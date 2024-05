Můj Google Pixel #2: V těchto aspektech jsou Pixely slabší než konkurence

Telefony Google Pixel se brzy mohou oficiálně dostat do Česka

Nabízí hromadu skvělých vlastností a povedený systém

Ve srovnání s konkurenty ale v mnoha ohledech zaostávají

Vítejte u pokračování nového dílu našeho mini seriálu Můj Google Pixel, který představuje některé z důležitých či zajímavých vlastností chytrých telefonů od strůjce nejpoužívanějšího vyhledávače. Minule jsem Pixely vychvaloval, teď ale naopak budu trochu kritičtější.

Já sám už dva měsíce používám model Google Pixel 7 Pro, tedy dražší kousek z roku 2022. Přestože si jej celkově nemohu vynachválit a ve většině aspektů mi neskutečně vyhovuje, nelze si nevšimnout mnoha oblastí, ve kterých je konkurence obecně lepší. A to kolikrát i výrazně.

Rychlost nabíjení a výdrž

Zatímco čínští výrobci se poslední roky předhání v tom, který z modelů nabídne vyšší výkon drátového či bezdrátového nabíjení, Google (podobně jako třeba Samsung nebo Apple) volí poněkud konzervativnější přístup. Zatímco takové Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ s cenou lehce nad 8 500 Kč zvládnete nabít z nuly na 100 % kapacity během necelých 25 minut, i aktuálně nejdražší telefon od Googlu (Pixel 8 Pro) budete na nabíječce muset nechat kolem 80 minut. A to ani nemluvím o svém Pixelu 7 Pro, v jehož případě si můžu jít na dvě hodiny jezdit na kole, něž se plně nabije.

Jako průměrnou, místy až lehce neuspokojující, je rovněž možné hodnotit i výdrž baterie. Svůj Pixel 7 Pro nabíjím každý den, protože jinak to výdrž skutečně nedovolí, a jeho nástupce Pixel 8 Pro, přestože se trochu polepšil, stále zaostává za Samsungem S23 Ultra nebo iPhonem 15 Pro Max.

Xiaomi 14 Pro vs iPhone 15 Pro Max / Samsung S23 Ultra / Pixel 8 Pro / OnePlus – BATTERY DRAIN TEST!

Výkon

Hledáte-li telefon s maximálním výkonem, který vyrazí dech, pak na telefony řady Google Pixel ani nekoukejte. Na rozdíl od konkurence, jež většinou spoléhá na vlajkové čipy od Qualcommu, popřípadě tchajwanského MediaTeku, si Google navrhuje své vlastní procesory Tensor. Spolupracuje přitom se Samsungem, který čipy ve finále také vyrábí.

Přestože se Google očividně snaží na výkonu zapracovat, jeho nejnovější řešení mají mnohdy problém vypořádat se s dva roky starými vlajkovými procesory konkurence, natož jeho nejsilnějšími zbraněmi. Jak jsme sami změřili na Pixelu 8 Pro, Tensor G3, tedy momentálně nejrychlejší čipset od Googlu, kolikrát nedosahuje ani na Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, zatímco nejlepší modely jiných značek spoléhají na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Pixely poráží i modely se Snapdragonem 8 Gen 2, které jsou aktuálně považovány za vyšší střední třídu.

Google Pixel 8 Pro v Geekbench

Závěrem kapitoly mohu dodat, že můj Pixel 7 Pro občas dovede pěkně hřát. Novější Pixel 8 Pro by na tom už měl být nicméně o něco lépe.

Google Pixel 8 Pro

Chudé balení

Může se to zdát jako naprostá maličkost, ale z pohledu uživatele mě neskutečně vytáčí, když si veškeré doplňky k chytrému telefonu musím dokoupit sám – a věřím, že nejsem jediný. Na rozdíl od takového Xiaomi, které vám ke svým modelům přibalí pouzdro i napájecí adaptér, se Google zmůže tak maximálně na nezbytné papírové minimum, nabíjecí kabel, redukci z USB-A na USB-C a sponku na vysunutí šuplíčku se SIM kartou.

Závěr

V ideálním světě by můj příští Pixel disponoval čipsetem od Qualcommu, nabízel by alespoň 67W drátové nabíjení a v balení by mně nabídnul adaptér a alespoň základní průhledné silikonové pouzdro. Pokud by se Googlu povedlo tyto neduhy postupem času odstranit, osobně jsem přesvědčen, že by si Pixely mohly získat řadu nových fanoušků, kteří by byli značce věřní, a pokud by konkurence nepřišla s nějakou extra zajímavou inovací, jiný telefon už by si nepořídili.

Vadily by vám zmíněné neduhy telefonů Google Pixel?

Zdroj: vlastní