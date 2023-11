Root byl v minulosti nutností, posouval telefony kupředu

Současné přístroje s Androidem fungují mnohem lépe

Budoucnost neoficiálních úprav je nejistá, výrobci jim nefandí

V minulosti to byla první věc, kterou jsem u nového mobilního telefonu udělal – root. Hned potom se člověk mohl zbavit nepotřebných aplikací a vzhledem k často omezené kapacitě interního úložiště to byla vítaná změna. S trochou snahy si člověk mohl poskládat vlastní ROM podle vlastního vkusu, sám jsem tak učinil pro Sony Ericsson XPERIA Mini Pro a fungovala báječně. Jaká je současnost a budoucnost neoficiálních úprav v telefonech s operačním systémem Android?

Nejprve maličké vysvětlení pro ty, kteří root v telefonu nikdy neměli, respektive se o oblast neoficiálních úprav nikdy nezajímali. Root je nejvyšší stupeň oprávnění v telefonech s Androidem, něco jako administrátorská práva u počítače s Windows. Pokud máte v telefonu root, můžete zasahovat i do systémových souborů, které jsou jinak určeny pouze pro čtení. Můžete v nich soubory libovolně mazat, upravovat, nahrazovat. Ale pokud něco uděláte špatně, telefon už nemusí nastartovat. V lepším případě vás čeká reinstalace systému, v tom horším může být oživení přístroje komplikovanější. Root práva mohou využívat také aplikace, které si tak mohou sáhnout do systému na místa a nastavení, která by jinak byla zapovězená. Root je lákavá věc, která s sebou ale přináší rizika, o kterých se ostatně později zmíníme.

Pokud se ještě jednou vrátím do minulosti – v telefonu jsem kdysi měl nejenom vlastní ROM, ale také přetaktovaný kernel, díky kterému se rychlost telefonu citelně zvýšila. Běžná frekvence procesoru byla 1 GHz, ale s pomocí upraveného kernelu a vhodné ovládací aplikace se dalo nastavit 1,4 GHz a na chodu telefonu to bylo znát (nebylo problém nastavit ještě větší frekvenci, tam už se ale výraznějším způsobem snižovala výdrž baterie a ani stabilita telefonu nebyla dokonalá).

Znáte aplikace Root Explorer a Titanium Backup?

Důvody z minulosti pominuly, telefony nabízí obrovský výkon již z výroby, upravit si ROM (aby zabírala méně místa) nedává při současných kapacitách pamětí žádný smysl. Ponechám stranou, že samotným zmenšením ROM jste automaticky nezískali více prostoru pro svá data, bylo totiž nutné změnit velikost jednotlivých systémových oddílů. Ale rozhodně je lákavá představa mít v telefonu jen ty aplikace, které skutečně chceme. Výrobci nám často do telefonů přibalují řadu aplikací, o které zájem nemáme. Ne všechny jdou ale snadno smazat (nehledě na to, že zůstávají součástí systému, po resetu je v telefonu opět najdete).

Jaké výhody root přináší dnes? Seznam je pořád téměř nekonečný, pojďme se podívat na několik zajímavých funkcí. Kdysi zcela běžnou funkcí u mobilních telefonů byla možnost jednoduchého nahrávání hovorů. Teď už to z legislativních důvodů tak snadné není, u telefonů v Evropě tato funkce není oficiálně dostupná, v jiných částech světa ji ale najdete. S pomocí root (respektive s neoficiální ROM, záleží na konkrétním modelu telefonu) si ale můžete nechat své hovory nahrávat automaticky a to ve výborné kvalitě.

Existuje řada speciálních aplikací, které výrazným způsobem umí ovlivnit chod vašeho přístroje. Tyto aplikace prakticky bez výjimky potřebují ke korektnímu root. A je jedno, jestli se bavíme o aplikacích na blokování reklamy, nahrávání hovorů nebo falšování polohy pro hru Pokémon Go. Většina těchto věcí jde řešit i bez root práv, ale root tyto věci zásadně zjednodušuje a většinou je takové řešení mnohem kvalitnější a přímočařejší. Root umožňuje aplikacím přistupovat přímo do systému a měnit nastavení, která by jinak nebyla přístupná.

OTA aktualizace každý týden? LineageOS 20

A když už jsme zmínili aplikace, musím zmínit také fotoaparát. U mnoha telefonů si můžete nainstalovat upravené aplikace fotoaparátu, které pořizují lepší snímky než aplikace výchozí. Jak je to možné? Výrobci často snižují kvalitu výsledných fotografií, aby byly menší. Díky tomu se rychleji ukládají, snadno se sdílí, zabírají méně prostoru. Ale pokud máte zájem o maximální kvalitu fotografií, pak máte u některých výrobců smůlu. Často máte možnost nastavit vysokou kvalitu snímků, telefon ale většinou umí pořídit fotografie ještě lepší. Ale bez root práv vám to neumožní… Populární je v tomto směru aplikace Fotoaparát Google (respektive Fotoaparát Pixel, abychom byli přesní). Existují desítky upravených verzí této aplikace a snímky z některých verzí jsou více než působivé.

Možná víte, že u telefonů Google Pixel máte k dispozici neomezené úložiště pro své snímky. Stačí root a vhodná ROM a stejnou funkci můžete mít i na úplně jiném telefonu, ačkoliv by na to daný přístroj oficiálně neměl nárok. Nenavádíme, jen zmiňujeme možnosti, které root nabízí.

Není to ale jen o funkcích, root vám umožní komplexní úpravy grafiky. Ale tady se musím zastat výrobců – v dnešní době už solidní úpravy uživatelského rozhraní zvládnete na většině telefonů i bez rootu. Ale třeba u různých neoficiálních ROM jsou možnosti podstatně širší a navíc výrazně jednodušší, ostatně se stačí mrknout na přiložené obrázky (Evolution X ROM pro POCO X3 Pro vám umožní upravit si vzhled UI k obrazu svému a to je pořád teprve začátek).

U vzdělávání ještě zůstaneme, root můžeme považovat za první stupeň úprav mobilních telefonů. Ještě o stupínek výše bych položil instalaci nejrůznějších upravených ROM, které mohou (ale také nemusí) vycházet z původního systému pro konkrétní telefon. Pokud je upravená ROM postavená na originálním základu od výrobce, pak vlastně došlo k nahrazení/odstranění/editaci některých systémových souborů, pořád to ale bude v základu stejný systém. Pak ale máme ROM, které vychází z čistého Androidu, ale s oficiální ROM od výrobce často nemají téměř nic společného. A nabízí se otázka – vybrali jsme si telefon od konkrétního výrobce s konkrétním prostředím a pravděpodobně proto, že se nám telefon a prostředí líbí. Měnit prostředí za úplně jiné z tohoto úhlu pohledu nemusí dávat smysl.

Automatické nahrávání hovorů, neomezené grafické úpravy

Úplně jiná situace nastává v okamžiku, kdy výrobce pro daný mobilní telefon ukončí podporu, ale komunita se o něj dál stará. A není výjimkou, že se pro telefon objeví novější verze Androidu než ta, kterou oficiálně uvolnil výrobce. Ano, někdy podobné ROM připomínají spíše nepovedený experiment, ale většinou jsou tyto alternativy kvalitní a velmi dobře fungující. Proč tedy svému telefonu výrazně neprodloužit život… Tím spíše, že ukončení podpory většinou přichází až po konci záruky.

A minimálně krátce musíme zmínit odvrácenou stranu těchto úprav. Odemknutí bootloaderu a následný root telefonu mohou ovlivnit bezpečnost vašeho telefonu, ostatně je to jeden z důvodů, kvůli kterým výrobci v posledních letech těmto úpravám fandí stále méně (čest výjimkám, které naštěstí pořád existují). A nemusí to být jen o bezpečnosti, telefon si klidně můžete touto cestou nevratně poškodit. Stává se to naprosto výjimečně, ale stát se to může. Na takové experimenty se pak samozřejmě záruka nevztahuje (ačkoliv různí výrobci se k těmto věcem stavějí různě, může také zálež na člověku, který v servise dostane váš telefon do rukou).

Vraťme se k názvu článku. Root & TWRP – minulost, současnost nebo budoucnost Androidu? Jednoznačná odpověď neexistuje. Určitě se shodneme na tom, že zlaté časy nejrůznějších neoficiálních úprav jsou dávno pryč a už se nikdy nevrátí. Současně ale platí, že pokud chcete ze svého mobilního telefonu dostat maximum, pak je root nutností. A jsem rád, že se ve světě pořád najde dostatek vývojářů, kteří věnují svůj čas a energii těmto úpravám.

Root je super! Ale potřebujete jej?

Sám jsem se k úpravám vrátil po mnoha letech a zjistil jsem, že root má pořád své kouzlo. Android se mezitím značně posunul kupředu a totéž platí pro samotné telefony. V minulosti jsem měl Android s úložištěm o kapacitě 512 MB, teď mám telefon s kapacitou 512 GB. Nemusím uvolňovat paměť telefonu nebo zvyšovat takt procesoru, aby telefon zvládl náročnější aplikace nebo hry. Ale skrze root můžu svůj telefon posunout ještě více kupředu a přizpůsobit jej způsobem, který sám výrobce nemůže zvládnout (protože potřeby každého zákazníka jsou trochu jiné). Pokud vás to zaujalo, můžete rovnou pokračovat na XDA fórum, vyhledejte si svůj telefon a uvidíte, jaké úpravy pro něj existují.

Budoucnost? S dalším rozvojem AI budou naše telefony chytřejší a chytřejší. Ale zůstane tady (pravděpodobně stále se zmenšující) skupina uživatelů, kteří budou chtít mít naprostou kontrolu nad telefonem. Root v nejbližších letech nezmizí a pokud by se stalo v budoucnosti, byla by to škoda. Svět úprav je už od počátků Androidu jeho nedílnou součástí. Ale současně je dobře, že běžný uživatel má v dnešní době jen minimum důvodů se do úprav pouštět. Telefony skvěle fungují a dobře nám slouží. Alespoň zatím…

Máte ve svém telefonu root?

