Na konci září představila společnost Google nový Chromecast s Google TV HD, o kterém se spekulovalo několik měsíců. Jedná se o zařízení, které je velice podobné klasickému Chromecastu s Google TV (4K) z roku 2020, který jsme pro vás testovali. Liší se v několika maličkostech, které si popíšeme v této recenzi. Pokud se o něm chcete dozvědět více informací, mrkněte do starší recenze, kde jsou i užitečné návody.

Obsah balení

Obsah balení Chromecastu s Google TV HD je zcela totožné, jako u dražšího bratříčka. Kromě samotného donglu tedy můžeme počítat s dálkovým ovladačem, dvěma tužkovými bateriemi, napájecím kabelem USB-C, adaptérem a několika brožurkami. Zkrátka zde naleznete vše proto, abyste mohli zařízení okamžitě začít používat.

Zpracování, dálkový ovladač, konektivita napájení

Google Chromecast s Google TV HD se od dražší verze po designové stránce nijak neliší. Jediný rozdíl najdete v barevných provedeních, protože HD verze je k dostání pouze v bílé, zatímco 4K v modré, bílé a oranžové. Stále jde tedy o oválný puk, z jehož konce vede krátký HDMI kabel. Na opačné straně naleznete USB-C port pro napájení, které budete muset ve většině případů řešit přes dodaný adaptér. Dle oficiálního webu Google totiž obě verze (HD i 4K) vyžadují 1,5 ampér, takže vám televizory neposkytnou dostatečnou šťávu na to, abyste mohli Chromecast zapojit přímo do nich. Na internet se připojíte buď skrz 802.11ac Wi-Fi, nebo přes Ethernet, kde budete ale potřebovat adaptér, který stojí 20 EUR.

Zcela totožný je i dálkový ovladač, který se dobře drží v ruce, avšak kvůli lesklému zpracování se nám nejednou stalo, že nám vyklouzl z ruky. Na jeho horní straně se nachází navigační tlačítka, pod nimi pak nalezneme tlačítka Google Asistenta, Ztlumení, Zpět, Domů, Netflix, YouTube, Power a výběr vstupu. Na pravé boční straně se nachází dvě tlačítka pro ovládání hlasitosti. Pokud váš televizor podporuje HDMI-CEC, můžete televizní ovladač strčit do šuplíku a vše (včetně vypínání a zapínání TV) ovládat přímo z Chromecast ovladače.



Chromecast s Google TV HD vs. Chromecast s Google TV 4K

Jak již bylo řečeno v předchozích odstavcích, Google Chromecast s Google TV HD se od 4K verze na první pohled nikterak neliší. Změny se totiž odehrávají hlavně pod kapotou. Verze HD dostala o něco novější čipset, na druhou stranu má o 500 MB RAM méně. Oba dva modely podporují HDR10 a HDR10+, avšak pokud máte televizor s podporou Dolby Vision, HD verze tuto technologii nedokáže využít.

Na druhou stranu zde máme podporu kodeku AV1, který nabízí lepší kompresi. S ním ve 4K verzi počítat nemůžeme. Největším rozdílem je tedy již zmíněné rozlišení. Původní Chromecast s Google TV z roku 2020 je schopen přehrát video ve 4K při 60 fps, nová HD verze zvládne pouze Full HD, rovněž v 60 fps.

parametry Chromecast s Google TV HD Chromecast s Google TV 4K rozlišení Full HD 4K HDR HDR10, HDR10+ HDR10, HDR10+ Dolby Vision čipset Amlogic S805X2 Amlogic S905D3G RAM 1,5 GB 2 GB cena 39,99 EUR (asi 980 Kč) 69,99 EUR (asi 1700 Kč) Který Chromecast je pro vás ten pravý? Možná si při čtení této recenze lámete hlavu s tím, který Chromecast si koupit. Odpověď je zcela jednoduchá. Pokud máte v plánu oživit nějakou starší televizi s HD či Full HD rozlišením, bohatě vám postačí tato levnější verze. Jestliže ale máte v plánu do budoucna kupovat 4K televizor, nebo budete chtít dongle občas přenášet i na televizi s jemnějším obrazem, asi bychom těch pár stovek přitlačili a rovnou sáhli po 4K verzi, která je nyní navíc na Google Store ve slevě a vychází pouze o 10 EUR dráž, než HD varianta.

Systém Google TV, který je postavený okolo Androidu 12 nabízí vše, co jsme od něj čekali. Počítat můžeme s populárními aplikacemi jako je YouTube, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV+, Twitch, Voyo, Nvidia GeForce NOW či Kodi. Samozřejmostí je také vestavěný Chromecast, díky kterému lze streamovat obsah z mobilu či počítače rovnou do televizoru. Plynulost je rovněž příkladná. Za necelé dvoutýdenní testování se nám ani jednou nestalo, že by se Chromecast s Google TV HD nějak zásadně sekal.

Vše běží jako po másle a otevírání aplikací je rychlé. Snad jen první den, kdy jsme zařízení setupovali a stahovali hromadu aplikací bylo lehce zpomalené, ale jakmile tímto procesem projdete, nebudete s ním mít sebemenší problém. Zmínit můžeme také podporu Google Asistenta, který vám bude v češtině odpovídat na základní dotazy typu “jaké bude zítra počasí?”, nebo třeba “jaké je hlavní město České republiky?”.

