou” očekávat nemůžeme, nicméně musíme uznat, že její podání je v případě tabletu Samsung Galaxy Tab S7 na poměry IPS displejů opravdu jedno z nejlepších, ne-li úplně nejlepší. Zrovna tak i zbylé barvy umí být velmi výrazné (v závislosti na nastavení) a vůbec bychom se nedivili, kdyby si nejeden uživatel myslel, že má tu čest se Super AMOLED panelem. Na poměry tabletů se pak displej může pochlubit i nadstadardní svítivostí 500 nitů. Díky tomu lze s tabletem vcelku pohodlně pracovat i venku.

Když dva reproduktory nestačí

Další položka výbavy, kterou se nám Samsung Galaxy Tab S7 snaží dokázat svou výjimečnost jsou hned 4 hlasité reproduktory odladěné ve spolupráci s odborníky na audio techniku ze společnosti AKG. A musíme uznat, že odvedli velmi slušnou práci – byť s maličkými reproduktory nedokáží zázraky ani oni. Výslednému zvuku tak v zásadě nechybí ani jedna složka a zastoupeny jsou jak výšky, tak středy a basy. Dokonce bychom se nebáli tvrdit, že po stránce zvukové kvality tablet s přehledem deklasuje většinu levnějších notebooků. Někdo by mohl namítat, že by maximální hlasitost mohla být o něco vyšší, nicméně pro drtivou většinu běžných scénářů použití je i ta zcela dostatečná.

Špičkový tablet si žádá špičkový výkon

Uvnitř tabletu se ukrývá Snapdragon 865+, tedy to nejlepší z nabídky amerického Qualcommu. Pro některé tak může být úlevou, že se výrobce nerozhodl pro evropský trh vytvořit i variantu s ne až tak povedeným Exynosem 990. Tento výkonný čipset je pak podpořen 6 GB operační paměti a použito je také UFS 3.0 úložiště o kapacitě 128 GB. Z něj mají uživatelé po prvním zapnutí tabletu k dispozici necelých 107 GB. Pokud by vám tato kapacita nestačila, můžete úložiště rozšířit o microSD XC karty. Skvělý je pak pochopitelně také herní výkon tabletu. Asi tak není překvapením, že si Samsung Galaxy Tab S7 hravě poradí i s graficky propracovanými tituly jako GRID: Autosport či Genshin Impact. Skvělý výkon pak potvrzuje také skóre z AnTuTu benchmark přesahující 570 tisíc bodů.

Samsung Galaxy Tab S7 1.0 Displej 11", LTPS IPS, 2560 x 1600 px

11", LTPS IPS, 2560 x 1600 px Procesor Qualcomm Snapdragon 865+

Qualcomm Snapdragon 865+ RAM 6 / 8 GB Fotoaparát 13 + 5 MPx

13 + 5 MPx Baterie 8 000 mAh

8 000 mAh Cena od 18 990 Kč Zobrazit detaily

Dobře optimalizovaná spotřeba

Samsung Galaxy Tab S7 disponuje baterií o kapacitě 8 000 mAh, což je pro tablet této velikosti lehce nadprůměrná hodnota. Tablet pak s přidělenou dávkou energie nakládá s rozvahou a tak není problém dosáhnout téměř 10 hodin lehčí kancelářské práce. V našem případě takovýto režim zahrnoval práci ve WordPressu s Wi-Fi připojením a hudbou hrající přes Bluetooth sluchátka a přibližně poloviční jas displeje. Velmi dobře si pak tablet vede také při přehrávání videí. Ta v rozlišení Full HD zvládal přehrávat 12,5 hodiny při středním jasu. Do třetice si pak výrobce zaslouží pochválit za dobrou optimalizaci spotřeby v režimu spánku. Pokud tak tablet zrovna nepoužíváte, počítejte se ztrátou 2-5 % energie za 24 hodin. I přesto, že tablet podporuje až 45W rychlonabíjení, v balení nalezneme pouze 15W adaptér. Tomu zabere doplnění energie z 10 na 100% přibližně 2 hodiny 10 minut.

Android 10 zastíněný prostředím Samsung DeX

Jednou z velkých konkurenčních výhod tabletu Samsung Galaxy Tab S7 je bezesporu desktopové prostředí Samsung DeX. To zde funguje nejen po připojení na externí monitor, ale také jako alternativa ke klasickému, chtělo by se říct “smartphonovému”, rozhraní One UI. A je to především Samsung DeX, díky kterému lze o tabletu Samsung Galaxy Tab S7 uvažovat jako o náhradě cestovního notebooku. Přepnutí do režimu DeX je pak velmi snadné. Stačí použít přepínač v horní roletce či klávesovou zkratku na originální klávesnici a za pár vteřin se objeví prostředí ne nepodobné tomu, co znáte z počítače (nejen) s Windows.

I zde ostatně spočívá “gró” v práci s okny, ve kterých se jednotlivé aplikace spouštějí. Mile nás pak překvapilo, jakým způsobem si DeX poradil s řadou aplikací třetích stran, které většinou nejsou optimalizovány pro fungování v okně. Od svého představení DeX urazil dlouhou cestu a mimo jiné se to projevilo právě na aplikacích spouštěných v oknech. Oproti dřívějšku, kdy se až nepříjemně často stávalo, že nějaká nešla roztáhnout na celou obrazovku a běžela tak v okně zabírajícím 1/3 obrazovky došlo k výraznému zlepšení. Za dobu testování jsme tak na podobný problém nenarazili. Pouze u některých aplikací – typicky her – zůstává nutnost ji při roztáhnutí na celou obrazovku aplikaci restartovat. Rovněž se nám nepovedlo přijít na způsob, jak vynutit aby se konkrétní aplikace vždy spouštěla v celoobrazovkovém režimu.

