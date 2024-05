Google jakožto otec operačního systému vydává i vlastní telefony

Původně se jmenovaly Nexus, od roku 2016 přišla řada Pixel

V tomto článku se podíváme do historie a představíme každý model zvlášť

Google Pixel je řada chytrých telefonů od společnosti Google, která byla uvedena na trh v roce 2016. Tyto telefony byly navrženy s cílem poskytnout uživatelům čistou verzi operačního systému Android přímo od jeho tvůrců. Důraz je kladen na integraci softwaru a hardwaru, a to zvláště v oblasti fotoaparátů, kde Pixel telefony často excelují díky pokročilému zpracování obrazu a umělé inteligenci. Pixely byly představeny jako výkladní skříň Androidu, mají demonstrovat možnosti, které systém nabízí. Důležitým prvkem je integrace se službami, poskytovanými společností Google, ať už se jedná o Google Fotky, kde mají uživatelé telefonů Pixel výhodnější podmínky nebo dostupnost některých služeb exkluzivně. Právě teď například pouze uživatelé Pixelů a Samsungů mají k dispozici funkci Circle to Search with Google.

Zajímavostí je, že Google telefony Pixel přímo nevyrábí, to nechává na externích dodavatelích. Podobný přístup volí například i Apple. Google využívá existující hardware, ale nebojí se ani vlastních návrhů, které pod jeho taktovkou vyrábí Samsung. Co ale Google dělá, je vývoj systému, aplikací a propojených služeb. Google klade důraz na online režim, proto jako úplně první výrobce odebral z telefonu paměťovou kartu a směřuje uživatele k využívání cloudu. Prvním Android telefonem bez paměťové karty byl Nexus S. Nexus byl předchůdce řady Pixel a pouze úplně první model, Nexus One, měl úložiště rozšiřitelné pomocí microSD.

Nexus

Když se zadíváme do hodně dávné historie mobilů, najdeme výraznou stopu zanechanou telefony Nexus. Jednalo se o první snahu Google o výrobu referenčních zařízení. Na rozdíl od novější řady Pixel byly telefony Nexus vyjímečné zcela čistým systémem bez další přidané hodnoty.

Rok uvedení Název Verze systému při uvedení Výrobce 2010 Nexus One Android 2.1 Eclair HTC 2010 Nexus S Android 2.3 Gingerbread Samsung 2011 Galaxy Nexus Android 4.0 Ice Cream Sandwich Samsung 2012 Nexus 4 Android 4.2 Jelly Bean LG 2012 Nexus 7 Android 4.1 Jelly Bean Asus 2013 Nexus 5 Android 4.4 KitKat LG 2013 Nexus 7 (2013) Android 4.3 Jelly Bean Asus 2014 Nexus 6 Android 5.0 Lollipop Motorola 2014 Nexus 9 Android 5.0 Lollipop HTC 2015 Nexus 5X Android 6.0 Marshmallow LG 2015 Nexus 6P Android 6.0 Marshmallow Huawei

Pokud jste zmateni náhodností číselné řady, připomeneme, že Nexus 7 a 9 nebyl telefon, ale tablet a číslo označovalo úhlopříčku displeje v palcích. Zájemce o detailní historii odkážu na Historii telefonů Nexus v kostce.



Telefony Google Pixel

První telefon řady Pixel byl uveden v roce 2016 se systémem Android 7.1. Google změnil strategii výroby, nechává si vyrábět pouze čipset, ale montáž zajišťuje sám, resp. ve spolupráci s nějakým OEM výrobcem.

Rok uvedení Název Verze systému při uvedení Čipset Výrobce čipsetu 2016 Pixel Android 7.1 Nougat Qualcomm Snapdragon 821 Samsung/TSMC 2016 Pixel XL Android 7.1 Nougat Qualcomm Snapdragon 821 Samsung/TSMC 2017 Pixel 2 Android 8.0 Oreo Qualcomm Snapdragon 835 Samsung 2017 Pixel 2 XL Android 8.0 Oreo Qualcomm Snapdragon 835 Samsung 2018 Pixel 3 Android 9.0 Pie Qualcomm Snapdragon 845 TSMC 2018 Pixel 3 XL Android 9.0 Pie Qualcomm Snapdragon 845 TSMC 2019 Pixel 3a Android 9.0 Pie Qualcomm Snapdragon 670 TSMC 2019 Pixel 3a XL Android 9.0 Pie Qualcomm Snapdragon 670 TSMC 2019 Pixel 4 Android 10 Qualcomm Snapdragon 855 TSMC 2019 Pixel 4 XL Android 10 Qualcomm Snapdragon 855 TSMC 2020 Pixel 4a Android 10 Qualcomm Snapdragon 730G Samsung 2020 Pixel 4a (5G) Android 11 Qualcomm Snapdragon 765G TSMC 2020 Pixel 5 Android 11 Qualcomm Snapdragon 765G TSMC 2021 Pixel 5a Android 11 Qualcomm Snapdragon 765G TSMC 2021 Pixel 6/Pro Android 12 Google Tensor G1 Samsung 2022 Pixel 6a Android 12 Google Tensor G1 Samsung 2022 Pixel 7/Pro Android 13 Google Tensor G2 Samsung 2023 Pixel 8/Pro Android 14 Google Tensor G3 Samsung

Pixel

Dne 4. října 2016, během akce MadeByGoogle, oznámila společnost Google první generaci smartphonů Pixel, Pixel a Pixel XL. Originální operační systém je Android 7.1 Nougat. Google kladl důraz na fotoaparát. Použil softwarové optimalizace, jako je HDR+. Telefony Pixel také obsahovaly neomezené cloudové úložiště pro obrázky ve Fotkách Google a pro zařízení zakoupená přímo od Googlu odemykatelný bootloader. Telefony měly odolnost IP53.

Model Rozlišení displeje Kapacita RAM Úložiště Fotoaparáty Baterie Pixel 5.0″ AMOLED, 1080×1920 4 GB 32 GB

128 GB 12.3 MP zadní

8 MP přední 2770 mAh Pixel XL 5.5″ AMOLED, 1440×2560 4 GB 32 GB

128 GB 12.3 MP zadní

8 MP přední 3450 mAh

Pixel 2

Google oznámil řadu Pixel 2, skládající se z Pixel 2 a Pixel 2 XL, 4. října 2017. Došlo ke zdvojnásobení základní kapacity úložiště a zlepšení odolnosti na IP67.

Model Rozlišení displeje Kapacita RAM Úložiště Fotoaparáty Baterie Pixel 2 5.0″ AMOLED, 1080×1920 4 GB 64 GB

128 GB 12.2 MP zadní

8 MP přední 2700 mAh Pixel 2 XL 6.0″ P-OLED, 1440×2880 4 GB 64 GB

128 GB 12.2 MP zadní

8 MP přední 3520 mAh

Pixel 3

Google oznámil Pixel 3 a Pixel 3 XL na akci 9. října 2018 spolu s několika dalšími produkty. Zajímavostí jsou dva přední fotoaparáty. Odolnost se zlepšila na IP68. 7. května na I/O 2019 Google oznámil Pixel 3a a Pixel 3a XL, levné alternativy k původním dvěma zařízením Pixel 3.

Model Rozlišení displeje Kapacita RAM Úložiště Fotoaparáty Baterie Pixel 3 5.5″ OLED

2160×1080 4 GB 64 GB

128 GB 12.2 MP zadní

8 MP přední s 75° úhlem

8 MP přední s 97° úhlem 2915 mAh, kabelové a bezdrátové nabíjení Pixel 3 XL 6.3″ OLED

2960×1440 4 GB 64 GB

128 GB 12.2 MP zadní

8 MP přední s 75° úhlem

8 MP přední s 97° úhlem 3430 mAh, kabelové a bezdrátové nabíjení Pixel 3a 5.6″ OLED

2220×1080 4 GB 64 GB 12.2 MP zadní

8 MP přední s 84° úhlem 3000 mAh, pouze kabelové nabíjení Pixel 3a XL 6″ OLED

2160×1080 4 GB 64 GB 12.2 MP zadní

8 MP přední s 84° úhlem 3700 mAh, pouze kabelové nabíjení

Pixel 4

Google oznámil Pixel 4 a Pixel 4 XL na akci 15. října 2019 spolu s několika dalšími produkty. Displej nabízí frekvenci 90 Hz a poprvé se zde setkáváme s technologiemi Soli Radar a senzorem pro odemykání obličeje které Google poté už nikdy nepoužil. Pixel 4a byl oznámen 3. srpna 2020 a Pixel 4a (5G) 30. září 2020 jako levné alternativy k původním dvěma zařízením Pixel 4.

Model Rozlišení displeje Kapacita RAM Úložiště Fotoaparáty Baterie Pixel 4 5.7″ OLED

2280×1080, 90 Hz 6 GB 64 GB / 128 GB 12.2 MP + 16 MP telefoto, 8 MP přední 2800 mAh, kabelové a bezdrátové nabíjení Pixel 4 XL 6.3″ OLED

3040×1440, 90 Hz 6 GB 64 GB / 128 GB 12.2 MP + 16 MP telefoto

8 MP přední 3700 mAh, kabelové a bezdrátové nabíjení Pixel 4a 5.8″ OLED

2340×1080, 60 Hz 6 GB 128 GB 12.2 MP zadní, 8 MP přední 3140 mAh, kabelové nabíjení Pixel 4a (5G) 6.2″ OLED

2340×1080, 60 Hz 6 GB 128 GB 12.2 MP zadní + 16 MP ultrawide

8 MP přední 3885 mAh, kabelové nabíjení

Pixel 5

Google oznámil Pixel 5 30. září 2020. Poprvé je k dispozici druhý zadní fotoaparát, a to 16 MP ultraširoký modul, překvapením byl použitý čip Snapdragon 765G, který se tehdy dával do vyšší střední třídy, Google jej však použil u vlajkového telefonu. Pixel 5a byl oznámen 17. srpna 2021, avšak se prodával exkluzivně v USA a Japonsku, do Evropy se nikdy nepodíval.

Model Rozlišení displeje Kapacita RAM Úložiště Fotoaparáty Baterie Pixel 5 6.0″ OLED

2340×1080, 90 Hz 8 GB 128 GB 12.2 MP zadní + 16 MP ultrawide

8 MP přední 4080 mAh, kabelové a bezdrátové nabíjení Pixel 5a 6.34″ OLED

2400×1080, 60 Hz 6 GB 128 GB 12.2 MP zadní + 16 MP ultrawide

8 MP přední 4680 mAh, kabelové nabíjení

Pixel 6

Google oznámil Pixel 6 a Pixel 6 Pro 19. října 2021 a odstartoval novou éru telefonů Pixel, ať už se jedná o nový designový jazyk s velkým fotomodulem nebo „vlastní“ čipy Tensor, které používá dodnes (ve skutečnosti mu je ale dodává a upravuje Samsung). Zvyšuje se rozlišení na QHD+ (u Pro modelu) a kapacita úložiště dosahuje nebývalých 512 GB. K fotoaparátům se u verze Pro přidává teleobjektiv. Pixel 6a Google oznámil 11. května 2022. Google slibuje minimálně 3 roky podpory hlavních operačních systémů a 5 lety podpory aktualizací zabezpečení.

Model Rozlišení displeje Kapacita RAM Úložiště Fotoaparáty Baterie Pixel 6 6.4″ OLED, 2400×1080, 90 Hz 8 GB 128 GB / 256 GB 50 MP zadní, 12 MP ultrawide, 8 MP přední 4614 mAh, kabelové a bezdrátové nabíjení Pixel 6 Pro 6.7″ LTPO OLED, 3120×1440, 120 Hz 12 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB 50 MP zadní, 12 MP ultrawide, 48 MP telefoto, 11.1 MP přední 5003 mAh, kabelové a bezdrátové nabíjení Pixel 6a 6.1″ OLED, 2400×1080, 60 Hz 6 GB 128 GB 12.2 MP zadní, 12 MP ultrawide, 8 MP přední 4410 mAh, kabelové nabíjení

Pixel 7

Google oznámil Pixel 7 a Pixel 7 Pro 6. října 2022. Jednalo se o evoluční řadu, která dokázala vyřešit některé problémy, ale nic zásadně nového vlastně nepřinesla. Google drží minimálně 3 roky podpory hlavních operačních systémů a 5 lety podpory aktualizací zabezpečení. Pixel 7a Google oznámil na svém výročním Google I/O 10. května 2023.

Model Rozlišení displeje Kapacita RAM Úložiště Fotoaparáty Baterie Pixel 7 6.3″ OLED, 2400×1080, 90 Hz 8 GB 128 GB / 256 GB 50 MP zadní, 12 MP ultrawide, 8 MP přední 4355 mAh, kabelové a bezdrátové nabíjení Pixel 7 Pro 6.7″ LTPO OLED, 3120×1440, 120 Hz 12 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB 50 MP zadní, 12 MP ultrawide, 48 MP telefoto, 11.1 MP přední 5000 mAh, kabelové a bezdrátové nabíjení Pixel 7a 6.1″ FHD OLED, 2400 x 1080, 90 Hz 8 GB 128 GB 64 MP zadní, 13 MP ultrawide, 13 MP přední 4385 mAh, kabelové a bezdrátové nabíjení

Pixel Fold

První ohebný telefon od Google byl představen na své výroční konferenci Google I/O 10. května 2023. Uživatelé si pochvalují především kvalitní displeje nebo na poměry skládaček skvělé fotoaparáty.

Vlastnost Specifikace Rozlišení displeje (vnější) 5.8″ FHD OLED, 1080 x 2092, 408ppi, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus Rozlišení displeje (vnitřní) 7.6″ OLED, 2208 x 1840, 380ppi, 120 Hz Kapacita RAM 12 GB LPDDR5 Úložiště 256 GB / 512 GB Fotoaparáty Zadní: 48MP (f/1.7), 10.8MP ultrawide (f/2.2), 10.8MP telefoto (f/3.05)

Přední: 9.5MP (f/2.2)

Vnitřní: 8MP (f/2.0) Baterie 4821 mAh, nevyjímatelná, Qi-certifikované bezdrátové nabíjení

Pixel 8

Google oznámil Pixel 8 (1657641) a 8 Pro (1108001) na Made by Google 4. října 2023. Spolu s ní se dostalo na 7 let podpory a zajímavé AI funkce, o nichž se můžete dozvědět v naší recenzi. Model Pixel 8a nebyl zatím oficiálně představen, ale jeho specifikace jsou víceméně známé z úniků.

Model Rozlišení displeje Kapacita RAM Úložiště Fotoaparáty Baterie Pixel 8 6.2″ OLED, 1080 x 2400, 428ppi, 60 Hz – 120 Hz 8 GB LPDDR5X 128 GB / 256 GB UFS 3.1 Zadní: 50 MP Octa PD (f/1.68), 12 MP ultrawide (f/2.2)

Přední: 10.5 MP (f/2.2) 4575 mAh, kabelové a bezdrátové nabíjení Pixel 8 Pro 6.7″ OLED, 1344 x 2992, 489ppi, 1 Hz – 120 Hz 12 GB LPDDR5X 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 3.1 Zadní: 50 MP Octa PD (f/1.68), 48 MP Quad PD ultrawide (f/1.95), 48 MP Quad PD telefoto (f/2.8)

Přední: 10.5 MP Dual PD (f/2.2) 5050 mAh, kabelové a bezdrátové nabíjení Pixel 8a 6.1″ FHD+ OLED, 120 Hz 8 GB 128 GB 64 MP zadní, 13 MP ultrawide, 13 MP přední 4492 mAh, kabelové a bezdrátové nabíjení

Další zařízení Pixel

Pixely nejsou jen telefony, ale i tablety, sluchátka, hodinky, nabíječky a laptopy. Výčet všech zařízení by už ale přesáhl rozsah článku, který je i tak už hodně dlouhý. O některých zařízeních jste se mohli dočíst v článku o příslušenství.

