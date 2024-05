Telefony Google Pixel v Česku příliš populární nejsou, což je škoda

Nabízí fantastické uživatelské prostředí a šikovné funkce

Naučte se, jak pořizovat chytré screenshoty (nejen) webových stránek

Chytré telefony od Googlu nejsou v tuzemských končinách tak populární, jelikož se zde oficiálně neprodávají a jejich výrobce tak na našem území neprovozuje žádnou marketingovou kampaň, která by o nich intenzivně rozšiřovala povědomí. Už brzy by se to však mělo změnit – proslýchá se, že americký technologický kolos své smartphony Pixel konečně přinese i do tuzemska.

Já osobně už mám nějakou chvíli k dispozici telefon Google Pixel 7 Pro, vlajkovou loď z roku 2022, a když pominu jeho úžasné fotoaparáty a z mého pohledu nesmírně povedený design, jsou hlavní věcí, kterou jsem si opravdu zamiloval, jeho softwarové funkce a systém jako celek. Vychytávek stojících za zmínku je opravdu hromada, například Co to hraje, nicméně tentokrát bych vám rád představil skvělý „life hack“ na pořízení snímku celé webové stránky.

Chcete-li si uložit celé znění článku na později, abyste k němu mohli přistupovat kdykoliv i off-line a třeba si do něj i psát vlastní poznámky, není nic snazšího než pořídit screenshot. Když se však jedná o text delšího formátu, musíte těchto snímků pořídit několik, abyste zachytili celé jeho znění. Proto existuje super funkce pro vytvoření screenshotu větší části webovky.

Jak pořídit screenshot větší části obrazovky?

Stisknutím napájecího tlačítka a tlačítka pro zeslabení zvuku pořiďte snímek obrazovky Vedle jeho miniatury v levém dolním rohu stiskněte tlačítko „Zvětšit záběr snímku“ Ořízněte snímek podle toho, kterou specifickou část si přejete ponechat Klikněte na tlačítko „Uložit“

Začněte tím, že klasicky pořídíte snímek souběžným stisknutím napájecího tlačítka a tlačítka pro zeslabení zvuku. Jakmile tak učiníte, ve spodní části obrazovky se vám vedle malého náhledu snímku ukáže tlačítko „Zvětšit záběr snímku“. Jakmile na něj kliknete, budete si moct ohraničit další kus internetové stránky navíc. Problém s nutností uložit si hned několik screenshotů se tímhle neřeší zcela – Google Pixel vás nenechá udělat nekonečně dlouhý obrázek – avšak namísto screenshotování načtyřikrát vám postačí pořídit tyto snímky třeba jenom dva.

Závěrem je nutné dodat, že se funkce rozhodně neomezuje pouze na webovky v prohlížeči, ale lze ji použít i v řadě dalších aplikací. Stejným způsobem s ní lze pracovat třeba na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Co by vás o telefonech Google Pixel zajímalo?

Zdroj: vlastní